Până la 90% dintre cazurile de cancer de buze apar pe buza inferioară. Este zona care primește cel mai mult soare direct. Așa că balsamul cu SPF nu mai e doar un produs de plajă. Devine esențial în rutina zilnică, iar acum îl găsești în variante colorate, lucioase și plăcute la purtare.

E simplu. Nu mai omite buzele când aplici protecție solară. Dr. Ellen Marmur, dermatolog certificat, explică de ce. Buzele sunt mai expuse decât restul feței. Le lipsește melanina, pigmentul care ajută pielea să se apere de radiațiile UV. Iar pielea lor este mult mai subțire.

„Buzele noastre sunt deosebit de vulnerabile la daunele solare, deoarece le lipsește melanina, pigmentul care ajută la protejarea pielii de radiațiile UV, iar pielea de pe buze este mult mai subțire decât restul feței. Acest lucru le face, de asemenea, mai predispuse la arsuri și la daune pe termen lung.”

Privește produsul altfel. Nu e doar un balsam drăguț de geantă. Este un pas de protecție pe termen lung. Acum vine într-o formulă pe care chiar o reaplici cu plăcere.

Evoluția balsamurilor cu protecție solară

Produsele de azi pentru buze cu SPF sunt foarte diferite de cele din anii 2000 și 2010. Atunci, formulele erau adesea cretoase, cu miros tropical. Nu aveau senzația emolientă sau luxoasă pe care o cauți. Noile versiuni, cum ar fi glossurile mătăsoase, uleiurile și balsamurile colorate cu SPF, se așază firesc lângă restul machiajului.

Un produs care se simte ca un răsfăț are șanse mai mari să fie folosit constant. Mult mai mari decât unul care amintește de o obligație de vacanță. Cum relatează Wwd, brandurile se concentrează acum pe a îmbina protecția cu plăcerea de a folosi produsul.

Cum alegi varianta potrivită

Primul criteriu este nivelul SPF. Acesta e afișat clar pe produs. Selecția testată și recomandată de WWD include variante de la SPF 15 până la SPF 50. Dacă vrei și culoare, și protecție, ai suficiente opțiuni.

Pentru protecție maximă, poți alege Ultra Violette Sheen Screen cu SPF 50 (22 de dolari) sau Supergoop! Glow Gloss cu SPF 40 (22 de dolari). Caliray Lipguard SPF 31 Hydrating Lip Gloss Balm are SPF 31 și costă 19 dolari. MDSolarSciences Tinted Lip Balm are SPF 30 și costă 18,20 dolari.

În zona mai accesibilă, cu SPF mai mic, găsești Neutrogena Revitalizing Lip Balm, cu SPF 20, la 10,69 dolari. Well People Lip Butter SPF 15 Tinted Balm costă 15,99 dolari. Coola Liplux Classic Sunscreen Lip Balm are SPF 30 și un preț de 15 dolari.

Când alegi un produs, uită-te la combinația de textură, culoare și nivel SPF. Nu doar la ambalaj. Lista aceasta acoperă prețuri de la 10,69 dolari la 26 de dolari.

Protecția solară a depășit zona clasică a loțiunilor. A ajuns în farduri de pleoape, șampoane uscate și spray-uri fixatoare cu SPF. Buzele au rămas mai în urmă până de curând. Acum, un produs pe care îl porți pentru aspect poate acoperi și o nevoie reală de protecție.

De mâine, dacă ții în geantă un balsam sau un gloss, caută unul cu SPF trecut pe etichetă. Nu uita că buza inferioară este cea mai expusă la soare.