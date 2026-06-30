Administrația Alimentelor și Medicamentelor (FDA) a aprobat bemotrizinolul, un ingredient nou pentru cremele de protecție solară, acceptat în Statele Unite după peste 25 de ani. Această noutate este importantă pentru persoanele care folosesc zilnic produse cu SPF, deoarece bemotrizinolul este un filtru deja utilizat de decenii în Europa și Asia, descris de un dermatolog de la Yale ca având un potențial semnificativ.

În practică, aprobarea nu impune schimbarea imediată a cremei pe care o utilizați. Înseamnă că apare o opțiune suplimentară într-o listă ce, până la această decizie, conținea doar 16 ingrediente active permise de FDA. Diferența utilă constă în comportamentul bemotrizinolului pe piele: este un compus organic, dar rămâne practic invizibil și nu pătrunde în piele. Această combinație este rară, oferind confortul unui filtru chimic și profilul de siguranță al formulelor minerale.

Miza este mai simplă decât pare: majoritatea tipurilor de cancer de piele sunt cauzate de expunerea excesivă la razele ultraviolete, iar protecția nu este necesară doar în vacanță. Este esențială pentru drumul spre birou, pentru terasa de sâmbătă, pentru timpul petrecut în parc cu copiii sau pentru alergarea de dimineață. Vara amplifică doar urgența acestei protecții.

Dr. Michael Girardi, vicepreședinte pentru dezvoltarea facultății și inovație științifică și profesor de dermatologie la Yale School of Medicine, își leagă interesul pentru dermatologie de o pierdere familială.

„Verișorii mei au rămas fără tatăl lor. Acest eveniment a avut o influență profundă asupra interesului meu [pentru medicină].” Avon Care Sun + Sensitive protectie solara hidratanta pentru piele sensibilă SPF 50 150 ml Cumpără acum

Acest detaliu modifică perspectiva. Discuția nu mai vizează doar textura, finisajul sau aspectul unei pelicule albe, ci se concentrează pe prevenția reală.

De ce bemotrizinolul atrage atenția, chiar dacă există deja multe creme cu SPF

Există două categorii principale de creme de protecție solară. Cele organice, denumite și chimice, absorb lumina UV. Cele non-organice, adică minerale, conțin dioxid de titan sau oxid de zinc și blochează ori reflectă lumina UV. De aici provine dilema pe care multe dintre dumneavoastră o cunosc: formulele chimice tind să fie mai discrete pe piele, în timp ce formulele minerale sunt adesea alese pentru profilul lor de siguranță.

Bemotrizinolul pare interesant tocmai pentru că se situează la această graniță. Potrivit Medicalxpress, ingredientul este considerat important deoarece, deși este organic, este practic invizibil pe piele, nu pătrunde în piele și blochează atât razele UVA, cât și UVB. Aici intervine comparația semnificativă: majoritatea ingredientelor organice disponibile acum blochează fie UVA, fie UVB, nu ambele.

Dr. Michael Girardi explică clar de ce vede această diferență:

„Sunt destul de entuziasmat de acest agent, bemotrizinol, deoarece a trecut prin cel mai înalt nivel de testare dintre toți agenții aprobați. Are beneficiile unui compus organic, fiind practic invizibil, spre deosebire de cele anorganice minerale, și nu pătrunde în piele, similar cu cele anorganice minerale.”

De asemenea, subliniază un aspect concret despre protecția dublă:

„Asemenea unui compus mineral, blochează atât UVA, cât și UVB; majoritatea ingredientelor organice disponibile în prezent blochează una sau alta. Aceasta se datorează dimensiunii sale mari. Nu este ușor absorbit în piele și oferă o absorbție UV duală în ambele game UVA și UVB. Este un agent organic foarte diferit în comportamentul său, într-un mod pozitiv, dar și în ceea ce privește siguranța observată.”

Ce alegeți astăzi, fără să așteptați următorul produs

Dacă vă întrebați ce să aplicați mâine dimineață, răspunsul, bazat pe datele disponibile, este mai puțin complicat. Un produs trebuie să aibă un SPF de cel puțin 30 pentru a fi numit cremă de protecție solară, conform FDA. SPF 30 este descris ca „punctul optim”. Cu alte cuvinte, între SPF 30 și SPF 60 există un beneficiu suplimentar, dar mic. Dacă aveți de ales între o formulă pe care o aplicați corect la SPF 30 și una cu un factor mai mare pe care o folosiți prea puțin sau o evitați din cauza texturii, prima variantă rămâne, cel mai probabil, mai utilă în viața reală.

Însă ingredientul nu este singurul criteriu. Dr. Michael Girardi afirmă clar că recomandarea sa generală rămâne orientată spre formulele minerale.

„Nu există un răspuns simplu la această întrebare. Recomandarea mea generală este să vă bazați în mare măsură pe cremele de protecție solară anorganice (pe bază de minerale) și să încercați să minimizați expunerile chimice. Asta înseamnă să căutați ingrediente precum oxid de zinc sau dioxid de titan. În general, recomand cremele de protecție solară minerale, deoarece există foarte puține dovezi că vreunul dintre aceste ingrediente este absorbit prin piele.”

Pentru dumneavoastră, aceasta se traduce simplu. Dacă aveți pielea sensibilă sau doriți o alegere cât mai directă, căutați oxid de zinc sau dioxid de titan și nu coborâți sub SPF 30. Dacă nu vă place aspectul mai vizibil al multor formule minerale, bemotrizinolul ar putea deveni o opțiune foarte interesantă, exact pentru că promite confortul estetic al unui produs organic, fără să pătrundă în piele.

SPF-ul nu face toată treaba, iar pălăria contează mai mult decât credeți

Protecția eficientă nu se limitează la tubul de cremă. Dr. Michael Girardi insistă pe un echilibru practic: să ieșiți afară, să faceți mișcare, să socializați, dar să vă protejați inteligent. Și aici apare un detaliu pe care mulți dintre noi îl ignoră.

„Dorim un echilibru bun între a ne bucura de viață, a ieși afară, a face exerciții fizice și a socializa. Dorim să ne protejăm în timp ce suntem afară. O pălărie cu boruri largi este crucială pentru protecție; ne dorim aproximativ 5 centimetri de extensie în jurul borului unei pălării care se înfășoară complet. Aceasta este mult mai bună decât o șapcă de baseball sau chiar o pălărie tip găleată.”

Și da, este genul de detaliu care aduce o modificare imediată. Dacă petreceți mult timp afară, o pălărie cu bor de aproximativ 5 centimetri, îmbrăcămintea de protecție solară și evitarea orelor de vârf pe baza indicelui UV fac o diferență mai clară decât un salt de la SPF 30 la SPF 60.

Nu se poate spune încă, din informațiile disponibile până acum, unde găsiți în România produse cu bemotrizinol sau cum se compară prețul acestora cu formulele deja populare. Faptul cert este altul: ingredientul era folosit deja de decenii în Europa și Asia, iar aprobarea din SUA vine după o perioadă de stagnare legată de temeri privind siguranța și absorbția ingredientelor active în sânge.

Aceasta lasă, de fapt, o recomandare ușor de pus în practică săptămâna aceasta: alegeți un SPF 30 pe care chiar îl purtați, verificați dacă formula este minerală dacă asta vă doriți, și adăugați o pălărie cu bor de 5 centimetri când ieșiți la soare pentru perioade lungi.