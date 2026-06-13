O analiză Öko-Test pe 26 de creme cu SPF 50 și SPF 50+ arată exact genul de lucru pe care multe dintre noi îl bănuim deja la raft: prețul mare nu îți cumpără automat și formula mai bună. Două produse accesibile, Sun D’Or Sonnenmilch SPF 50 și Sundance Sonnencremegel Sport SPF 50, au primit singurele calificativul maxim, „foarte bine”.

În practică, vestea bună este simplă: dacă îți cauți o cremă de plajă sau de oraș cu protecție mare, nu e nevoie să pornești din start de la variante premium. Din cele 26 de produse comparate, doar aceste două au ieșit în față, iar în alte formule experții au găsit compuși plastici greu biodegradabili, parfumuri cu potențial alergen și chiar lipsa unor informații importante despre prevenirea cancerului de piele. Asta schimbă destul de clar criteriul de alegere: întâi protecția și compoziția, abia apoi brandingul.

Prețul ridicat nu garantează cea mai bună protecție

Dacă ai avut vreodată senzația că o cremă mai scumpă „sigur e mai sigură”, testul acesta o cam demontează. Nu vorbim despre o impresie vagă, ci despre o comparație între 26 de produse cu același tip de promisiune, SPF 50 și SPF 50+.

Experții în dermatologie citați de Csid au formulat foarte direct ideea de bază: „Specialiștii spun că un preț ridicat nu garantează automat și cea mai bună protecție pentru piele.”

Pentru tine, miza e dublă. Economisești bani și eviți să plătești în plus pentru ingrediente care nu te ajută neapărat. Iar când vorbim despre SPF, diferența contează pe termen lung, fiindcă produsul nu este un moft de vacanță, ci un pas care se repetă aproape zilnic, luni întregi.

Öko-Test a penalizat compușii plastici și parfumurile alergenice

Öko-Test a depunctat anumite formule pentru trei lucruri foarte concrete: compuși plastici greu biodegradabili, parfumuri cu potențial alergen și lipsa unor informații esențiale despre prevenirea cancerului de piele. Nu a fost precizat numărul exact al produselor afectate și nici brandurile care au avut aceste probleme.

Numai că lipsa numelor nu schimbă partea utilă pentru cumpărături. Când întorci ambalajul, merită să fii atentă nu doar la SPF-ul mare scris pe față, ci și la cât de clar explică produsul modul de protecție și la cât de încărcată pare formula. O cremă care promite mult, dar lasă întrebări pe etichetă, nu mai pare o alegere „safe” doar pentru că vine într-un ambalaj mai elegant.

Potrivit CSID, concluzia centrală a testului a fost că cele mai sănătoase opțiuni nu sunt neapărat cele mai scumpe, ci cele care oferă protecția promisă și evită ingredientele controversate. Asta este, de fapt, filtrul util la raft.

„Cea mai sănătoasă cremă de protecție solară este cea care oferă protecția promisă și conține cât mai puține ingrediente controversate.”

SPF 30 este recomandat zilnic, SPF 50 pentru expunere intensă

Aici apare întrebarea pe care o avem toate vara: chiar e nevoie de SPF 50? Răspunsul din recomandările dermatologilor este destul de clar. Pentru folosirea zilnică, un produs cu SPF de minimum 30 este recomandat. Dar la plajă, la munte, în perioadele cu radiații intense sau când stai mult afară, SPF 50 este alegerea mai sigură.

Și asta te ajută și la organizarea rutinei, nu doar la cumpărături. Poți gândi în două categorii simple: un SPF de zi cu zi pentru drumuri, birou, terasă, și un SPF 50 pentru expunere mare, sport, vacanțe, weekenduri lungi afară. E mai realist decât să folosești la întâmplare același produs în orice situație.

Filtrele minerale sunt o opțiune pentru pielea sensibilă

Dacă ai pielea reactivă, te ustură ochii de la unele formule sau cauți ceva mai blând pentru copii, merită să ții minte două ingrediente: oxid de zinc și dioxid de titan. Acestea sunt filtre minerale și sunt indicate ca opțiune bună pentru persoanele cu piele sensibilă, pentru copii și pentru cei care își doresc formule cu absorbție sistemică minimă.

Dar nu înseamnă automat că orice produs mineral ți se va potrivi perfect. Textura poate fi diferită, uneori mai densă, iar pe unele tenuri poate lăsa peliculă vizibilă. Dacă știi deja că ești sensibilă la parfum sau la formule foarte încărcate, merită să pornești de aici.

Aplicarea incorectă anulează beneficiile cremei

Un alt detaliu foarte util din recomandările dermatologilor este că problema nu stă mereu în produsul ales, ci în felul în care este folosit. Aici se strică, de fapt, protecția pentru multe dintre noi.

„Problema nu este întotdeauna alegerea cremei, ci modul în care aceasta este utilizată.”

Dar analiza nu precizează cantitatea exactă care ar trebui aplicată pentru protecție optimă, iar asta rămâne una dintre informațiile care nu au fost detaliate până acum. La fel, nu a fost anunțat unde pot fi găsite exact în România cele două produse clasate pe primul loc și nici lista completă a filtrelor chimice moderne considerate sigure și eficiente.

Ce poți face chiar acum? Să nu mai alegi SPF-ul după preț sau reclamă, ci după trei repere simple: nivelul de protecție, formula potrivită pielii tale și claritatea informațiilor de pe ambalaj. Iar dacă stai mult la soare, pune în geantă varianta cu SPF 50, nu doar produsul „care miroase bine”.

Faptul concret care rămâne după acest test este acesta: dintre 26 de creme SPF 50 și SPF 50+, doar Sun D’Or Sonnenmilch SPF 50 și Sundance Sonnencremegel Sport SPF 50 au primit calificativul maxim „foarte bine”.