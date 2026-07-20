100 ml de ulei la 50 de grame de icre. Asta înseamnă, de fapt, proporția de 1 parte icre la 2 părți ulei recomandată de specialiștii în gastronomie pentru o salată de icre cremoasă, iar față de un amestec făcut „din ochi”, diferența se vede exact unde ne doare mai tare: în textura care rămâne fină și nu se taie.

50 de grame de icre cer aproximativ 100 ml de ulei, turnat foarte încet, ca la maioneză. Când respecți raportul acesta și nu grăbești încorporarea, salata are șanse mult mai bune să iasă legată, aerată și ușor de întins pe pâine, fără emoția aceea că se strică la jumătatea bolului.

Reguli esențiale pentru o textură fină

Știm cum e să eviți uneori rețetele care par capricioase, mai ales când nu vrei să risipești ingrediente. Tocmai aici stă partea liniștitoare: salata de icre nu cere gesturi complicate, ci câteva reguli foarte clare. Bolul trebuie să fie din ceramică sau sticlă și perfect uscat, fără urme de apă. Iar amestecarea se face într-un singur sens, cu o lingură de lemn.

Uleiul se adaugă puțin câte puțin, nu dintr-o dată. Mișcarea seamănă cu prepararea maionezei, ceea ce îți dă și un reper practic în bucătărie. Potrivit CSID, tocmai graba la turnare și umezeala din vas sunt printre lucrurile care destabilizează compoziția.

La final, zeama de lămâie și apa minerală, încorporată treptat, ajută textura să devină mai aerată și mai pufoasă. Cantitatea exactă pentru aceste două adaosuri nu este precizată, așa că merită să rămâi la ideea de încorporare treptată, nu la turnare rapidă.

Dacă se taie, ai trei variante de salvare

Partea bună e că o salată de icre compromisă nu se aruncă automat. Prima metodă de salvare este să adaugi compoziția tăiată treptat peste o lingură de icre proaspete. A doua variantă folosește o lingură de apă clocotită, turnată în timp ce amesteci energic. A treia soluție cere o lingură de griș preparat anterior în 50 ml de apă și răcit complet, apoi încorporat în salată.

Practic, dacă vrei să reduci riscul din start, contează trei lucruri simple: proporția de 1 la 2, vasul perfect uscat și uleiul turnat lent. Iar dacă totuși compoziția cedează, începi cu una dintre cele 3 metode de salvare, nu cu ideea că ai pierdut tot.

O lingură de griș se prepară în 50 ml de apă și se lasă să se răcească complet înainte să fie încorporată.