Un documentar mai vechi a readus-o pe Kate Middleton în centrul unei dezbateri aprinse, după ce i-a atribuit o etichetă care, la prima vedere, pare de necrezut: „clasă muncitoare”. Fanii și criticii regali nu au stat pe gânduri și au demontat rapid această afirmație, arătând o realitate complet diferită a copilăriei și tinereții Prințesei de Wales.

O etichetă care nu se potrivește deloc

Documentarul din 2017, intitulat „Kate Middleton: Working Class to Windsor”, a fost pur și simplu demontat pe rețelele de socializare pentru această caracterizare. Mulți susțin că afirmația nu rezistă nici celei mai simple analize, având în vedere educația și mediul privilegiat din care provine Kate. Cum vine asta, te-ai putea întreba pe bună dreptate?

Criticile au curs lanț. „A mers la o școală privată și a avut o copilărie privilegiată. Faptul că mama ta a fost crescută în clasa muncitoare nu înseamnă că și tu ești”, a scris un utilizator pe Reddit, subliniind o nuanță esențială.

Altcineva a mers și mai departe, ironizând ideea. „Pură satiră. O femeie care nu a avut niciodată un loc de muncă remunerat în viața ei este acum (verifică notițele) din clasa muncitoare.”

O poveste de dragoste care a început cu pași mici

Dar dincolo de controverse, povestea reală a lui Kate este una despre răbdare și o iubire construită în timp. Drumul ei către viața regală nu a fost deloc rapid, ci s-a desfășurat pe parcursul a mulți ani înainte de căsătoria din 2011 cu Prințul William. Cei doi s-au cunoscut în timpul studenției la Universitatea St Andrews, unde au studiat istoria artei, iar relația lor a evoluat treptat de la prietenie la iubire.

Într-o analiză publicată recent de Theblast, sunt aduse în prim-plan detalii despre începuturile relației lor. Prințul de Wales a recunoscut ulterior că a simțit o conexiune specială încă de la început. „Când am cunoscut-o prima oară pe Kate, am știut că era ceva foarte special la ea”, a spus el. „Știam că era posibil să fie ceva ce voiam să explorez acolo.” Chiar și așa, se pare că i-au trebuit luni de zile pentru a o cuceri.

Despărțirea care a făcut-o mai puternică

Și totuși, drumul lor nu a fost lipsit de obstacole. Poate nu-ți amintești, dar cuplul s-a despărțit pentru o scurtă perioadă în 2007. Ruptura a avut loc în timp ce William se antrena cu Cavaleria Regală la Windsor, lăsându-i mai puțin timp pentru a se vedea. Privind în urmă, Kate a recunoscut că, deși a fost o perioadă grea, a ajutat-o să se dezvolte.

„La momentul respectiv nu am fost foarte fericită din cauza asta, dar, de fapt, m-a făcut o persoană mai puternică”, a mărturisit ea.

Despărțirea nu a durat mult.

Cei doi s-au împăcat și și-au continuat povestea, care a culminat cu cererea în căsătorie din octombrie 2010, când William i-a oferit inelul emblematic al mamei sale, Prințesa Diana.

Cererea în căsătorie, un șoc total după ani de așteptare

Iar așteptarea a fost, se pare, una plină de emoții. După aproape un deceniu de relație, Kate ar fi fost complet uimită când William a pus în sfârșit marea întrebare. Potrivit biografei regale Katie Nicholl (în cartea sa din 2013, „Kate: The Future Queen”), prințesa a rămas „fără cuvinte” și într-un „șoc total”.

Se pare că începuse să-și piardă speranța. Nicholl scrie că, în timpul unei călătorii în Africa, Kate „îndrăznise să spere că s-ar putea întoarce din Africa cu un inel pe deget”. totusi până în ultima zi a călătoriei, „inima îi era grea”, deoarece încă „nu era niciun semn de cerere în căsătorie”.

Amintiri dragi de la începutul căsniciei

Acum, la aniversarea a 15 ani de la nuntă, pe 29 aprilie, Prințul William își amintește cu drag de primii ani ai relației lor. Într-o vizită recentă la o bază de antrenament a Forțelor Aeriene Regale din Țara Galilor, el a vorbit cu căldură despre perioada petrecută în Anglesey, unde cuplul și-a stabilit prima casă după căsătorie.

„Mi-a plăcut la nebunie perioada petrecută aici. A fost foarte distractiv”, le-a spus el tinerilor recruți. „Timpul vostru aici va trece repede… vă veți uita în urmă cu amintiri dragi.”