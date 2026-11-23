Da, cineva care a înșelat poate înșela din nou, dar o infidelitate nu înseamnă că va face sigur același lucru. Într-un studiu american din 2017, 45% dintre persoanele care înșelaseră într-o relație au raportat infidelitate și în următoarea, față de 18% dintre cele fără acest istoric.

Studiul a urmărit 484 de adulți de-a lungul a două relații. Dintre cei care înșelaseră în prima relație, 55% nu au raportat că au făcut-o și în a doua, în perioada urmărită. Cifrele compară grupuri de oameni; nu pot spune ce va face un anumit partener.

Ce știm despre repetarea în aceeași relație

Studiul american a comparat relații diferite. A urmărit relațiile sexuale cu altcineva decât partenerul, nu toate formele de apropiere emoțională sau de infidelitate pe internet.

O analiză publicată în 2022, pe baza datelor strânse în Germania din 2008 până în 2020, a urmărit și evenimentele din aceeași relație. Infidelitatea a fost raportată o singură dată de 81% dintre cei care au spus că au înșelat și de 91% dintre cei care au spus că au fost înșelați. Asta nu dovedește că fiecare aventură s-a petrecut o singură dată și nici că toate celelalte persoane au trecut printr-o nouă aventură. Întrebarea studiului privea o aventură din ultimul an, iar participanții puteau înțelege diferit acest termen.

În aceleași date, mulțumirea față de relație începuse să scadă înaintea infidelității. Această ordine nu dovedește că problemele cuplului au provocat alegerea de a înșela și nu pune vina pe partenerul trădat.

Ce poți urmări dincolo de promisiuni

Un sondaj publicat în noiembrie 2026 a inclus 263 de persoane trădate care încercaseră să refacă relația. Asumarea, apropierea dintre parteneri și explicațiile au avut cele mai clare legături cu refacerea încrederii. Răspunsurile au fost strânse la un singur moment, așa că studiul nu arată că aceste gesturi împiedică o nouă infidelitate.

Asumarea poate fi observată când partenerul recunoaște ce a făcut fără să dea vina pe tine, îți ascultă întrebările și oferă explicații fără să transforme fapta într-o scuză. Contează dacă poate reveni la discuțiile grele și dacă încearcă să refacă apropierea în timp, nu doar dacă promite că nu va mai înșela.

În același sondaj, verificarea și supravegherea nu au mai avut o legătură distinctă cu refacerea încrederii după ce cercetătorii au luat în calcul asumarea, explicațiile și apropierea. Puteți stabili ce informații împărtășiți, dar accesul permanent la telefon nu dovedește că infidelitatea nu se va repeta.

Ce faci înainte să hotărăști dacă rămâi

O discuție despre continuarea relației poate începe cu faptele și limitele pe care le puteți verifica, nu cu o promisiune generală. Întrebările de mai jos pot fi luate în ordine, apoi reluate dacă răspunsurile și comportamentul nu se potrivesc.

Întreabă dacă relația cu cealaltă persoană s-a încheiat și ce înseamnă asta concret. Stabiliți ce recunoaște partenerul care a înșelat, fără să mute responsabilitatea asupra ta. Spune de ce explicații ai nevoie ca să poți decide și ce detalii te-ar răni fără să te ajute. Convenți ce limite acceptați amândoi și ce veți face dacă sunt încălcate. Urmărește dacă asumarea și respectarea limitelor continuă în timp. Întrebați-vă dacă vreți să lucrați la relație sau doar să amânați o despărțire.

Când poate ajuta terapia de cuplu

Terapia de cuplu poate fi o opțiune când amândoi vreți să lucrați la relație, iar infidelitatea poate fi discutată deschis. Într-o analiză din 2010, făcută în Germania și Austria, 145 de cupluri venite la terapie din cauza infidelității au continuat să facă progrese până la evaluarea de după șase luni. Autorii au semnalat că lipseau multe date de la participanți. Rezultatul nu garantează că un cuplu va rămâne împreună sau că infidelitatea nu se va repeta.

Dacă există amenințări, violență sau control asupra vieții tale, terapia de cuplu nu este pasul potrivit: ce spui acolo poate fi folosit ulterior împotriva ta. Sprijinul individual și siguranța au prioritate. În România, linia 0800.500.333 este gratuită și răspunde nonstop pentru situații de violență domestică. Poți suna și dacă ești apropiată de persoana afectată sau martoră la o situație de violență.

Întrebări frecvente

Este vina mea că am fost înșelată?

Nu. Problemele unei relații pot fi discutate de amândoi, dar alegerea de a înșela îi aparține persoanei care a făcut-o.

Dacă am fost înșelată într-o relație, se poate întâmpla și cu alt partener?

În studiul american din 2017, 22% dintre cei care știau că fuseseră înșelați au raportat infidelitate și din partea partenerului următor, față de 9% dintre cei fără acel istoric. Comparația nu prezice ce se va întâmpla în următoarea ta relație.

Cât durează până îmi recapăt încrederea?

Nu există un termen valabil pentru toți. Cercetările despre refacerea încrederii nu dau un număr de zile după care ar trebui să te simți din nou în siguranță.

Dacă spune că regretă, înseamnă că nu va mai înșela?

Regretul declarat nu poate prezice ce va face cineva mai târziu. Sondajul din 2026 a legat asumarea percepută de refacerea încrederii, nu de dovada fidelității viitoare.

Contează dacă vorbim despre aventură în terapie?

O analiză clinică din 2005 a inclus 19 cupluri afectate de infidelitate. În cuplurile în care aventura a fost mărturisită înaintea terapiei ori pe durata ei, satisfacția a crescut mai mult decât în cuplurile fără infidelitate. Numărul mic de cupluri nu permite o promisiune despre rezultatul propriei terapii.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Knopp și colaboratorii, Archives of Sexual Behavior, 2017; Stavrova și colaboratorii, Psychological Science, 2022; Giacobbi și Lalot, Journal of Marital and Family Therapy, 2026; Atkins și colaboratorii, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2005, și Journal of Family Psychology, 2010; American Psychological Association; The National Domestic Violence Hotline; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.