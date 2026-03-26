Rozmarinul (Rosmarinus officinalis), planta aromatică originară din Mediterana, este mai mult decât un simplu condiment. Cercetări recente sugerează că ar putea juca un rol important în protejarea memoriei, reducerea anxietății și chiar în lupta împotriva bolii Alzheimer, principala cauză de demență la nivel mondial.

O tradiție veche, confirmată de știință

Istoric, rozmarinul a fost mereu asociat cu memoria și claritatea mentală. În Grecia și Roma antică, studenții și erudiții foloseau planta în speranța că le va ascuți concentrarea și capacitatea de a-și aminti informații. Se pare că nu era doar o superstiție.

Știința modernă confirmă aceste credințe vechi. Într-un studiu, persoanele care au inhalat aroma de rozmarin au avut performanțe mai bune la sarcinile de memorie, în comparație cu cele aflate într-un mediu fără miros. Dar cum anume reușește o simplă plantă să facă asta?

Cum acționează rozmarinul asupra creierului

Mecanismele sunt multiple și complexe. Pentru început, rozmarinul stimulează circulația sângelui, inclusiv la nivelul creierului, ajutând la livrarea unei cantități mai mari de oxigen și nutrienți, ceea ce poate îmbunătăți claritatea mentală. Are, si, proprietăți calmante; unele studii sugerează că aroma sa poate reduce anxietatea și îmbunătăți somnul. Iar un nivel mai scăzut de stres înseamnă o concentrare mai bună și o retenție superioară a amintirilor.

Mai mult, rozmarinul conține compuși care interacționează cu neurotransmițătorii creierului. Unul dintre aceștia, 1,8-cineol, ajută la prevenirea descompunerii acetilcolinei, o substanță chimică esențială pentru învățare și memorie. Prin conservarea acetilcolinei, rozmarinul poate sprijini performanța cognitivă, în special pe măsură ce înaintăm în vârstă. Și mai are un bonus: este plin de antioxidanți, care protejează celulele creierului de daunele cauzate de stresul oxidativ, un factor major în declinul cognitiv.

Compusul-cheie care țintește Alzheimerul

Rozmarinul este bogat în fitochimicale, compuși vegetali cu efecte benefice asupra sănătății. Unul dintre cei mai puternici este acidul carnosic, un agent antioxidant și antiinflamator care protejează celulele creierului de daune, în special de cele asociate cu boala Alzheimer.

Pornind de la acest compus, cercetătorii au dezvoltat recent o versiune stabilă a acidului carnosic, numită diAcCA. În studii pre-clinice promițătoare, acest compus a îmbunătățit memoria, a crescut numărul de sinapse (conexiunile dintre celulele creierului) și a redus proteinele dăunătoare legate de Alzheimer, cum ar fi beta-amiloid și tau.

Ce este cu adevărat interesant e faptul că diAcCA se activează doar în regiunile inflamate ale creierului, ceea ce ar putea minimiza efectele secundare. Până acum, studiile pe șoareci nu au arătat semne de toxicitate și au indicat îmbunătățiri cognitive notabile.

Speranțele pentru studii clinice pe oameni sunt acum mari.

Cercetătorii cred, si, că diAcCA ar putea ajuta la tratarea altor afecțiuni inflamatorii, cum ar fi diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și boala Parkinson.

Beneficii dincolo de sănătatea creierului

Efectele pozitive ale rozmarinului se extind mult dincolo de creier. Tradițional, a fost folosit pentru a ușura digestia, a ameliora balonarea și a reduce inflamația. Compuși precum acidul rozmarinic și acidul ursolic sunt cunoscuți pentru efectele lor antiinflamatorii în tot corpul.

Si pielea poate avea de câștigat. O analiză a studiilor sugerează că poate calma acneea și eczemele, în timp ce acidul carnosic poate oferi beneficii anti-îmbătrânire prin protejarea pielii de daunele solare. Uleiul de rozmarin are și proprietăți antimicrobiene, fiind promițător în conservarea alimentelor și în potențiale aplicații farmaceutice prin inhibarea creșterii bacteriilor și ciupercilor.

Atenționări și riscuri de consum

Numai că, înainte să consumi cantități industriale, stai puțin. Pentru majoritatea oamenilor, rozmarinul este sigur atunci când este utilizat în alimente, ceaiuri sau aromaterapie. Dozele concentrate sau extractele pot prezenta însă riscuri.

Consumul unor cantități mari poate provoca vărsături sau, în cazuri rare, convulsii, în special la persoanele cu epilepsie. Există, si, un risc teoretic ca rozmarinul să stimuleze contracțiile uterine, așa că femeile însărcinate ar trebui să evite dozele mari. Deoarece poate interacționa cu unele medicamente, cum ar fi anticoagulantele, cel mai bine este să discuți cu un medic înainte de a lua cantități mari sub formă de supliment.

Rozmarinul este, așadar, mai mult decât un condiment de bucătărie. Pe măsură ce cercetările avansează, în special în privința compușilor precum diAcCA, rozmarinul ar putea juca un rol interesant în viitoarele tratamente pentru Alzheimer și alte afecțiuni cronice.