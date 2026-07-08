După săptămâni de plajă, relaxare și deconectare totală, revenirea la școală nu se simte greu doar pentru părinți. Psihologii educaționali vorbesc despre fenomenul numit „pierderea de vară”, care apare la elevi când trec brusc din ritmul liber al vacanței în programul fix al cursurilor, iar efectele se văd repede în concentrare, memorie și în felul în care copilul se așază din nou în rutină.

Dificultățile de concentrare, memoria mai slabă și adaptarea greoaie la programul școlar sunt semnele descrise pentru această „pierdere de vară”. Dacă le vezi în primele zile, nu înseamnă că al tău copil „nu mai are chef de școală” sau că a rămas în urmă. Înseamnă, mai degrabă, că are nevoie de o aterizare mai lină. Iar primul lucru util acasă este să nu schimbi totul dintr-o singură zi.

Problema contează fiindcă lovește direct în începutul de an școlar. Un copil care se concentrează mai greu și reține mai puțin intră mai tensionat în clasă, iar stresul se mută rapid și la tine, între teme, dimineți grăbite și senzația că totul trebuie reparat imediat. Presiunea asta nu ajută. Ajută mai mult pașii mici, repetați câteva zile la rând.

Rutina de somn și masă se reconstruiește treptat

Programul este primul loc în care merită umblat. Dacă vacanța a însemnat ore târzii de culcare și dimineți fără alarmă, copilul va simți șocul exact acolo: oboseală, iritare, atenție scăzută. Somnul are un rol clar în adaptarea la noul program, la fel și alimentația, așa că pregătirea poate începe simplu, cu readucerea orei de culcare și a meselor la un ritm apropiat de cel din timpul școlii.

Și nu trebuie transformat totul într-o comandă militară. O variantă mai blândă este să reintroduci seara o succesiune previzibilă: cină, duș, pregătit hainele sau ghiozdanul, puțin timp liniștit, apoi somn. Pentru mulți copii, faptul că știu ce urmează reduce agitația mai bine decât orice discurs motivațional.

Concentrarea și memoria se antrenează cu sarcini scurte

Când psihologii educaționali descriu „pierderea de vară”, Antena3 notează că ea se vede prin dificultăți de concentrare și o memorie mai slabă. Asta poate fi tradus, foarte practic, într-o regulă utilă pentru acasă: reîntoarcerea la sarcini scurte. Nu sesiuni lungi, nu recuperare forțată, nu două ore la birou din prima.

Mai folositor este să reiei activități care cer atenție pentru perioade scurte și suportabile pentru copil. O lectură scurtă, un exercițiu simplu, o activitate de organizare, chiar și un joc care cere să țină minte pași sau instrucțiuni. Ideea nu este performanța perfectă, ci să pui din nou în mișcare obiceiul de a sta cu mintea într-un singur loc câteva minute, apoi un pic mai mult.

Iar dacă observi că uită repede ce i-ai spus, încearcă formule simple și repetitive. Instrucțiuni puține, clare, spuse pe rând, nu toate odată din ușă spre mașină. Pentru un copil deja aglomerat de schimbare, asta face diferența dintre „nu e atent” și „a reușit să facă singur”.

Discută despre școală fără să ridici miza emoțională

Anxietatea legată de începerea școlii crește când copilul simte că trebuie să revină imediat la forma lui „cea mai bună”. De aceea, felul în care vorbești cu el contează mult. Mai puțin „gata, începe greul”, mai mult „hai să ne amintim cum arată dimineața voastră de școală” sau „ce te-ar ajuta să fie mai ușor în prima săptămână?”.

Un sprijin emoțional bun nu înseamnă să negi disconfortul. Dacă spune că îi este greu, că nu are chef sau că se simte neliniștit, merită ascultat fără etichete. Copilul nu trebuie convins imediat că „nu are de ce” să fie stresat. Uneori are nevoie doar să audă că trecerea asta e grea pentru mulți și că rutina revine în timp.

Semnele de stres merită luate în serios

Când „pierderea de vară” se combină cu stres mare, tabloul devine mai apăsat: adaptare greoaie, dificultăți persistente de concentrare, agitație la ideea de școală, rezistență mare la program. Nu ajută să pui totul pe seama răsfățului de vacanță. Copilul îți spune ceva prin comportament, chiar dacă nu o face foarte elegant.

În zilele astea, organizarea simplă bate planurile ambițioase. Pregătește din timp lucrurile de bază pentru dimineață, păstrează mesele cât mai previzibile și nu încărca serile cu multe obligații. Un copil obosit și grăbit reține mai puțin și se enervează mai repede, iar cercul acesta se vede imediat în casă.

Pentru părinți, ținta nu este perfecțiunea din prima săptămână

Fenomenul este descris ca inevitabil după o perioadă lungă de relaxare. Asta e, de fapt, partea liniștitoare. Nu ai de „reparat” un copil, ci de susținut o tranziție. Dacă te uiți la rutină, somn, mese, activități scurte de atenție și la un ton mai blând în conversațiile despre școală, reduci exact ce apasă acum cel mai tare: stresul copilului și stresul tău.

Semnele pe care merită să le urmărești sunt aceleași care definesc „pierderea de vară”: concentrare mai slabă, memorie mai slabă și adaptare greoaie la programul școlar. Dacă pornești de aici și ajustezi câte un lucru pe rând, începutul de an devine mult mai locuibil pentru toată casa.