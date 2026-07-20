Când o asistentă de la ATI spune că pierde câteva sute de lei pe lună, iar un brancardier cu aproape 30 de ani de muncă spune că salariul lui „nu trece strada până ajung acasă”, înțelegi mai repede de ce protestul de luni a scos oameni din spitale. Peste 15.000 de angajați din sănătate și asistență socială, din peste 480 de unități sanitare din România, au participat la o grevă de avertisment de două ore, între 9:00 și 11:00, organizată de Federația Sanitas.

Venituri mai mici pentru personalul medical

Consecința imediată pentru cei care lucrează în sistem este una foarte concretă: venituri mai mici de la o lună la alta, în unele cazuri cu câteva sute de lei. Dorina Răducu, asistentă de anestezie de 29 de ani, spune că pierde 500 de lei din salariul de bază de 6.000 de lei, adică suma care reprezenta norma de hrană. Pe lângă asta, au fost tăiate și tichetele de vacanță.

În spatele cifrelor sunt și vieți care deja merg la limită. Mihai Vochița, brancardier de aproape 30 de ani la Spitalul Floreasca, câștigă 4.200 de lei și își crește singur cei doi copii. Pentru el, diferența dintre un venit întreg și unul tăiat nu e o discuție abstractă.

„Salariul care iese de aici nu trece strada până ajung acasă.”

Tot Mihai Vochița a rezumat și ce spun mulți dintre cei care nu sunt în prima linie a imaginii publice, dar țin spitalul în picioare, cum relatează Libertatea.

„Un medic fără infirmieră, fără brancardier și fără asistentă nu poate să-și facă treaba.”

Pentru Tanța Arnăutu, asistentă medicală de anestezie la ATI, tăierile înseamnă tot câteva sute de lei pierdute lunar din indemnizații și sporuri. În casa ei, banii aceștia contează și mai mult, pentru că soțul său are un handicap grav.

„Am un soț cu handicap grav, dar asta nu mă împiedică să vin să muncesc, să fiu empatică. Eu am acasă o situație și înțeleg foarte bine prin ce trec oamenii.”

Tanța Arnăutu a mai spus că diferența de venit a ajuns greu de dus: „Chiar și vânzătoarea de la magazinul din colț, pe care o respect foarte mult, câștigă mai bine decât mine. Iată despre ce vorbim.”

Nemulțumiri legate de noua lege a salarizării

Protestul vine după măsuri guvernamentale care au tăiat unele sporuri și indemnizații pentru personalul din sistemul sanitar, inclusiv norma de hrană și tichetele de vacanță. Sindicaliștii spun că noul proiect al legii salarizării a fost făcut fără negocieri reale și cer consultări urgente cu Guvernul.

Și mai e ceva ce se aude des în mărturiile lor: oboseala pe care n-o vezi în fluturașul de salariu. Dorina Răducu a vorbit despre zilele în care ritmul din spital nu îți lasă nici măcar un moment de respiro.

Dorina Răducu, asistentă de anestezie de 29 de ani, a descris și partea care nu se vede când se vorbește doar despre sporuri și grile salariale: „Noi suntem eroii când sunt pandemii, când sunt dezastre naturale și când sunt accidente. De multe ori ne-am lăsat copiii bolnavi acasă și am venit să ne facem treaba. Pacienții nu au nicio vină pentru problemele noastre.” Iar despre ritmul de lucru a spus: „De multe ori nici să bei o gură de apă nu ai timp. Dar cea mai mare satisfacție este când pacientul te întâlnește după o săptămână și îți spune că este bine și îți mulțumește. Pentru asta mergem mai departe.”

Dacă nu apare un acord cu Guvernul, Federația Sanitas a anunțat declanșarea grevei generale pentru 28 iulie.