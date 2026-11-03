Peplumul, partea unei haine care se lărgește sub talie, revine în colecțiile pentru toamna-iarna 2026 de la Dior, Givenchy, McQueen și Stella McCartney. Pentru cine are deja o astfel de piesă, noutatea este felul în care o poate purta: cu jeanși sau pantaloni largi, nu neapărat cu fusta creion asociată modei din anii 2010.

Peplumul apare acum pe sacouri, bluze, pulovere și rochii. Unele modele au un tiv abia evazat, iar altele dau mai mult volum în jurul șoldurilor.

Ce haine cu peplum au apărut în colecțiile din 2026

La Dior, Jonathan Anderson a prezentat o jachetă Bar scurtă, cu partea de jos evazată și o fustă mini. Sarah Burton a ales pentru Givenchy un sacou în carouri, strâns în talie, cu falduri deasupra șoldurilor și pantaloni negri. La Tolu Coker, un top fără bretele a fost purtat cu pantaloni largi.

Peplumul apare și în colecțiile Balmain, Moschino, Proenza Schouler și Ashlyn. Balmain l-a pus pe jachete din piele, Proenza Schouler pe o jachetă din stofă, iar Ashlyn pe un pulover roșu. La McQueen au apărut atât o haină evazată, cât și un top fără mâneci purtat cu pantaloni scurți.

O selecție publicată de FashionUnited la 28 martie 2026 cuprinde zece ținute cu peplum. Pe lângă Dior, McQueen, Stella McCartney, Ashlyn și Tolu Coker, ea arată variante de la CFCL, Florentina Leitner, Nanushka, Roksanda și Vivetta. La Stella McCartney, peplumul face parte dintr-o rochie albastră cu stele și fustă strâmtă, semn că nici această formă nu a dispărut.

Cum diferă ținutele de cele din anii 2010

În jurul anului 2012, combinația des întâlnită era o bluză strânsă pe corp, cu volan în talie, și o fustă creion. Colecțiile din 2026 arată mai multe alegeri: pantaloni largi lângă un top cu volum, denim lângă o jachetă cambrată sau pantaloni scurți lângă un top fără mâneci.

Diferența se vede mai ales în restul ținutei. Un peplum amplu poate fi singurul detaliu cu volum, în timp ce pantalonii și încălțămintea rămân simple. Cine preferă hainele mai puțin mulate poate alege o piesă cu tiv discret, în locul unui top strâns pe talie.

Cât costă câteva piese peplum în România

La verificarea ofertelor online din 3 noiembrie 2026, ZARA România afișa piese peplum între 79,90 și 169,90 lei, iar H&M România între 69,99 și 249,99 lei. Tabelul arată câteva dintre prețurile afișate atunci de cele două magazine, nu prețuri valabile în toate magazinele fizice.

Magazin Piesă Preț online la 3 noiembrie 2026, lei ZARA Cămașă cu bride, la reducere 79,90 ZARA Top cu mânecă bufantă 99,90 ZARA Vestă cu cordon 149,90 H&M Top tip bustieră 69,99 H&M Bluză de jerseu 92,99 H&M Top din denim 109,99

Cum porți piesa pe care o ai deja

Dacă ai păstrat un top cu peplum, încearcă-l cu jeanși drepți sau largi, în locul fustei creion. O jachetă strânsă în talie poate fi purtată peste o ținută simplă din denim. Pentru o piesă cu partea de jos foarte evazată, păstrează celelalte haine fără falduri mari dacă vrei ca forma ei să iasă în evidență.

La probă, urmărește unde se termină partea evazată și dacă te poți așeza comod. Croiala și lungimea acesteia se schimbă de la un model la altul, chiar când ambele sunt vândute sub numele de peplum.