Ai simțit vreodată că presiunea de a arăta impecabil te copleșește pur și simplu? Ei bine, imaginează-ți că te întorci acasă după trei ani de pauză și îți găsești mama desfigurată din cauza unor operații estetice făcute pe sub mână, în saloane dubioase. Asta este premisa de la care pornește „New Skin”, romanul de debut al autoarei Sarah Wang, o carte care ne aruncă direct în lumea nebună a chirurgiei plastice și a reality show-urilor.

Miza poveștii ne lovește direct pe noi, femeile de azi. Dincolo de umorul negru și situațiile complet absurde, cartea pune degetul pe o rană deschisă. Vorbește despre relația complicată mamă-fiică, despre standardele imposibile de frumusețe și despre cum ajungem să ne folosim corpul ca pe o armă de supraviețuire. E genul acela de lectură care te face să te oprești puțin în fața oglinzii și să te întrebi pentru cine te aranjezi de fapt dimineața.

O poveste despre rușine și reinventare

Sarah Wang nu a apărut de nicăieri în lumea literară. A publicat ani de zile eseuri și critică culturală, iar acest roman i-a luat peste un deceniu ca să prindă formă. Iar lansarea vine fix într-un moment în care turismul medical și procedurile estetice au explodat la nivel global.

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În carte, personajul principal Linli, în vârstă de 26 de ani, încearcă să gestioneze dependența mamei sale, Fanny. Numai că lucrurile o iau complet razna când Fanny se înscrie la „America’s Beauty Extreme”, un show TV care oferă câștigătoarei o reconstrucție facială. Într-un interviu publicat recent de Marieclaire, autoarea explică de ce a ales această temă și cât de greu i-a fost să o abordeze.

„Am trăit în interiorul acestei cărți toată viața mea. Trebuia doar să fiu suficient de curajoasă pentru a începe să o scriu. Acest roman este despre o relație intensă mamă-fiică, inspirată, în anumite privințe, de experiențele pe care le-am avut în propria mea viață cu mama mea.” – Sarah Wang, autoare

Să fim serioase, cine nu are momente de tensiune cu propria mamă? Dar aici miza este și una profund culturală. Linli îi spune mamei sale că „și-a pierdut fața”, o expresie care în cultura asiatică înseamnă o rușine supremă adusă ei, familiei și comunității.

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Cum te pregătești să scrii despre reality TV

Ca să înțeleagă exact cum funcționează dinamica toxică de pe micile ecrane, autoarea a făcut un research A urmărit emisiuni celebre pentru a prinde ritmul și a înțelege cum sunt manipulați concurenții.

„Nu am început să mă uit la reality TV până când nu am decis să scriu acest subplot de reality TV în carte! M-am uitat la mult Botched pentru a înțelege toate lucrurile diferite care se pot întâmpla cu procedurile de chirurgie plastică ratate. Și m-am uitat la Survivor pentru a înțelege jocul, cum se formează facțiunile și cum oamenii pot fi puși unii împotriva altora.” – Sarah Wang, autoare

Și totuși, Wang nu judecă alegerile femeilor. Nu a scris un manifest anti-operații estetice. Ea însăși recunoaște că este fascinată de tehnologiile noi și de ceea ce este disponibil astăzi pe piață, aflând recent chiar și despre injecțiile cu grăsime de la cadavre.

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Ce înseamnă să ai o piele nouă

Romanul este publicat în Marea Britanie de Picador și este deja disponibil pentru precomandă. Titlul însuși vorbește despre dorința de a lăsa în urmă o viață veche și de a te reinventa, de a crește o piele nouă pentru a te adapta la provocări, fie că e vorba de imigrație sau de supraviețuire emoțională.

Cartea promite să fie o experiență intensă. Cât de departe suntem dispuse să mergem noi, în viața reală, pentru a obține acea „piele nouă” perfectă pe care ne-o vând zilnic filtrele de pe rețelele sociale.