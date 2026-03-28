Balerinii, omniprezenți în garderobele noastre în ultimul an, par să-și piardă din supremație. Pe scena modei urcă acum un nou favorit, cu rădăcini europene și un aer mult mai practic: pantofii Derby. Această schimbare de direcție, inspirată de stilul franțuzesc, redefinește încălțămintea de primăvară.

O revenire neașteptată

După o perioadă de glorie în anii 2010, purtați de iconuri precum Alexa Chung și Kate Moss, și o revenire spectaculoasă anul trecut pe podiumurile Ferragamo sau JW Anderson, balerinii păreau de neclintit. Brandul francez Repetto, cu fane din noua generație precum Lily-Rose Depp și Kaia Gerber, a condus acest reviriment. Numai că lucrurile stau puțin diferit acum.

În liniște, un alt tip de pantof și-a făcut loc în colecțiile marilor designeri, semnalând o nouă eră.

De la Gainsbourg la podiumurile din 2024

Iar istoria recentă a modei ne arată o legătură surprinzătoare. Înainte ca balerinii să devină un fenomen, Repetto avea o mascotă neașteptată în anii ’70: Serge Gainsbourg. Cântărețul francez era devotat modelului „Zizi”, un pantof de jazz moale, numit după dansatoarea Zizi Jeanmaire. Partenera sa, Jane Birkin, i-a cumpărat prima pereche, fiind îngrijorată de gleznele lui „delicate”. Astăzi, o pereche uzată poate fi văzută la Maison Gainsbourg, muzeul parizian dedicat artistului.

Acești pantofi amintesc de silueta clasică Derby, care revine acum în forță. Jacquemus a dat tonul cu colaborarea sa de primăvară 2024 cu Repetto, în timp ce Lemaire și Celine (sub conducerea lui Michael Rider) au adoptat rapid stilul. Chiar și designerul Emma François de la Sessùn propune o variantă șic, numită „Astaire” (clar, după dansatorul Fred Astaire) din piele lăcuită naplak.

De ce sunt pantofii Derby alegerea perfectă?

Dar v-ați întrebat vreodată de ce are loc această schimbare? Răspunsul e simplu: practicitatea. Să fim serioși, oricât de șic ar fi, balerinii au adesea „rezistența structurală a unei foi de hârtie”. În schimb, pantofii Derby sunt făcuți pentru mersul pe jos, oferind mai multă susținere, dar și mai multă personalitate decât o pereche de mocasini.

Practic, dar cu stil.

Varianta albă, în stilul Gainsbourg, este considerată un nou început pentru sezonul cald, capturând lejeritatea și fantezia primăverii. Iar vestea bună e că îi găsești peste tot, de la Proenza Schouler la Zara.

Stil și inspirație

Fie că adopți o atitudine melancolică de vară, à la Gainsbourg, sau mergi pe o abordare jucăușă în stilul Audrey Hepburn din „Funny Face”, pantofii Derby sunt extrem de versatili. Originile lor sunt disputate – unii istorici îi leagă de contele de Derby, alții de un ofițer din armata rusă – dar cert e că au evoluat de la încălțăminte de vânătoare în anii 1850 la piese esențiale în garderoba urbană.

Pentru un look actual, poți alege modele de la branduri precum The Row, Church’s sau Victoria Beckham, care au integrat acest stil clasic în cele mai noi colecții. pantofii Derby sunt gata să revină în centrul atenției.