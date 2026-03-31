Noul sezon primăvară-vară 2026 aduce o selecție impresionantă de încălțăminte de designer, gata să golească rapid cardurile pasionaților de modă. De la sabotii din plastic de la Chloé la pantofii Chanel pentru care se sta la cozi de ore întregi, fiecare colecție are un model vedetă. Iar prețurile, e drept, sunt pe măsură.

Sabotii Chloé si pantofii Chanel

Continuând tradiția pantofilor ușor de recunoscut, Chloé mizează de data aceasta pe sabotul tip „jelly”. Văzuți pentru prima dată pe podium în trei nuanțe, sabotii mulați din TPU la prețul de 490 de lire sterline s-au epuizat deja în majoritatea mărimilor. Se pare că plasticul are din nou momentul său de glorie.

Dar la Chanel lucrurile stau puțin diferit. Probabil nu mai e nevoie să amintim de popularitatea incredibilă a colecției S/S26, un fenomen pe care mulți l-au numit „Matthieu Blazy mania”. Pantofii au fost un punct de atracție, în special modelul cu dungă în față, care se detașează clar în preferințe. Să pui mâna pe o pereche, însă, e o adevărată provocare, prețul fiind de 1.130 de lire sterline.

Mocasinul Dior si eleganta Prada

Pentru iubitorii de mocasini, noul sezon nu duce lipsă de opțiuni. Numai că, dacă vrei un model cu adevărat reprezentativ pentru primăvara-vara 2026, atunci trebuie să te uiți la mocasinul Médaillon de la Dior. Creat de Jonathan Anderson, modelul alb-negru cu o ștanță aurie în față costă 1.150 de lire sterline.

În replică, Prada a intrat în ringul încălțămintei șic, dar potrivită pentru birou. Inspirându-se parcă de la sora mai mică Miu Miu și de la succesul pantofilor săi cu toc mic de anul trecut, brandul propune pantofii din piele lăcuită cu decupaj lateral. Prețul lor este de 910 lire sterline și puține tocuri par la fel de clasice.

Adidasi si sandale statement

Și totuși, nu doar pantofii eleganți domină scena. Adidașii Dries Van Noten se numără printre cei mai populari sneakers de designer ai momentului. Căutările pentru aceștia au crescut cu 118% doar în ultima lună, un semnal clar al popularității lor. Modelul de urmărit de pe podiumul S/S26 este cel roșu, inspirat de pantofii de bowling, la un preț de 660 de lire sterline.

Cifrele vorbesc de la sine.

Pentru ocaziile speciale, sezonul oferă sandalele cu flori de la Proenza Schouler. Mă aștept să le văd în picioarele multor invitate cochete la nunțile din vară. Realizate din satin, aceste sandale thong costă 1.125 de lire sterline, iar prezentarea de pe podium a demonstrat că sunt mult mai versatile decât par la prima vedere.

Botine pentru orice vreme

Dacă Miu Miu este pe radarul tău, atunci două modele merită atenție: saboții din piele maro și botinele moi, lejere. Indiferent dacă le asortezi cu rochii, blugi sau pantaloni scurți din denim la vară, ambele vor atrage garantat privirile. Botinele Foule din piele au un preț de 1.610 lire sterline.

Și acum, piesa de rezistență pentru cei curajosi. V-ați imaginat vreodată o pereche de botine din PVC care vin la pachet cu șosete colorate pentru a vă oferi, practic, trei perechi de încălțări într-una singură? Loewe a făcut-o. Botinele Emily Aqua din PVC (la prețul de 795 de lire sterline) vin cu șosete roșii, portocalii și albastre. Pana la urma, nu toată încălțămintea e creată să fie iubită de toată lumea, iar acest model este cu siguranță unul care va împărți opiniile.