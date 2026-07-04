Dacă ai privit suplimentele cu omega-3 ca pe un mic ajutor pentru memorie, noul semnal venit din SUA cere puțină prudență. Un studiu realizat de Keck Medicine, din cadrul Universității din Southern California, la persoane în vârstă cu risc crescut de Alzheimer, arată că uleiul de pește nu a adus rezultate mai bune la testele cognitive față de placebo, deși organismul l-a absorbit.

Mai precis, nivelurile de DHA din lichidul cefalorahidian au crescut cu 17%, semn că suplimentele au ajuns unde trebuiau să ajungă. Doar că partea pe care o așteaptă oricine când cumpără un astfel de produs, adică efectul vizibil asupra memoriei și funcției cognitive, nu a apărut. Nici imagistica cerebrală nu a arătat o încetinire a îmbătrânirii creierului sau prevenirea atrofiei hipocampului, zona legată de memorie, comparativ cu grupul placebo.

Asta schimbă ceva foarte concret: ideea că o capsulă luată zilnic ar putea ține singură loc de strategie pentru sănătatea creierului. Pentru cine dă bani lunar pe astfel de suplimente, mesajul nu este că omega-3 „nu folosește deloc”, ci că acest studiu nu a găsit beneficiul cognitiv direct pe care mulți îl sperau tocmai în categoria cea mai atentă la prevenție, persoanele în vârstă cu risc de Alzheimer.

Și vorbim despre o piață uriașă. Americanii cheltuiesc peste 1 miliard de dolari anual pe suplimente cu ulei de pește omega-3, potrivit Mediafax. Cifra spune ceva simplu: nu e un produs de nișă, ci unul cumpărat pe scară largă, inclusiv de oameni care caută soluții pentru memorie, concentrare și îmbătrânire cât mai blândă.

Suplimentul a fost absorbit, dar beneficiul așteptat nu s-a văzut

Aici e partea care merită reținută. Studiul nu spune că suplimentul nu a intrat în organism. Din contră, creșterea de 17% a DHA arată o absorbție eficientă. Problema e alta: între absorbție și rezultat există o diferență mare. Dacă iei un supliment sperând la un efect clar asupra memoriei, iar testele cognitive rămân la fel ca în grupul placebo, atunci promisiunea practică rămâne neconfirmată.

Dar există și un detaliu care complică povestea. Aproape jumătate dintre participanți purtau gena APOE4, descrisă ca cel mai semnificativ factor de risc pentru Alzheimer cu debut tardiv. Cercetătorii iau în calcul faptul că această variație genetică ar putea influența felul în care creierul procesează omega-3. Altfel spus, suplimentul poate fi prezent în organism, dar creierul să nu îl folosească așa cum se spera.

Ce înseamnă asta pentru tine dacă iei deja omega-3

În primul rând, nu are sens să transformi un singur supliment într-o plasă de siguranță pentru memorie. Studiul acesta pune sub semnul întrebării exact reflexul foarte răspândit de a căuta o soluție rapidă, ușor de bifat dimineața. Dacă motivul principal pentru care cumperi omega-3 este prevenția cognitivă, datele de acum nu susțin ideea că vei vedea automat un beneficiu doar din capsule.

Iar dacă te gândești la cost, merită un mic inventar personal: de ce îl iei, ce aștepți de la el și dacă nu cumva investești speranță și bani într-un rezultat pe care acest studiu nu l-a confirmat. Nu e un îndemn să arunci flaconul, ci să nu îl tratezi ca pe piesa centrală a rutinei tale de sănătate.

Pentru decizii legate de suplimente, mai ales când există îngrijorări despre memorie sau risc de Alzheimer, discuția cu medicul rămâne pasul sănătos. Mai ales fiindcă studiul s-a uitat la o categorie clară, persoane în vârstă cu risc crescut, nu la toată lumea.

Unde se mută atenția când capsula nu e suficientă

Partea utilă din toată povestea este că mută accentul spre lucrurile care țin de stilul de viață și care nu depind de o singură promisiune de pe etichetă. În contextul sănătății creierului și longevității, Prof. Dr. Alexandru-Vlad Ciurea indică drept piloni somnul de 7-8 ore, reducerea stresului, alimentația bogată în acizi grași nesaturați și proteine, alături de socializare.

Asta înseamnă, foarte practic, că o rutină bună pentru creier arată mai puțin ca o colecție de capsule și mai mult ca o sumă de obiceiuri pe care le poți susține pe termen lung. Somn real, nu „recuperez în weekend”. Mai puțin stres cronic, pe cât se poate. Mese care includ surse de grăsimi nesaturate și proteine. Și timp petrecut cu alți oameni, chiar dacă uneori pare ultimul lucru pentru care mai ai energie.

Și da, e poate mai puțin spectaculos decât promisiunea unei soluții rapide. Dar tocmai aici e diferența dintre marketing și viața reală.

Cercetarea merge mai departe spre felul în care creierul folosește omega-3

Studiul nu închide subiectul, ci îl face mai specific. Cercetătorii explorează medicamente care ar ajuta creierul să folosească mai bine omega-3. Asta sugerează că întrebarea nu mai este doar dacă suplimentul ajunge în organism, ci dacă poate fi folosit eficient acolo unde contează.

Până atunci, mesajul cel mai util e unul simplu și deloc rigid: dacă vrei să ai grijă de sănătatea creierului, nu pune toată presiunea pe un supliment. Construiește rutina din lucrurile care se repetă zilnic. În lista asta, somnul de 7-8 ore apare clar și concret, iar dintre toate recomandările posibile, e și cea pe care o poți verifica chiar din seara asta.