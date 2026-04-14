Susannah Boddie, o expertă în sănătate și cercetătoare de date în vârstă de 27 de ani, a murit subit în timpul unei plimbări cu bicicleta alături de partenerul ei. Cu doar câteva zile înainte, medicii o trimiseseră acasă, diagnosticând-o cu o simplă enterocolită, când, de fapt, tânăra suferea de o afecțiune cardiacă rară și fatală.

Simptomele unei enterocolite banale

Totul a început cu simptome care, la prima vedere, păreau să indice o problemă digestivă. Susannah a început să se simtă rău cu o săptămână înainte de deces, acuzând dificultăți de respirație, vărsături și o stare de oboseală accentuată. A mers la medic de două ori, însă de fiecare dată a fost trimisă acasă cu diagnosticul de toxiinfecție alimentară sau enterocolită.

Partenerul ei, Rob, a descris-o ca fiind o persoană extrem de activă și sănătoasă. „Era o persoană atât de activă. Era cea mai potrivită și mai sănătoasă persoană pe care am cunoscut-o”, a povestit el.

Recomandari Diagnostic greșit de 3 ori un copil de 15 luni avea o tumoră cerebrală rară

Moarte subită în timpul unei plimbări cu bicicleta

Duminica aceea fatidică, în ciuda faptului că nu se simțea complet refăcută, Susannah a decis să iasă la o plimbare cu bicicleta alături de Rob. Nimic nu prevestea tragedia care avea să urmeze. În timpul plimbării, tânăra s-a prăbușit brusc.

Rob a încercat disperat să o salveze.

„Am încercat să o resuscitez timp de 20 de minute până la sosirea ambulanței, dar nu a mai fost nimic de făcut”, a mărturisit el, devastat.

Recomandari Probleme diagnosticate gresit la femei

Adevăratul diagnostic a venit prea târziu

Abia după autopsie s-a descoperit cauza reală a morții. Susannah nu suferea de o problemă digestivă, ci de miocardită, o inflamație rară a mușchiului inimii. Această afecțiune a dus la sindromul morții subite aritmice (SADS), o condiție în care inima se oprește brusc, fără avertisment.

Dar ce este, pe bune, miocardita? Este o boală dificil de diagnosticat, deoarece simptomele sale (dureri în piept, oboseală, dificultăți de respirație) pot fi ușor confundate cu cele ale altor afecțiuni mult mai comune.

„Suntem absolut devastați”

Familia tinerei este copleșită de durere. Mama ei, Jo Boddie, a descris-o ca fiind o persoană vibrantă, cu un viitor strălucit în față. „Era plină de viață și avea un zâmbet minunat”, a spus ea. „Suntem absolut devastați de pierderea ei și nu există cuvinte care să descrie golul pe care îl lasă în viețile noastre.”

Recomandari A petrecut aproape jumătate din viață într-un scaun cu rotile. Diagnosticul primit a fost greșit iar acum învață să meargă din nou!

În memoria ei, familia a lansat o strângere de fonduri pentru organizația Myocarditis UK, cu speranța de a crește gradul de conștientizare asupra acestei boli. E drept că nicio sumă de bani nu o poate aduce înapoi, dar până acum familia a strâns deja peste 13.000 de lire sterline (aproximativ 16.000 de dolari).

„Avea atât de multe de oferit lumii”, a adăugat mama ei.

O minte sclipitoare cu un viitor promițător

Pierderea este cu atât mai mare cu cât Susannah Boddie era o profesionistă remarcabilă. Absolventă a unui doctorat la Universitatea Cambridge, ea lucra ca cercetător de date în domeniul sănătății și a avut un rol important în echipa de răspuns a guvernului britanic la pandemia de COVID-19, fiind descrisă drept o „pionieră” și o „inspirație”.

Acum, singura consolare a familiei este să încerce să prevină alte tragedii similare. Misiunea lor este clară, așa cum a formulat-o chiar mama tinerei: „Sperăm că putem salva viețile altora prin creșterea conștientizării asupra miocarditei.”