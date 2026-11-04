O studentă din Iași, în vârstă de 20 de ani, a mers la spital cu o infecție gravă la ochi după ce a purtat lentile colorate cumpărate de pe internet cu 30 de lei. Prof. univ. dr. Camelia Bogdănici, șefa Clinicii de Oftalmologie a Spitalului „Sf. Spiridon”, spune că medicii au găsit două bacterii pe lentile.

Tânăra cumpărase lentilele albastre pentru fotografii de Halloween și le-a purtat între trei și patru ore, fără să simtă disconfort în acel timp. După ce le-a scos, vederea i s-a încețoșat, apoi s-a înrăutățit până când mai distingea doar umbre. Schimbarea vederii după purtarea lentilelor cere scoaterea lor și un consult oftalmologic urgent, potrivit recomandărilor pentru îngrijirea ochilor.

Cum s-a agravat vederea studentei

Studenta a încercat mai întâi picături cumpărate de la farmacie, însă vederea a continuat să se înrăutățească. Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași au intervenit joi seara, 29 octombrie. Potrivit medicului Camelia Bogdănici, pacienta nu putea citi nici primul rând de pe panoul folosit la controlul vederii.

Medicii au început imediat tratamentul cu antibiotic și au recoltat o probă de secreție de la ochi. Analizele lentilelor au identificat bacteriile Acinetobacter și Klebsiella, iar medicul a observat și zone decolorate pe suprafața lor. Găsirea bacteriilor pe lentile nu arată, singură, când au ajuns acolo sau cine le-a contaminat. Vânzătorul nu este identificat public, sursa medicală nu a publicat un raport microbiologic complet, iar medicul a luat în calcul și un element toxic.

Potrivit declarației medicului, antibioticul și-a făcut efectul în trei zile. Lentilele erau încă în termenul de valabilitate, dar nu erau însoțite de instrucțiuni de folosire sau de soluție de întreținere.

Ce trebuie verificat înainte de a purta lentile colorate

Lentilele folosite doar pentru schimbarea culorii ochilor se pun tot pe suprafața ochiului. Medicul care a îngrijit studenta recomandă un control oftalmologic înainte de cumpărare: specialistul verifică suprafața ochiului, alege lentile potrivite și explică felul în care se pun și se îngrijesc. Potrivit recomandărilor FDA privind îngrijirea lentilelor de contact, prescripția actuală trebuie să includă măsurătorile, marca și materialul lentilei. Recomandă cumpărarea din cabinete specializate, optici medicale sau farmacii.

Recomandările CDC pentru lentilele decorative cer potrivirea lor de către un medic, folosirea unei soluții dezinfectante și evitarea apei, a salivei și a lentilelor folosite de altcineva. Sunt recomandări medicale americane, nu reguli prezentate aici drept obligații legale în România.

Înainte de folosire, instrucțiunile trebuie să arate cum se curăță și se păstrează lentilele. Spălarea mâinilor fără urme de săpun și atenția la unghii fac parte din instruirea recomandată de medicul ieșean. Un preț mic nu arată dacă o lentilă se potrivește ochiului sau dacă persoana care o cumpără știe să o îngrijească.

Ce faci dacă vederea se schimbă după purtarea lentilelor

FDA recomandă scoaterea imediată a lentilelor și contactarea medicului dacă vederea se schimbă, ochii se înroșesc, dor, provoacă mâncărime sau lăcrimează abundent. Sensibilitatea la lumină și secrețiile sunt, de asemenea, semne care cer consult.

Scoate lentilele când apare unul dintre aceste semne.

Cere cât mai repede un consult oftalmologic și spune când au început simptomele.

Păstrează lentilele și ambalajul pentru a le arăta medicului.

La declarația făcută luni, 2 noiembrie, medicul spunea că studenta își recăpătase vederea, dar avea încă leziuni pe cornee, partea transparentă din fața ochiului.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, din Wikimedia Commons.