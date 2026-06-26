O singură injecție cu un fragment mic și circular de ADN a condus, în studiile pe șoareci, atât la pierdere în greutate, cât și la controlul glicemiei. Efectul a durat de până la 10 ori mai mult decât în cazul medicamentelor care imită incretinele, precum Ozempic și Wegovy. Această descoperire, realizată de cercetătorii de la The Wistar Institute, vizează dezvoltarea unor soluții mai simple, cu administrări mai rare.

Comparația esențială este următoarea: față de tratamentele de tip GLP-1 folosite acum pentru slăbit și controlul glicemiei, care necesită administrări regulate, această abordare a avut, la șoareci, o durată de acțiune de până la 10 ori mai mare. Aceasta nu înseamnă că există deja o alternativă disponibilă la medic, ci doar că, în laborator, apare o pistă nouă care ar putea modifica frecvența necesară a tratamentului.

Promisiunea reală este o frecvență mai redusă a tratamentului

Dacă ideea de injecții repetate, programări și tratament pe termen lung vi se pare obositoare, iată miza practică. O metodă care funcționează mai mult după o singură administrare ar putea simplifica viața persoanelor cu obezitate sau diabet. De asemenea, ar putea reduce presiunea de a respecta administrări regulate.

Este important să păstrați proporțiile corecte. Rezultatele sunt, deocamdată, obținute pe modele murine, adică pe șoareci, nu pe oameni. Această informație schimbă semnificativ modul în care trebuie interpretată știrea: ca un progres științific promițător, nu ca o opțiune disponibilă acum în farmacii.

Injecția cu ADN a generat două efecte majore la șoareci

Metoda utilizează o bucată mică și circulară de instrucțiuni genetice. Acest fragment de ADN a generat două efecte urmărite, în mod obișnuit, și la medicamentele pentru slăbit de tip GLP-1: scăderea în greutate și controlul glicemiei. Diferența majoră, cel puțin în aceste studii, a fost durata.

Potrivit News-medical, efectul a persistat de până la 10 ori mai mult decât în cazul medicamentelor care imită incretinele, precum Ozempic și Wegovy. Pentru cei care urmăresc noutățile din wellness și sănătate metabolică, acesta este detaliul interesant, deoarece se referă la ritmul tratamentului, nu doar la rezultat.

Însă multe întrebări importante au rămas fără răspuns în datele făcute publice până acum. Nu a fost anunțat când ar putea începe testele pe oameni. Nu au fost precizate potențialele efecte secundare. Nu a fost explicat nici costul unei astfel de terapii și nici dacă ar fi vorba, în viitor, despre o singură injecție pentru perioade foarte lungi sau despre administrări repetate, dar mai rare.

De ce este importantă comparația cu Ozempic și Wegovy

Ozempic și Wegovy sunt deja nume foarte cunoscute în contextul slăbitului și al controlului glicemiei. Contextul de bază este simplu: fac parte din categoria medicamentelor de tip GLP-1 și necesită administrări regulate. Aici, noua descoperire pare să indice o direcție diferită, deoarece mută accentul de la tratamentul frecvent la efectul de durată.

Acest aspect contează nu doar pentru confort. Pentru unii pacienți, regularitatea tratamentului înseamnă și o organizare strictă, costuri recurente și dificultatea de a menține consecvența luni la rând. O terapie care ar necesita mai puține administrări ar putea însemna, dacă va funcționa și la oameni, mai puțină presiune în rutina de zi cu zi.

Pentru informații suplimentare despre medicație și efectele adverse, puteți citi și despre efectele adverse raportate la FDA pentru medicamentele de slăbit contrafăcute.

Ce este util să urmăriți de acum înainte

Dacă subiectul vă interesează pentru dumneavoastră sau pentru cineva apropiat, filtrul bun este acesta: nu vă uitați doar la promisiunea de slăbit, ci la trei aspecte clare. Primul, dacă încep studii pe oameni. Al doilea, ce profil de siguranță are metoda. Al treilea, la ce interval ar trebui administrată în practică.

Nu vă grăbiți să traduceți rezultatele în decizii personale. Faptul că o metodă a funcționat la șoareci și a durat de până la 10 ori mai mult decât tratamentele actuale este impresionant ca direcție de cercetare, însă nu indică încă dacă va avea același efect la oameni, ce doză ar fi necesară sau cine ar fi candidatul potrivit.

Pentru companiile farmaceutice, miza este la fel de clară: dacă această abordare va putea fi transformată în tratament uman, ar deschide o nouă generație de terapii pentru obezitate și diabet. Pentru pacienți, aspectul care merită reținut este mai simplu: ideea unei singure injecții cu efect mult mai lung a trecut deja din zona de science-fiction în cea a unui rezultat de laborator care va fi urmărit cu atenție.

Deocamdată, singurul fapt cert este acesta: la The Wistar Institute, o injecție cu ADN a produs la șoareci pierdere în greutate și controlul glicemiei, cu o durată de până la 10 ori mai mare decât medicamentele de tip Ozempic și Wegovy.