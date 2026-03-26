Suplimentele cu colagen au devenit un adevărat fenomen, promițând de la o piele mai fină la articulații mai puternice. O nouă meta-analiză majoră, care a centralizat date din 113 studii clinice și aproape 8.000 de participanți, sugerează că, pentru anumite probleme de sănătate, răspunsul este probabil afirmativ. Numai că, la o privire mai atentă, lucrurile stau puțin diferit.

Beneficii reale, dar modeste

Imaginea de ansamblu este una prudent pozitivă. Suplimentarea cu colagen a fost asociată cu îmbunătățiri moderate în ceea ce privește sănătatea musculară și reducerea durerii la persoanele cu osteoartrită. S-au observat, si, progrese în elasticitatea și hidratarea pielii. E drept că aceste beneficii s-au acumulat treptat, ceea ce sugerează că administrarea constantă pe o perioadă mai lungă este mai importantă decât o cură de scurtă durată.

Dar nu e totul roz.

Recomandari Analiza industriei modei în 2026 dezvăluie prioritățile marilor publicații

Anumite constatări au fost mai puțin clare. De exemplu, rezultatele pentru elasticitatea și hidratarea pielii au variat în funcție de momentul în care au fost realizate studiile. Cercetările mai noi au arătat îmbunătățiri mai mici ale elasticității, dar mai mari ale hidratării. Această inconsecvență arată că știința încă se calibrează.

De ce e știința încă neclară

Calitatea cercetărilor în sine merită o analiză serioasă. V-ați întrebat vreodată de ce unele studii par să se bată cap în cap? Ei bine, studiile analizate au folosit o mare varietate de metode, doze și moduri de măsurare a rezultatelor, ceea ce face comparațiile directe extrem de dificile. Cum vine asta, mai exact?

Cincisprezece din cele 16 analize incluse au fost evaluate ca având o calitate scăzută sau critic de scăzută. Asta nu înseamnă neapărat că suplimentele nu funcționează, ci se datorează problemelor metodologice, cum ar fi faptul că studiile nu au fost înregistrate în prealabil sau că potențialele surse de părtinire nu au fost raportate corespunzător. Iar multe studii au fost de scurtă durată și au inclus puțini participanți, limitând concluziile pe termen lung.

Recomandari Creatina este sigură și eficientă, confirmă cercetătorii după analiza a 685 de studii

Nu tot colagenul este la fel

O parte a problemei este că suplimentele de colagen variază enorm. Unele provin de la animale (vaci, porci, pui), altele din surse marine (pește, meduze, crustacee), existând chiar și alternative „vegane”. În plus, unele studii au folosit suplimente orale, în timp ce altele au testat pansamente cu colagen aplicate pe piele.

Modul în care colagenul este procesat afectează, si, mărimea și compoziția peptidelor din produsul final. Aceste forme hidrolizate (unde proteina a fost descompusă în lanțuri mai scurte, numite peptide) sunt considerate a fi mai ușor de absorbit în sânge, permițând organismului să transporte aceste fragmente către țesuturi. A pune laolaltă toate aceste produse diferite într-o singură analiză riscă să ascundă la fel de mult pe cât dezvăluie.

Stilul de viață contează enorm

Și diferențele individuale joacă un rol major. Factori precum expunerea la soare, fumatul, calitatea somnului, mediul înconjurător și nivelurile hormonale afectează modul în care pielea îmbătrânește și cum ar putea răspunde la suplimentare. Dacă studiile nu țin cont de aceste variabile, devine foarte greu de știut dacă schimbările observate se datorează, pe bune, colagenului sau pur și simplu reflectă diferențele de stil de viață ale participanților.

Recomandari Calități și defecte în funcție de zodie: O analiză detaliată

Această analiză adaugă noi dovezi care sugerează că suplimentele cu colagen nu sunt simple placebo-uri scumpe. Par să existe beneficii reale, deși modeste, în special pentru hidratarea pielii, durerile articulare și sănătatea musculară. Totuși, baza de cercetare are încă lacune semnificative, iar studiile viitoare trebuie să specifice clar tipul de colagen folosit, doza și caracteristicile participanților pentru a oferi răspunsuri mai clare.