Soni Kumari (27 de ani), croitoreasă din India, era însărcinată în 26 de săptămâni cu al doilea copil când a ajuns la spital cu un diagnostic pe care, la început, l-a confundat cu o schimbare normală a sarcinii. Observase un nodul la sânul drept cu șase luni mai devreme, dar l-a ignorat, iar în cele din urmă medicii au descoperit un sarcom mamar de grad înalt, o formă rară și agresivă de cancer.

Mai puțin de 1% dintre toate cancerele de sân sunt sarcoame mamare, iar apariția unei astfel de tumori în timpul sarcinii este descrisă de medici drept extrem de rară. Aici e și partea care merită reținută, mai ales într-o perioadă în care corpul se schimbă din toate direcțiile: faptul că ești însărcinată nu face automat ca orice modificare a sânului să fie „de la hormoni”, mai ales dacă acel nodul rămâne acolo sau crește.

Când s-a prezentat la spital, pacienta avea deja o tumoră cu o plagă infectată de 8 x 8 centimetri și febră. Riscul nu mai era doar legat de evoluția cancerului, ci și de un posibil șoc septic, care putea fi fatal atât pentru ea, cât și pentru făt.

Dr. Utkarsh Ajgaonkar, medic oncolog chirurg la TGH OncoLife Cancer Centre, a descris exact tabloul cu care a ajuns pacienta.

„Pacienta a ajuns la noi cu o tumoră mamară care crescuse foarte rapid, cu o plagă infectată de aproximativ 8 x 8 centimetri și febră persistentă. Biopsia a confirmat un sarcom mamar de grad înalt, un cancer rar și agresiv. Cauza exactă a acestui tip de sarcom este, de obicei, idiopatică, ceea ce înseamnă că apare fără o cauză identificabilă. Sarcoamele mamare reprezintă mai puțin de 1% dintre toate cancerele de sân, iar apariția unei astfel de tumori în timpul sarcinii este extrem de rară.” SVR Cicavit+ crema reparatorie vindecarea ranilor 40 ml Cumpără acum

Chirurgia, singura șansă pentru mamă și copil

În cazul ei, tratamentul nu a lăsat loc de amânare. Singula opțiune a fost o mastectomie dreaptă, făcută pe 2 iulie la TGH OncoLife Cancer Centre, iar intervenția a durat o oră. Pe tot parcursul operației, copilul a fost monitorizat continuu.

Faptul că pacienta era însărcinată a complicat și evaluarea bolii. Potrivit CSID, mai multe investigații imagistice care folosesc radiații, inclusiv PET-CT, nu puteau fi utilizate în acel moment, ceea ce a făcut ca evaluarea clinică să cântărească și mai mult în decizia medicală.

Dr. Utkarsh Ajgaonkar a explicat de ce chirurgia a fost, în acest caz, soluția decisivă.

„Deși chimioterapia este utilizată în multe tipuri de cancer, în acest tip de sarcom are un rol foarte limitat, astfel că intervenția chirurgicală era singura opțiune care îi putea salva viața. În același timp, sarcina limita utilizarea mai multor investigații imagistice, inclusiv PET-CT și alte examinări care folosesc radiații, ceea ce a făcut ca evaluarea clinică să fie și mai importantă.”

Și anestezia a venit cu o presiune în plus, pentru că medicii au trebuit să protejeze în același timp două organisme. Dr. Vishvas Koul, șeful Secției de Anestezie și Terapie Intensivă, a spus că în timpul operației au fost urmărite permanent starea copilului, tensiunea arterială, nivelul de oxigen și stabilitatea generală a mamei.

„Administrarea anesteziei unei femei însărcinate care trece printr-o intervenție chirurgicală majoră pentru cancer este extrem de dificilă, deoarece trebuie protejată simultan starea de sănătate a mamei și a copilului nenăscut. Pe tot parcursul operației am monitorizat permanent copilul și am menținut cu atenție tensiunea arterială, nivelul de oxigen și stabilitatea generală a mamei.”

Semnele care nu trebuie ignorate în timpul sarcinii

Povestea ei apasă exact pe un reflex pe care multe dintre noi îl avem: dacă e sarcină, poate că e normal. Numai că în astfel de cazuri, semnalul de alarmă nu este o schimbare în sine, ci faptul că ea persistă, crește sau vine la pachet cu alte probleme, cum au fost aici infecția și febra. Contextul medical din jurul cancerelor feminine merge tocmai în direcția asta, a diagnosticării cât mai devreme, fiindcă simptomele de început pot fi discrete și ușor de trecut cu vederea. Un exemplu notabil este cazul Keke Palmer, diagnosticată cu sindromul ovarelor polichistice, care subliniază importanța acordării atenției simptomelor persistente.

Soni Kumari a vorbit și despre partea pe care nicio femeie nu ar trebui să o ducă singură în gând: frica de a lupta pentru propria viață în timp ce porți o alta.

„Când am aflat că am cancer la sân în timpul sarcinii, lumea mea s-a prăbușit. Cea mai mare teamă a mea era că îmi voi pierde copilul în timp ce lupt pentru propria viață. Medicii mi-au dat speranță când m-au asigurat că vor face tot posibilul pentru a ne proteja pe amândoi.”

De aici înainte, pentru ea urmează un pas foarte concret: după naștere va face un PET-CT, ca medicii să vadă dacă boala s-a extins și dacă va avea nevoie de chimioterapie sau radioterapie.