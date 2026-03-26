Laura Deller, o fostă profesoară de sport, a renunțat la cariera sa de nouă ani după ce a născut doi copii în decurs de 19 luni. Motivul? Un calcul simplu a arătat că „doar factura pentru îngrijirea copiilor îmi făcea salariul inutil”. Așa a început o transformare neașteptată care a dus-o la o comunitate online de peste 450.000 de oameni și la publicarea propriei cărți.

De la cancelarie la scutece și un sentiment de doliu

Laura și-a început cariera în învățământ în 2006, la doar 22 de ani, convinsă că va schimba viețile copiilor. Timp de nouă ani, și-a trăit visul. L-a cunoscut pe soțul ei, Chris, tot profesor de sport, s-au căsătorit în 2014 și la scurt timp a rămas însărcinată. A urmat o perioadă pe care o descrie drept „haotic de frumos”.

Numai că viața de acasă a venit cu provocările ei. Deși are timpul petrecut cu copiii, Laura recunoaște: „Îmi plăcea să stau acasă, dar îmi lipsea camaraderia din cancelaria de sport și sentimentul de a fi un pic importantă (jenant să recunosc asta cu voce tare)”. Cu soțul ei având o carieră în plină ascensiune, decizia a fost ca ea să demisioneze. „Eram destul de fericită, dar simțeam un fel de doliu pentru cine am fost”, mărturisește ea.

Accidentul care a schimbat totul

În mai 2019, familia s-a mutat într-o casă mai spațioasă care necesita renovare completă. Progresul a stagnat rapid din cauza costurilor ridicate. Apoi, a urmat un ghinion teribil: Laura și-a rupt ligamentul încrucișat anterior în timp ce juca netball.

Acela a fost momentul declanșator.

„A fost cel mai de jos punct al meu, dar a catalizat ceva la care nu aș fi putut visa niciodată”, povestește ea. Cu mult timp la dispoziție pentru recuperare, a început să viseze la cum ar putea arăta casa lor. Își făcuse un cont de Instagram cu câteva luni înainte doar pentru a se uita la poze cu interioare frumoase, fără să bănuiască ce va urma.

O bormașină și un cont de Instagram

V-ați gândit vreodată cum o singură decizie, aparent banală, vă poate schimba viața? Pentru Laura, totul a pornit de la un suport de umerașe. Într-o zi, în timpul somnului copiilor, sătulă de dezordinea din casă, a luat bormașina și a decis să-l monteze singură. A dat o gaură puțin strâmbă, apoi una mai bună, și a înșurubat suportul. „Reușisem!”, își amintește ea entuziasmul.

Iar „acea mică scânteie de productivitate a aprins un foc”. Fiecare moment liber era dedicat zugrăvitului sau îndepărtării tapetului. A început să se filmeze și, spre surprinderea ei, numărul de urmăritori a început să crească. „Nu-mi venea să cred că oamenii chiar voiau să se uite”, spune Laura. În jurul ei s-a format o comunitate de mame obosite, proprietari la prima casă și, mai ales, o armată de femei dornice să învețe să folosească unelte electrice.

Peste 450.000 de urmăritori și o carte publicată

În scurt timp, a fost semnată de agenția de talente FARQ și a realizat că există o lume întreagă de oportunități dincolo de sala de clasă. Comunitatea ei a crescut la peste 450.000 de urmăritori pe diverse platforme, dintre care 91% sunt femei. Succesul a încurajat-o să propună o idee pentru o carte.

„Am propus o idee pentru o carte care să împuternicească, să educe și să inspire începătorii în bricolaj: Nailed It! The Essential Guide to Do It Yourself este prietenul pe care mi-aș fi dorit să-l am atunci când eram plină de idei, dar nu știam de unde să încep”. Cartea, publicată de Pavilion la prețul de 20 de lire sterline, a fost lansată pe 26 martie. „Am scris-o pentru oricine vrea să se apuce serios să-și transforme casa într-un cămin, recunoscând că timpul este limitat și uneori avem nevoie doar de pașii simpli, scriși negru pe alb”, explică ea.

Astăzi, Laura jonglează între jobul de profesoară de științe, creșterea copiilor (acum în vârstă de 8 și 10 ani), renovarea casei și munca din social media. Este epuizant? „La naiba, da, dar mi-am regăsit împlinirea în trusa mea de scule și sper să le ofer și altora acea sclipire de încredere să încerce! Nu știi niciodată unde te poate duce bormașina.”