O geacă de blugi Levi’s a intrat recent în Cartea Recordurilor Guinness, devenind cea mai scumpă geacă din denim la mâna a doua vândută vreodată. Modelul, un Levi’s S506XXE din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost adjudecat pentru suma de 55 de milioane de yeni japonezi, adică aproximativ 307.588 de dolari. Denimul devine, se pare, din ce în ce mai valoros în rândul colecționarilor globali.

Un model rar, din vreme de război

Dar ce o face, pe bune, atât de valoroasă? Jacheta este semnificativă pentru că provine dintr-o perioadă în care textilele erau raționalizate. Are un spate despicat unic, unde două bucăți de material sunt cusute împreună pentru a crea partea din spate a gecii. Reprezentanții Guinness World Record spun că acest lucru se făcea fie pentru a utiliza eficient materialul, fie pentru că lățimea țesăturii care ieșea de pe războiul de țesut nu era suficientă.

Iar acest detaliu nu e doar estetic. Modelele din timpul războiului cu spatele despicat au o importanță aparte, deoarece indică eforturile producătorului de a minimiza consumul de materiale. Alte metode de economisire erau nasturii de tip gogoașă și folosirea unui material diferit pentru buzunarele blugilor.

Recomandari Sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, sărbătorit în toată Europa

O stare de conservare impecabilă

Pe lângă raritatea modelului, jacheta se află într-o condiție aproape de „deadstock” (adică nefolosită, ca nouă). Majoritatea peticelor din piele de pe jachetele și pantalonii din denim din timpul războiului s-au strâns sau s-au pierdut de-a lungul timpului, însă peticul de pe această jachetă este intact.

O raritate absolută.

Numărul lotului și mărimea sunt încă lizibile, un detaliu extrem de apreciat de cunoscători.

Recomandari Nike lansează un SB Dunk de 135 de dolari cu un celebru skate shop

Cumpărătorul surpriză și filosofia din spatele achiziției

Și, surprinzător poate, cumpărătorul nu este un colecționar clasic. Geaca a fost achiziționată de Fivestar Inc., un grup de saloane de înfrumusețare. Într-un interviu acordat Guinness World Record, CEO-ul Masayuki Sasaki a subliniat frumusețea denimului și a explicat motivația sa.

„Nu este vorba despre cât de scumpă a fost achiziția. Este un gest care arată că estetica japoneză a fost cultivată într-o asemenea măsură încât avem ochi să găsim și să prețuim moștenirea culturală mondială și să o transmitem generațiilor viitoare”, a declarat acesta.

Sasaki a continuat, oferind o perspectivă mai largă asupra conceptului de frumusețe: „Frumusețea nu se limitează la păr și cosmetice. Îmbrăcămintea, mediul, mișcarea, timpul, toate contribuie la frumusețe. Sper că, prin acest eveniment, putem crea oportunități de a duce estetica japoneză mai departe, pe scena culturii mondiale.”