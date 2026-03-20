Un studiu recent sugerează că trilioanele de microbi care trăiesc în intestinul uman ar putea influența un aspect esențial al sănătății – forța musculară. Cercetătorii au descoperit o legătură directă între o anumită bacterie și performanța fizică, deschizând noi perspective în lupta împotriva efectelor îmbătrânirii.

Legătura neașteptată dintre microbiom și mușchi

Oamenii de știință au explorat dacă anumite bacterii intestinale ar putea fi legate de forța musculară. Pentru asta, au analizat microbiomul intestinal a două grupuri de adulți: 90 de tineri cu vârste între 18 și 25 de ani și 33 de adulți mai în vârstă, între 65 și 75 de ani. Participanții au furnizat probe de scaun pentru ca cercetătorii să poată identifica microbii din intestinul lor.

Folosind secvențierea ADN, savanții au determinat ce specii de bacterii erau prezente și cât de abundente erau. În paralel, participanții au efectuat mai multe teste pentru a măsura forța musculară, inclusiv testul de prindere manuală (handgrip). Acest test oferă o imagine de ansamblu asupra forței musculare generale, iar o valoare scăzută a fost deja asociată cu un risc mai mare de deces prematur.

Iar când cercetătorii au comparat forța participanților cu microbii din intestinul lor, o specie a ieșit în evidență. Niveluri mai ridicate ale unei bacterii numite Roseburia inulinivorans au fost legate de o performanță mai bună la toate testele de forță musculară.

Experimentul pe șoareci confirmă teoria

Descoperirea unei simple asocieri nu demonstrează însă cauzalitatea. E drept că multe lucruri pot fi corelate fără ca unul să-l provoace pe celălalt. Așa că, pentru a investiga dacă bacteria ar putea influența în mod direct forța musculară, cercetătorii au efectuat experimente suplimentare pe șoareci.

După ce au redus microbii intestinali existenți ai animalelor, au introdus Roseburia inulinivorans în sistemul lor digestiv.

Rezultatele au fost clare.

Șoarecii care au primit bacteria au dezvoltat o forță de prindere vizibil mai mare la nivelul membrelor superioare decât cei care nu au primit-o. Mai mult, fibrele lor musculare au devenit mai mari și s-au transformat într-un tip de fibră asociat cu mișcări mai puternice (numite fibre musculare de tip II).

Cum funcționează, mai exact?

Dar cum anume reușește o bacterie să influențeze mușchii? Analizele ulterioare sugerează că Roseburia inulinivorans ar putea modifica modul în care mușchii utilizează energia. La șoarecii cărora li s-a administrat bacteria, mai multe căi metabolice legate de energie din interiorul celulelor musculare au devenit mai active. În același timp, nivelurile anumitor aminoacizi (moleculele folosite de toate ființele vii pentru a produce proteine) au scăzut în intestin și în sânge.

Datele umane au dezvăluit un alt model interesant. Adulții mai în vârstă din studiu tindeau să aibă niveluri mai scăzute de Roseburia inulinivorans în microbiomul lor intestinal decât participanții tineri. Acest lucru se potrivește cu modelul mai larg de scădere a forței musculare care apare frecvent odată cu înaintarea în vârstă.

Putem lua un probiotic pentru mușchi?

O posibilitate ridicată de această cercetare este utilizarea viitoare a probioticelor. Dacă studiile ulterioare confirmă că Roseburia inulinivorans susține forța musculară la oameni, ar putea fi dezvoltată într-un probiotic conceput pentru a ajuta la menținerea funcției musculare pe măsură ce oamenii îmbătrânesc.

Numai că suplimentele nu sunt singura modalitate de a încuraja microbii benefici în intestin. Dieta joacă un rol major. Numele *inulinivorans* oferă un indiciu despre sursa de hrană preferată a acestei bacterii. Se referă la inulină, un tip de fibră alimentară care se găsește în mod natural în alimente precum ceapa, usturoiul, prazul, sparanghelul și rădăcina de cicoare (un ingredient des folosit ca înlocuitor de cafea).

Până la urmă, hrănirea acestor microbi le permite să se stabilească și să devină mai activi în intestin. Dietele bogate în fibre sunt de mult timp asociate cu o serie de beneficii pentru sănătate, inclusiv riscuri mai scăzute de boli de inimă, diabet de tip 2 și unele tipuri de cancer.

Studiul are și câteva limitări. Grupurile umane au fost relativ mici, iar experimentele care demonstrează cauza și efectul au fost efectuate pe șoareci, nu pe oameni. si, grupul de adulți mai în vârstă a fost format exclusiv din bărbați. Chiar și așa, descoperirile se adaugă la dovezile tot mai numeroase că microbiomul intestinal poate influența mult mai multe aspecte ale sănătății decât se credea anterior.

Pentru moment, sfatul pentru susținerea forței musculare și a unui microbiom sănătos rămâne unul familiar: exerciții regulate de forță și o dietă bogată în fibre.