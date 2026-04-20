Stilista și curatoarea de piese vintage Madison Childs Boniface și bancherul de investiții Jordan Lee au transformat Parisul în platoul de filmare al propriei povești de dragoste. Nunta lor, programată pe 17 ianuarie 2026, a avut loc pe scena teatrului Le Trianon, însă drumul până acolo a fost unul demn de un scenariu, implicând vizitarea a nu mai puțin de 16 locații și 23 de hoteluri.

O întâlnire neașteptată și o cerere în căsătorie cu stil

Totul a început neconvențional. Jordan era cavaler de onoare la o nuntă și a avut sarcina de a o conduce pe Madison la locul ei. „A existat o atracție imediată între noi și am făcut schimb de numere la recepție”, povestește Madison. Și totuși, chimia evidentă a avut nevoie de un mic impuls. Primul lor date a avut loc abia șase luni mai târziu, în aprilie 2022, când Madison a făcut primul pas. „Șase băuturi cu sfeclă și gura mea vopsită într-o culoare roșie nebună mai târziu, eram practic de nedespărțit”, își amintește ea.

În octombrie 2024, Jordan era pregătit. A dus-o pe Madison la Maverick Concert Hall din Woodstock, o clădire la a cărei construcție a contribuit chiar bunicul ei. „După ce ne-am plimbat puțin mai mult pe proprietate, Jordan a îngenuncheat și a pus întrebarea cu un inel superb și o cutie de inel personalizată în formă de pălărie de cowboy pentru un plus de fler”, spune mireasa. A urmat o petrecere de logodnă memorabilă, care s-a încheiat cu o notă amuzantă: „Faptul că am fost dusă acasă pe căruciorul de bagaje din holul nostru a fost finalul perfect pentru un weekend perfect și nu putea fi planificat decât de cineva ca Jordan.”

Planificarea unui spectacol parizian

V-ați imaginat vreodată o nuntă pe o scenă de teatru? Pentru Madison, a fost mai mult decât o idee. „Ideea de a ne căsători pe o scenă de teatru mi-a intrat cumva în minte ca o premoniție. Odată ce a fost acolo, nu am mai putut să o scot din cap și m-am simțit aproape obligată să o fac realitate”, mărturisește ea. Chiar dacă nu era visul logodnicului ei, a primit sprijin total. „Cu siguranță nu era visul lui Jordan să se căsătorească pe o scenă, dar sprijinul său pentru mine a fost întotdeauna neclintit, iar acest vis nu a făcut excepție.”

Așa a început o muncă de creație titanică. Cu ajutorul planificatorilor de la Smith + James, cuplul a vizitat 16 locații și 23 de hoteluri până a ales Le Trianon Théâtre. Madison s-a implicat în absolut fiecare detaliu. „De la împărtășirea unui deck inițial, agresiv de detaliat, cu planificatorii noștri Smith + James, până la alegerea fizică a țesăturilor cu furnizorul nostru de producție într-un mic showroom din Paris, nu a existat nicio zonă în care să nu fiu implicată”, explică ea. „M-am îndrăgostit și mai mult de design, căutând pe internet companii de închiriere obscure care să ne aducă fanteziile la viață și obsedându-mă în mod ciudat de tot ce înseamnă papetărie.”

Până la urmă, detaliile au fost cele care au făcut diferența.

Patru ținute de podium și un mire impecabil

Ca stilist de mirese, moda a fost, clar, un pilon central. „Moda a fost un pilon principal al weekendului pentru mine și a acționat ca o lumină călăuzitoare pentru decorul și detaliile văzute pe parcursul weekendului”, afirmă Madison. Rochia de ceremonie, o piesă Valentino de arhivă, a fost găsită la doar câteva săptămâni după logodnă. „La vremea respectivă, am avut norocul să lucrez la Happy Isles Salon, iar Lily Kaizer, fabuloasa proprietară, a adus această superbă rochie Valentino de arhivă de care m-am îndrăgostit instantaneu și pe care mi-o puteam imagina doar într-un loc ca Parisul. După acea achiziție, Parisul a fost singurul loc în care aș fi permis acelei rochii să meargă.”

Dar nu s-a oprit aici. Pentru recepție, a colaborat cu Ludovic de Saint Sernin pentru o rochie inspirată de porecla ei, „Pasăre”. „Din fericire pentru mine, ei au debutat pe podium, câteva săptămâni mai târziu, cea mai nebună rochie asemănătoare unei păsări pentru show-ul de couture Jean Paul Gaultier”, spune ea. Garderoba a fost completată de o rochie-sacou din catifea de la Schiaparelli și o creație transparentă Georges Hobeika pentru after-party. Despre aceasta din urmă, Madison povestește amuzată: „Eram la Pinkberry, dintre toate locurile, derulând look-urile lor de pe podiumul de toamnă 2025 și această rochie m-a oprit în loc.”

Iar Jordan? „Călătoria soțului meu pentru a-și găsi ținutele de nuntă a fost mult mai scurtă și mult mai lină.” El a purtat un smoking personalizat de la Michael Andrews Bespoke, urmat de unul maro-ciocolatiu de la Thom Sweeney și un costum P. Johnson pentru petrecerea de a doua zi.

Ceremonie, lacrimi și o petrecere de neuitat

Ziua nunții a fost un adevărat spectacol. Oaspeții au fost întâmpinați cu programe de sală (playbills) și popcorn. Înainte de ceremonie, pe un ecran mare a rulat un montaj video produs chiar de mireasă, cu o coloană sonoră unică. „Includea fragmente din vechi videoclipuri de acasă din copilărie, mesaje vocale de la bunici, atât în viață, cât și decedați, urându-ne dragoste și noroc în căsnicie, scene din filmele noastre de dragoste preferate… S-a simțit ca scrisoarea de dragoste perfectă pentru relația noastră”, explică Madison.

Ceremonia, oficiată de sora lui Jordan, a fost plină de emoție. „Odată ce am ajuns amândoi pe scenă, am schimbat priviri și am râs, zâmbind de la o ureche la alta”, își amintește mireasa. Jurămintele personale au fost punctul culminant. „Am fi putut spune doar ‘Te iubesc’ și ar fi fost de ajuns. După câteva momente de pauză pentru a ne stăpâni lacrimile, amândoi am plecat simțindu-ne atât de mândri și recunoscători că am decis să schimbăm jurăminte.”

Recepția a continuat cu un prim dans pe melodia „Really Wanna Be With You” a trupei Durand Jones and the Indications. „În timp ce ne-am împiedicat prin coregrafie, energia din cameră era palpabilă”, spune Madison. Petrecerea de după a avut un DJ care a ținut un set tip „boiler room”, cu lămpi stradale pe scenă și evantaie uriașe din pene pentru invitați, transformând totul într-o fantezie cabaret.

Reflectând asupra weekendului, cuplul a concluzionat simplu și profund: „Există puține șanse în viață să îi aduni pe toți cei pe care îi iubești într-o singură cameră. Cantitatea enormă de fericire pe care o simți alături de iubirea vieții tale, înconjurat de iubirile vieții tale, merită fiecare gram de efort.”