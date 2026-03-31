Artista Oda Jaune și producătorul de evenimente Robin Scott-Lawson au organizat o nuntă complet neconvențională la Londra, la care invitații au venit la o petrecere în pijamale, urmată de o ceremonie cu aripi de înger gigantice și artiști surpriză. V-ați imaginat vreodată așa ceva? Evenimentul a avut loc în spațiile The Painting Rooms și 180 the Strand, locuri strâns legate de povestea lor. „Povestea noastră de dragoste este aici”, spune Robin.

O poveste de dragoste din pandemie

Cei doi s-au cunoscut la vernisajul unei expoziții a artistei. „Nu l-am observat cu adevărat în acel moment”, glumește Oda. Ea își amintește însă perfect clipa în care l-a văzut cu adevărat: „Îmi amintesc prima dată când l-am văzut cu adevărat – nici nu pot să-mi amintesc locul, doar m-am gândit, nu pot să mă uit mai adânc în ochii lui, voi aștepta să mă abordeze el”. Iar Robin a făcut în cele din urmă pasul în timpul pandemiei.

Oda se mutase de la Paris la Londra pentru a fi aproape de fiica ei, care studia moda la Central Saint Martins. Dintr-o dată, s-a trezit în lockdown cu numărul de telefon al unei singure persoane: Robin. Acesta, un aproape necunoscut, i-a oferit studioul său pentru a picta. „Am visat ore, săptămâni, luni întregi”, povestește Oda despre crearea celei mai mari lucrări ale sale, intitulată „Tree, 2021”, o operă de aproape 10 metri lungime. Robin, care se retrăsese la țară, a văzut lucrarea dezvoltându-se treptat. „A fost cu adevărat dragoste în vremea Covidului”, își amintește el. „A fost foarte frumos, foarte liniștit, nu existau distrageri.”

Recomandari Oscar 2026 anunta sfarsitul rochiilor transparente la petrecerea Vanity Fair

Cererea în căsătorie a avut loc la Veneția, în timpul Bienalei. Uzi leoarcă de la o ploaie torențială, s-au strecurat într-un club și s-au pierdut pe ringul de dans. „Vrei să te măriți cu mine?”, a strigat Robin peste muzică, fără inel și complet ud. A primit înapoi un „Da!” șoptit din buze. Inelul de logodnă a venit mai târziu, într-o călătorie în jungla indiană.

Petrecerea în pijamale

Înainte de nuntă, cuplul și-a invitat cercul apropiat la o petrecere în pijamale. Cum vine asta? „Ne-am gândit la sentimentul pe care îl au copiii în noaptea de dinaintea unui eveniment important – ca o zi de naștere sau Crăciunul – când nu vor să meargă la culcare”, explică Oda. „Sunt atât de epuizați încât amestecă realitatea cu visele.”

Spațiul a fost transformat în trei zone distincte. Prima, o recepție-cocktail ce arăta ca o disecție a unui dormitor, unde oaspeții, îmbrăcați în „cea mai glamuroasă ținută de culcare”, s-au adunat. A doua zonă avea o masă lungă de 15 metri, construită să arate ca un pat, cu Oda și Robin în capul mesei. Ea purta un furou vintage roz, iar el pijamale Harvie & Hudson. „Toată lumea a izbucnit în râs”, își amintesc ei.

Recomandari Renunta la pijamale daca vrei sa slabesti! 6 motive ca sa dormi nud!

Dar asta nu e tot. A treia cameră, dezvăluită pe fundalul vocii sopranei Ellie Edmonds, a fost „camera supremă pentru bătaia cu perne”. „Nu puteai vedea nimic, atât de alb era”, spune Oda, iar Robin adaugă: „O să găsim pene în următorii 20 de ani.”

A fost doar încălzirea.

O rochie de aproape 10 metri

A doua zi, cuplul s-a căsătorit la biserica St Mary le Strand. Rochia de mireasă a Odei putea fi creată de o singură persoană: fiica ei, Ida Immendorff. „A fost cea mai mare onoare dintre toate”, mărturisește Oda. Creația a fost o rochie simplă din mătase grea, peste care era suprapus un palton cu glugă din lână, realizat din aproape 10 metri de material ivoriu care cădea pe spate ca o cascadă sculpturală.

Recomandari Alix Earle poartă pantofi Jimmy Choo de 895 de dolari înainte de lansarea brandului său

Când mireasa a ajuns la capelă și și-a dat gluga jos, a dezvăluit un accesoriu de cap format din zeci de ghiocei din porțelan ceramic. Nu a avut alte accesorii: „fără telefon, fără geantă, absolut nimic”. Robin a purtat un costum tradițional de la Gieves & Hawkes, schimbat ulterior cu un smoking negru Dior pentru petrecere.

Petrecere cu sound de Berghain

Pentru petrecerea de la 180 the Strand, Robin a construit o versiune gigantică a aripilor pe care Oda le desenase pentru invitațiile de nuntă. „Am vrut să aducem o delicatețe spațiului”, explică el, continuând tema penelor. Decorul industrial, din beton, a fost completat de ghiocei care păreau că „cresc” din mese și de o lumină laser care scălda totul în auriu. „Și apoi, am închiriat un sistem de sunet ridicol de mare pentru a obține senzația de a fi în Berghain”, glumește Robin.

Atmosfera a fost întreținută de seturile DJ-ilor de la 2manydjs și Alexa Chung, dar și de concerte live susținute de prieteni (precum Eliot Sumner, Tom Odell și Chrissie Hynde). Pe bune, ce listă de invitați!

Pe măsură ce noaptea se desfășura, mireasa a fost profund mișcată de munca soțului ei. „Eu lucrez cu principiul de a face ceva care să dureze, așa că a fost surprinzator să văd acest moment strălucind doar pentru o noapte – am găsit acest lucru incredibil de emoționant”, a spus ea.