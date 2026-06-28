Întrebarea care pare cea mai simplă devine, pentru multe dintre noi, una dintre cele mai dificile: ce vreți dumneavoastră? Iar când răspunsul vine repede, aproape defensiv, „nu știu”, aceasta nu înseamnă neapărat că vă lipsesc dorințele. Poate însemna că ele au stat ani întregi sub straturi de adaptare la ce au vrut alții, la rolurile în care ați intrat și la lista aceea lungă de „așa ar trebui”.

Poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră: să știți perfect ce au nevoie ceilalți de la dumneavoastră, dar să vă blocați când este vorba despre ce vă place. Aici este miza. Dacă nu înțelegeți diferența dintre dorințele dumneavoastră și așteptările din jur, riscați să trăiți o viață corectă la exterior, dar străină pe dinăuntru. Prețul apare în insatisfacția care se adună încet și în senzația că ați pierdut contactul cu propriul eu.

„Nu știu” este un indiciu, nu un eșec

În cabinetul de terapie, răspunsul apare surprinzător de des. Oameni care aud o întrebare directă despre propriile dorințe și se opresc.

„Bună întrebare… ce vreau eu? Nu știu.”

Fraza aceasta subliniază o acoperire, nu un gol. Vorbește despre ani în care ați învățat să vă mulați pe dorințele altora, pe ce cere familia, munca, cuplul sau imaginea de „femeie care le duce pe toate”. După mult timp trăit așa, este firesc să nu mai recunoașteți imediat vocea dumneavoastră.

Procesul poate începe chiar de aici, nu dintr-o revelație bruscă, ci din curajul de a vă opri și de a admite sincer că încă nu știți. Uneori, exact asta deschide ușa.

Terapia oferă un spațiu rar de reflecție, nu răspunsuri rapide

Bianca Slav (psiholog clinician și psihoterapeut, cu specializări în terapia cognitiv-comportamentală și psihoterapie integrativă, cu dezvoltare continuă în Marea Britanie) descrie terapia ca pe un spațiu de reflecție. Aceasta contează mult, fiindcă în viața de zi cu zi tocmai acest spațiu lipsește.

Între sarcini, mesaje, responsabilități și ritmul obișnuit al unei săptămâni aglomerate, puține momente rămân doar pentru întrebări despre dumneavoastră. Fără presiunea de a da imediat un răspuns bun, matur, coerent. Potrivit Psychologies, terapia oferă tocmai acest loc rar în care întrebările despre sine pot fi explorate fără graba de a rezolva totul pe loc.

Dacă v-ați întrebat vreodată de ce uneori ieșiți obosită chiar și din lucruri care „ar trebui” să vă împlinească, aici apare o explicație: poate nu este lipsă de motivație, ci lipsă de contact cu ceea ce vă doriți dumneavoastră.

Pași de autocunoaștere înainte de a ajunge la terapie

Nu orice proces de autocunoaștere începe în cabinet. Nici nu este necesar. Din informațiile disponibile aici, ideea centrală este că autocunoașterea se construiește treptat, prin reflecție, dialog și o privire sinceră spre interior. Adică prin pași mici, repetați, nu printr-o descoperire bruscă.

Concret, puteți începe simplu. Puneți-vă întrebarea „ce îmi place?” fără să vă forțați să răspundeți imediat. Lăsați-o să stea cu dumneavoastră. Reluați-o în altă zi. Observați ce apare când dispare presiunea de a avea repede o variantă clară și ușor de rostit.

Mai puteți încerca ceva practic: să fiți atentă la momentele mici de plăcere din viața de zi cu zi. Firul acesta al redescoperirii plăcerii și dorinței pornește de la permisiunea de a ieși din autoprivare. Nu vorbim despre gesturi mari, ci despre lucruri simple, pe care de multe ori le treceți la „nu contează”. De fapt, contează. Micile plăceri zilnice pot deveni indicii despre ce vă face bine și ce vă aparține.

Cum recunoașteți o dorință autentică

Nu există o formulă magică, dar există un reper bun. Dorințele influențate puternic de presiunile sociale vin adesea împachetate în limbaj de obligație: „trebuie”, „se face”, „așa e normal”, „asta ar trebui să mă facă fericită”. Dorințele autentice se simt altfel. Nu neapărat mai zgomotos, ci mai sincer.

Ele pot fi greu de auzit dacă ani la rând ați funcționat pe pilot automat, ocupată să îndepliniți roluri. De aceea, reflecția și dialogul sunt importante în proces. Nu ca exerciții sofisticate, ci ca moduri prin care începeți să separați vocea dumneavoastră de corul din jur.

Dacă vă ajută, gândiți întrebarea așa: îmi doresc acest lucru pentru că mă cheamă pe mine sau pentru că mă liniștește că bifez ce se așteaptă? Nu rezolvați totul într-o seară. Numai că uneori o întrebare pusă sincer schimbă mai mult decât zece decizii luate pe grabă.

Relația cu dumneavoastră începe înainte de a avea toate răspunsurile

Partea frumoasă și foarte umană este că relația cu sinele nu începe când știți exact cine sunteți. Începe mai devreme, în clipa în care vă opriți și vă ascultați, chiar dacă primul lucru pe care îl puteți spune este „nu știu”.

Asta reduce presiunea perfecțiunii. Nu trebuie să aveți imediat o nouă versiune a dumneavoastră, clară și sigură. Este suficient să faceți loc unei întrebări și să nu o mai acoperiți repede cu ce așteaptă alții. Iar pentru multe femei, acesta este deja un pas mare.

Bianca Slav vorbește despre autocunoaștere ca despre un proces care se construiește treptat. Aceasta o face posibilă: nu vă cere să vă reinventați peste noapte, ci doar să vă acordați timp de reflecție și o privire sinceră spre interior.

Dacă doriți un început simplu pentru săptămâna aceasta, lăsați-vă măcar câteva minute în care să nu rezolvați nimic pentru nimeni și să stați cu întrebarea. Chiar dacă răspunsul rămâne, pentru moment, același: „nu știu”.