Alexandru Ion, actor, și Evelyne Vîlcu, antreprenoare în domeniul cultural, au marcat cinci ani de relație și au vorbit deschis despre cum povestea lor nu a început cu „dragoste la prima vedere”, ci s-a așezat treptat, până la căsătoria din joi, 19 septembrie 2024, și la munca pe care o fac astăzi împreună în compania lor de producție de spectacole de teatru imersiv.

În acești cinci ani s-au adunat repere clare: s-au cunoscut pe o aplicație de dating, cererea în căsătorie a venit în decembrie 2022, după un an și patru luni de relație, cununia civilă a avut loc pe 19 septembrie 2024, iar la câteva zile a urmat cununia religioasă și petrecerea de la Domeniul Manasia. Pentru cine caută o poveste de cuplu care s-a bazat pe mai mult decât impuls, ei spun că relația s-a construit pas cu pas, fără a se limita la entuziasmul de început.

Aici se regăsește, poate, o parte din realitatea vieții cotidiene. Nu toată lumea trăiește începuturi spectaculoase, cu certitudini instantanee. Uneori, lucrurile bune cresc mai lent, după multe întrebări, filtre și conversații. Iar în cazul lor, exact acest mod de a proceda a funcționat.

Nu a fost „dragoste la prima vedere”, ci o relație construită în timp

Alexandru Ion a explicat că începutul nu a fost unul fulgerător, de film romantic, ci mai degrabă o apropiere care s-a consolidat în timp. Acest aspect poate fi liniștitor pentru oricine a avut vreodată impresia că o relație „bună” trebuie să izbucnească perfect din prima.

„Nu, n-a fost dragoste la prima vedere, dar asta nu pentru că nu am fost impresionat de frumusețea ei, ci pentru că, după părerea mea, o relație sănătoasă se construiește mult dincolo de fluturii inițiali, mult dincolo de faza de lună de miere și ne place să credem că fix asta am construit în cei cinci ani de când suntem împreună.” Corp Decorativ cu Polite Nori Cumpără acum

Evelyne Vîlcu a continuat ideea, menționând că amândoi analizează mult, ceea ce, în cazul lor, nu a frânat relația, ci a lăsat-o să crească în ritmul potrivit.

„N-ajută nici că suntem overthinker și atunci cred că pentru noi e foarte dificil să ne fure Dumnezeu mințile la prima vedere fără să trecem totul prin foarte multe filtre. Deci dragostea la noi a crescut treptat odată ce am gândit foarte mult totul și ne-am cunoscut și cred că ne tot îndrăgostim de cinci ani.”

Mesajul lor este simplu: un început mai puțin exploziv nu prevestește nimic rău despre viitorul relației. Uneori indică chiar contrariul.

Cererea în căsătorie a venit după un an și patru luni și a fost gândită până la ultimul detaliu

Momentul logodnei a fost departe de varianta clasică. În decembrie 2022, după un an și patru luni de relație, Alexandru Ion a ales să o ceară în căsătorie pe Evelyne Vîlcu la finalul unui escape room, una dintre pasiunile lor comune. Inelul, inspirat de un model purtat de Kate Middleton, a fost făcut la comandă cu ajutorul Malvinei Cservenschi și ascuns într-unul dintre puzzle-urile camerei.

„Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională. Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune. Da, știu că sună foarte geeky. Mai avem și alte porniri de genul ăsta. (râde) Inelul a fost ascuns în unul dintre puzzle-urile camerei și, când am ieșit, familiile noastre erau acolo. A fost un proces foarte lung de planning care a inclus facerea inelului la comandă, cu complicitatea Malvinei Cservenschi, după un model care știam că îi place lui Evelyne.”

Aici se regăsește un detaliu util: gesturile memorabile nu trebuie să fie „ca la toată lumea”, ci să aibă sens pentru cuplul respectiv. La ei, cheia nu a fost opulența, ci faptul că cererea a legat o pasiune comună de un obiect ales exact pe gustul ei.

După cununia civilă din 19 septembrie 2024 au urmat cununia religioasă și petrecerea de la Domeniul Manasia

După logodna din decembrie 2022, pasul următor a venit în 2024. Cununia civilă a avut loc joi, 19 septembrie 2024, iar la câteva zile au urmat cununia religioasă și petrecerea de la Domeniul Manasia. Față de momentul cererii, aceasta înseamnă aproape doi ani în care relația a progresat în ritmul lor.

Povestea lor nu se oprește la romantismul evenimentelor. Cei doi au extins parteneriatul și în zona profesională, unde au împreună o companie de producție de spectacole de teatru imersiv. Aici apare întrebarea pe care multe cupluri și-o pun: puteți lucra cu partenerul fără să aduceți munca în fiecare colț al casei?

Lucrează împreună și au o regulă simplă pentru acasă

Evelyne Vîlcu a declarat că lucrul în doi nu a adus surprize majore, deoarece se completează foarte bine. Ea vorbește despre un echilibru clar între felul ei de a crea și felul lui de a organiza, o combinație care, în practică, pare să-i ajute.

Potrivit Elle, unul dintre cele mai utile detalii pe care le-au povestit ține de granițele dintre muncă și viața personală: acasă au momente în care aleg să nu mai vorbească despre job, după o anumită oră. Este genul de regulă mică, dar foarte concretă, pe care multe cupluri o amână constant.

„Nu am avut mari surprize, noi ne completăm extraordinar de bine. Alex este o persoană foarte organizată și pe alocuri tipicară, ceea ce funcționează foarte bine. În creativitatea și haosul meu temporar intervine el. Și reușim și să delimităm acasă, să avem anumite momente în care nu mai vorbim despre muncă. După o anumită oră nu ne mai întrebăm lucruri care să țină de muncă și până acum ne ținem de acest plan.”

Regula aceasta funcționează însă doar dacă amândoi o respectă. La ei, delimitarea pare să nu fie doar o intenție frumoasă într-un interviu, ci un obicei păstrat.

Alexandru Ion a rezumat partea profesională într-o formulă directă: „Funcționăm foarte bine ca o echipă și asta este realitatea la firul ierbii.” Iar Evelyne Vîlcu a spus despre el: „Este o persoană foarte generoasă, atât cu mine, cât și cu cei din jur.” El a răspuns la fel de personal, spunând că admiră „inteligența și capacitatea ei de a gândi dincolo de ce se vede”.

Dacă rămâne ceva practic din povestea lor, este acesta: o relație solidă nu trebuie să înceapă perfect pentru a ajunge la un rezultat bun. Uneori ajunge mai departe tocmai pentru că se construiește încet, cu alegeri clare, cu admirație reciprocă și cu o regulă simplă pentru serile de acasă: după o anumită oră, munca se închide.