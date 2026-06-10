Archie a împlinit șapte ani și seamănă leit cu tatăl lui. Meghan Markle tocmai a publicat imagini noi și complet relaxate din curtea casei lor din Montecito, iar fanii au observat imediat părul roșcat și statura băiețelului, care e deja pe drumul cel bun să ajungă la înălțimea tatălui său.

Te-ai gândit vreodată cum e să trăiești departe de toată familia ta extinsă și să știi că cei mici nu își vor cunoaște prea curând bunicii sau unchii? Dincolo de zâmbetele perfecte din pozele de pe Instagram, realitatea ducilor de Sussex ascunde o tensiune pe care multe dintre noi o pot înțelege. Până la urmă, e vorba despre siguranța copiilor tăi și deciziile grele pe care le iei ca să îi protejezi de un mediu pe care îl consideri toxic.

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Copilărie la soare și detalii din intimitate

Fotografiile sunt de-a dreptul adorabile.

În imaginile recente de primăvară postate pe rețelele sociale, Archie aleargă fără griji într-un tricou albastru și pantaloni scurți bej. Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, zâmbește larg și se joacă alături de el cu o minge uriașă de fotbal gonflabilă. Și nu e doar băiețelul în centrul atenției. Lilibet poartă un tricou pe care scrie „B is for Beyoncé”, un detaliu simpatic care ne arată preferințele muzicale ale mamei sale. Ducesa a inclus și câteva cadre mai intime (știm toate cât de mult contează micile bucurii ale casei), cum ar fi legumele din grădină, pui de păsări într-un cuib sau un clip scurt în care toacă ceapă în propria bucătărie.

Dar toată această liniște din California contrastează puternic cu programul lor agitat și cu furtuna care îi așteaptă peste ocean. Așa cum arată detaliile publicate recent de Hellomagazine, cuplul a petrecut mult timp călătorind în ultimele luni, bifând o vizită comună în Australia în aprilie, o deplasare a lui Harry în Ucraina și o călătorie a lui Meghan în Elveția în luna mai.

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Ruptura dureroasă și teama pentru copii

Iar în luna iulie, Harry se pregătește să revină în Marea Britanie pentru a marca Jocurile Invictus. Numai că familia lui s-ar putea să rămână acasă, din cauza problemelor de securitate nerezolvate. Prințul a pierdut procesul prin care cerea protecție armată pe teritoriul britanic, un drept la care a renunțat automat odată cu retragerea din îndatoririle regale oficiale.

„Sunt devastat, nu atât de devastat de pierdere, cât sunt de oamenii din spatele deciziei, care simt că acest lucru este în regulă. Este o victorie pentru ei?” – Prințul Harry

Ca părinte, prioritatea ta zero este ca puiul tău să fie în siguranță oriunde merge. Iar ducele simte clar că nu le poate oferi asta pe pământ britanic, fiind convins că persoanele care îi doresc răul văd această decizie ca pe un mare câștig.

„Îmi iubesc țara, mereu am iubit-o, în ciuda a ceea ce au făcut unii oameni din acea țară… Și este cu adevărat destul de trist că nu voi putea să le arăt copiilor mei patria mea.” – Prințul Harry

Există loc de iertare?

Și totuși, timpul mai așază lucrurile. Deși Archie a plecat în SUA când avea doar 10 luni, iar Lilibet s-a născut direct pe pământ american, tatăl lor încă mai speră să repare punțile rupte. El a mărturisit că și-a iertat familia, în ciuda numeroaselor dezacorduri din trecut.

„Mi-ar plăcea o reconciliere cu familia mea. Nu are rost să continuăm să luptăm; viața este prețioasă.” – Prințul Harry

Acum, vizita din iulie se apropie cu pași repezi, iar Harry trebuie să decidă singur dacă riscă să își aducă soția și copiii în Europa fără pază armată oficială. Până la o decizie clară, rămâne de văzut dacă Archie și Lilibet vor călca pe pământ britanic anul acesta sau vor continua să se bucure exclusiv de soarele din curtea lor californiană.