Ashley Tisdale transformă o experiență care a stârnit multe reacții online într-un proiect nou pentru Netflix: o comedie neagră de jumătate de oră, numită Toxic Moms. Seria vine după eseul ei personal publicat în ianuarie în The Cut, unde a scris despre ruperea relației cu un grup de mame pe care l-a considerat toxic.

Mai precis, proiectul îi aduce împreună pe Ashley Tisdale, Sabrina Jalees și Ali Wong ca producătoare executive. Sabrina Jalees, scenaristă la Search Party și Benefits with Friends, scrie și produce executiv seria, iar Ali Wong, comediantă de stand-up și actriță în Beef, este la rândul ei producătoare executivă. Pentru tine, partea interesantă nu e doar numele din spate, ci faptul că o temă foarte recognoscibilă pentru multe femei, tensiunea din grupurile sociale după ce devii mamă, ajunge să fie spusă într-o formă care poate deschide o conversație mai puțin incomodă.

Un eseu viral ajunge material de serial

În ianuarie, Ashley Tisdale a publicat un text personal despre felul în care s-a desprins de un grup de mame. Eseul a aprins imediat speculații despre cine ar fi fost femeile la care se referea. Și de aici, discuția a ieșit rapid din zona personală.

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Iar subiectul a fost comentat ulterior și de Mandy Moore și Meghan Trainor. Când o poveste de viață degenerează în ghicit public și reacții dure, apare și întrebarea pe care multe dintre noi ne-o punem: unde se termină nevoia de a spune ce ai trăit și unde începe spectacolul făcut de alții pe seama ta?

Faptul că Netflix dezvoltă acum Toxic Moms arată că episodul nu rămâne doar un moment viral. Potrivit Hollywoodreporter, serialul este prezentat ca fiind bazat pe o idee originală, dar informat de experiența lui Tisdale ca mamă a doi copii mici. Asta contează fiindcă mută discuția din zona de scandal în zona de observație socială: cum arată competiția, validarea și presiunea în comunitățile de mame care, la suprafață, par foarte unite.

Ce poți lua pentru tine din povestea asta

Dacă ai fost vreodată într-un grup în care simțeai că trebuie să ții pasul permanent, poate îți sună cunoscut. În experiența asociată acestui proiect apare imaginea unei femei care se simțea „oaia neagră” într-un cerc de femei care construiau branduri, își conduceau propriile companii și lansau proiecte creative. Nu e puțin lucru. Mai ales când, în paralel, ai copii mici și somn puțin.

Și aici e partea utilă: faptul că alte mame au proiecte, afaceri sau o imagine foarte bine pusă la punct nu înseamnă automat că trebuie să te modelezi după ele ca să aparții grupului. Un semn că o dinamică nu îți face bine este exact sentimentul că trebuie să performezi ca să fii acceptată. Altul este că ajungi să te simți „mai puțin decât” după întâlniri care, teoretic, ar fi trebuit să te încarce.

Nu există o rețetă universală, dar povestea lui Tisdale sugerează ceva simplu: uneori, retragerea dintr-un cerc social nu e un eșec, ci o formă de igienă emoțională. Și da, poate fi inconfortabilă. Dar e mai ușor de dus decât să rămâi într-un grup care îți cere constant să joci un rol.

Serialul merge pe o zonă foarte recognoscibilă pentru mamele tinere

Există și o premisă despre care informațiile disponibile spun doar că ar fi în lucru, nu că este confirmată oficial. Seria s-ar concentra pe o mamă proaspătă, privată de somn, care intră într-un grup de mame bogate și aspirante, cu o latură întunecată. Dacă această variantă rămâne în proiect, atunci tonul de comedie neagră are sens: pornește dintr-o realitate banală, nevoia de comunitate după ce devii mamă, și o împinge spre absurdul competiției sociale.

Pentru publicul feminin, ideea are priză tocmai fiindcă atinge două presiuni reale din aceeași perioadă a vieții: să fii prezentă pentru familie și, în același timp, să nu dispari ca persoană. Când vezi în jur femei care lansează businessuri sau proiecte creative, tentația comparației vine repede. Dar comparația nu îți spune aproape niciodată tot tabloul (nici oboseala, nici nesiguranțele, nici costul din spate).

Ashley Tisdale își împinge mai departe zona de lifestyle

Proiectul acesta nu apare din senin. Ashley Tisdale își continuă activitatea de voce pentru un personaj din Phineas and Ferb de la Disney și a fost anterior producătoare executivă pentru sitcomul Young & Hungry de la ABC Family, care s-a încheiat în 2018. În paralel, are și brandul de lifestyle Frenshe, pornit dintr-un blog și extins spre produse de îngrijire a părului și de înfrumusețare.

Dar aici apare o nuanță interesantă pentru multe femei care muncesc, cresc copii și încearcă să nu se piardă pe drum: poți transforma o experiență personală neplăcută într-un proiect creativ, fără să pretinzi că n-a durut. Asta face diferența dintre expunere gratuită și folosirea unei povești proprii ca material cu sens.

Dacă te întrebi ce urmează concret, deocamdată există titlul, echipa creativă și direcția generală a serialului. Premiera pe Netflix nu a fost anunțată încă, iar primul detaliu solid rămâne acesta: Toxic Moms va fi o comedie neagră de jumătate de oră, produsă executiv de Ashley Tisdale, Sabrina Jalees și Ali Wong.