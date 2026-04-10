Afrika Bambaataa, pionierul muzicii hip-hop și o figură definitorie a culturii urbane, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani. Anunțul a fost făcut de Universal Zulu Nation, iar un prieten apropiat al artistului, Mickey Bentson, a dezvăluit pe Facebook că DJ-ul „a adormit liniștit și nu s-a mai trezit”. Momentan, data, locul și cauza decesului rămân necunoscute.

Un arhitect al culturii hip-hop

Supranumit „nașul hip-hop-ului”, Bambaataa a fost mult mai mult decât un simplu DJ. În anii 1970 și 1980, a redefinit scena muzicală prin organizarea unor petreceri de cartier în Bronx, care au devenit rapid epicentrul unei noi mișcări culturale globale. Impactul său a fost descris perfect de Michael Holman, un influent promotor al scenei artistice din acea perioadă. „Datorită rolului său de lider în transformarea cartierului Bronx dintr-un câmp de luptă într-un loc de distracție, majoritatea oamenilor îl consideră pe DJ Afrika Bambaataa arhitectul hip-hop-ului”, a spus Holman. a schimbat fața unui întreg cartier.

De la Bronx la Universal Zulu Nation

Crescut în complexul modest de locuințe sociale Bronx River Houses, Bambaataa a fost expus de mic realităților dure ale vieții de stradă. Într-un interviu din 2017, el povestea cum rădăcinile sale caraibiene și, mai ales, o călătorie în Africa (câștigată la un concurs de eseuri) i-au schimbat complet perspectiva asupra lumii. V-ați fi gândit vreodată că un concurs de eseuri poate schimba destinul unui întreg gen muzical? Inspirat de aceste experiențe, a fondat Universal Zulu Nation, un grup care promova pacea, unitatea și valorile culturii hip-hop. Iar alături de DJ Kool Herc și Grandmaster Flash, a format trioul considerat fondatorul mișcării, talentul său de a găsi și prelungi break-urile muzicale fiind pur și simplu revoluționar pentru dansatorii acrobați ai vremii.

Moștenirea umbrită de acuzații grave

Numai că povestea sa nu este doar despre muzică și unitate. Moștenirea lui Bambaataa a fost serios afectată de acuzații extrem de grave. E drept că aceste controverse au aruncat o umbră grea peste tot ce a construit de-a lungul deceniilor.

O moștenire complexă, fără îndoială.

În 2025, un proces civil intentat de un reclamant anonim a confirmat acuzațiile de abuz sexual asupra minorilor și trafic de persoane aduse împotriva artistului. Această decizie a complicat definitiv modul în care istoria îl va judeca pe unul dintre cei mai importanți piloni ai culturii hip-hop.