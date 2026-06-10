Știi momentul ăla când simți nevoia disperată de o schimbare radicală după o perioadă grea și te decizi să te tunzi scurt sau să îți schimbi complet garderoba? Ei bine, artistul Machine Gun Kelly a dus această dorință de reinventare la un nivel extrem. Cântărețul a șocat pe toată lumea în primăvara anului 2024 când a apărut cu partea superioară a corpului acoperită complet de un tatuaj negru, masiv. Acum, el a scos la iveală motivul dureros din spatele acestei decizii și prețul fizic uriaș pe care l-a plătit.

Nevoia de a șterge trecutul

Nevoia de a șterge fizic o perioadă întunecată din viață este ceva ce multe dintre noi putem înțelege la un anumit nivel. Doar că, dincolo de estetică, decizia lui ascunde o luptă interioară profundă cu proprii demoni. Să fim serioase, nu te acoperi de cerneală neagră din cap până în picioare doar de dragul modei.

Artistul, pe numele său real Colson Baker, era deja plin de tatuaje încă de la vârsta de 13 ani. Iar haosul de pe pielea lui ajunsese să îl apese emoțional.

„Trebuia să fie ceva fizic.” – Machine Gun Kelly, artist

Așa cum relatează Theblast într-un material publicat recent, cântărețul a realizat că vechile desene îi aminteau de faze ale vieții pe care voia cu disperare să le uite. Se uita în oglindă și pur și simplu nu mai știa cine este.

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Prețul durerii fizice

Decizia de a apela la stilul blackout a venit ca o formă extremă de purificare.

„Am văzut moarte și droguri în toate aceste modele pe care le scriam la propriu pe corpul meu.” – Machine Gun Kelly, artist

El a mărturisit că amestecul de tatuaje fericite, triste sau infernale făcea ca bipolaritatea lui să țipe de pe piele. Dar lucrurile au luat o întorsătură periculoasă când a apelat la expertiza artistului tatuator ROXX. Deși specialistul i-a explicat clar că un astfel de proiect masiv necesită doi ani pentru a fi realizat în siguranță pe brațe, piept și stomac, Kelly a insistat să termine totul în doar două luni.

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Corpul a cedat sub presiune.

Cântărețul a povestit invitat la emisiunea lui Jennifer Hudson că a refuzat complet anestezia sau cremele de amorțire, considerând procesul un obstacol pe care trebuia să îl depășească. Numai că nota de plată a venit rapid, ignorând avertismentele clare primite în salon.

„După prima săptămână, am atins ganglionii limfatici din jurul subrațelor și umerilor și m-am îmbolnăvit foarte tare.” – Machine Gun Kelly, artist

O vindecare aspră

Pielea a început să i se îngălbenească, și-a pierdut somnul și a ajuns în punctul în care nu își mai putea mișca anumite părți ale corpului. A fost nevoie chiar de ședințe cu mască de oxigen într-o cameră hiperbarică pentru a forța vindecarea țesuturilor distruse. Și totuși, artistul a declarat că a ieșit din această experiență extrem de inspirat de ceea ce a reușit să depășească.

Ba mai mult, rezistența lui la durere pare să nu aibă limite. În luna aprilie, el a publicat un video în care profesionista Madison Sewell îi făcea un piercing, explicând fanilor că nu a putut să își pună cercei în ambele părți pur și simplu din cauza curelei de la chitară care l-ar fi iritat constant.

Până la urmă, corpul nostru duce cu el toată povestea vieții noastre. Transformarea lui extremă ne amintește brutal că vindecarea emoțională cere timp, iar scurtăturile fizice, oricât de drastice ar fi, vin mereu cu suferință pe măsură.