Madonna nu se dezminte nici măcar o secundă la 67 de ani. Zilele acestea, regina muzicii pop a lansat un videoclip de 10 minute pentru noul ei album, iar imaginile îndrăznețe în care apare alături de supermodelul Kate Moss și actrița Julia Garner au stârnit deja un val uriaș de comentarii în mediul online.

De ce ne atrage atenția asta pe noi, femeile care jonglăm zilnic cu cariera, listele nesfârșite de task-uri și viața de familie? Pentru că ne oferă o perspectivă diferită asupra vârstei. Să fim serioase, de multe ori societatea ne șoptește că, după un anumit prag, ar trebui să devenim mai discrete, mai invizibile. Dar Madonna face exact opusul și ne amintește, destul de vocal, că poți dicta propriile reguli indiferent de deceniul în care te afli.

O distribuție de film și scene controversate

Noul material vizual, intitulat „Confessions II, The Film”, nu este doar un simplu clip muzical de promovare. Și sincer, la ce distribuție are, zici că e o premieră de la Hollywood. Pe lângă Kate Moss, apar actori uriași precum Benedict Cumberbatch, Gwendoline Christie și Richard E. Grant. Iar lista continuă cu Sabrina Carpenter, fiica artistei, Lourdes Leon, DJ-ul Honey Dijon, artista Arca, rapperița Shygirl, și chiar fotbaliștii Cole Palmer și João Pedro.

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Totuși, secvența care a pus internetul pe jar se petrece într-o cabină de toaletă dintr-un club de noapte. Acolo, artista este filmată inițial în genunchi, alături de un tânăr, pentru ca apoi acesta să o ridice în brațe. Coregrafie cu tentă senzuală sau o simplă provocare asumată? Părerile fanilor sunt împărțite, dar prezența actriței Julia Garner în același clip adaugă o notă specială, mai ales că ea urmează să o interpreteze pe Madonna în viitorul film biografic.

Muzical dominat de un soi de fast-food digital, publicul a reacționat imediat la calitatea materialului, așa cum se menționează într-un reportaj publicat recent de Elle.

„Într-o eră dominată de melodii de două minute și videoclipuri filmate cu telefonul de 15 secunde, Madonna tocmai ne-a oferit o experiență muzicală cinematografică de 10 minute, plină de artă și poveste.” – Fan, comentariu online

Emoții uriașe pentru fani la concertul din New York

Dar provocările nu s-au oprit doar la ecranul telefonului. Joi, la evenimentul Gay Pride din New York, artista a ținut publicul cu sufletul la gură printr-un gest extrem de riscant. Suspendată pe o scenă la mare înălțime deasupra spectatorilor, Madonna a ignorat balustrada transparentă de protecție și și-a trecut un picior peste margine.

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Imaginile transmise live le-au dat mari emoții fanilor.

Îmbrăcată într-un corset roz și albastru și cizme până peste genunchi, ea a cântat piese noi precum „I Feel So Free„, „Bring Your Love” și „Love Sensation”. Pe scenă a urcat și DJ-ul britanic Stuart Price, colaboratorul ei de cursă lungă, omul alături de care a creat legendarul album „Confessions on a Dance Floor” din 2005 și care produce acum noul disc.

„Într-o perioadă în care partea vizuală aproape că nu mai contează, Madonna vine cu un adevărat film pentru șase piese. Asta însemna cândva cultura videoclipurilor muzicale. Ne arată încă o dată de ce este ultimul adevărat superstar pop!” – Fan, reacție online

Albumul „Confessions II” este programat pentru lansare pe 3 iulie. Până atunci, ne rămâne deschisă această discuție despre cum alegem să ne trăim maturitatea și cât de mult lăsăm așteptările celor din jur să ne dicteze alegerile. Poate că nu vom dansa suspendate deasupra mulțimilor la 60 de ani, dar curajul de a fi tu însăți, fără scuze și fără compromisuri, este o atitudine care merită exersată în fiecare zi.