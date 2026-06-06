Megan Thee Stallion a dat internetul peste cap cu cele mai recente fotografii în costum de baie din propria ei colecție. Imaginile au strâns rapid peste 330.000 de aprecieri și mai mult de 1.000 de comentarii, iar fanii nu au ratat ocazia să îi transmită mesaje clare fostului ei iubit, jucătorul de baschet Klay Thompson.

https://x.com/stallion_hub/status/1942978379445363113

Sincer, toate trecem prin asta la un moment dat. Știi momentul ăla când, după o despărțire, vrei doar să arăți impecabil și să îți vezi de viața ta cu o încredere de neclintit? Exact asta face artista acum, transformând o dezamăgire sentimentală într-o lansare de succes a liniei sale de costume de baie și într-o atitudine care ne inspiră pe toate să nu ne lăsăm doborâte.

Povestea lor a început vara trecută, undeva prin iulie, când au apărut primele zvonuri despre o relație între ea și starul NBA. Pe atunci, Megan posta imagini fierbinți într-un bikini verde minuscul, iar fanii cu ochi de vultur au observat recent un detaliu interesant. Întrebați de ce baschetbalistul nu mai apare în acele cadre vechi, un utilizator a confirmat simplu că artista, pur și simplu, l-a editat și l-a șters din poze.

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Cum arată o femeie care a mers mai departe

În cel mai recent carusel de pe Instagram, Megan pozează la o vilă tropicală, purtând un costum de baie mulat, cu un decupaj îndrăzneț în zona abdomenului. Și-a accesorizat ținuta cu sandale argintii cu toc și bijuterii de inspirație estivală. Pielea bronzată și buclele cu aspect umed i-au făcut pe fani să o numească o adevărată zeiță.

Într-o imagine care a atras atenția tuturor, ea a reprodus celebra ipostază Rubi Rose, aplecată și cu șoldurile ridicate, demonstrând că știe exact cum să își pună în valoare silueta clepsidră.

Iar comentariile sunt absolut savuroase. Comunitatea ei a taxat imediat greșeala fostului partener.

„Iubesc modul în care Megan îi arată lui Klay ce a pierdut.” – Utilizator Instagram, Fan

Dar nu e vorba doar despre estetică aici. E drept că arată fabulos, dar admiratorii au remarcat și etica ei de muncă. Așa cum a subliniat Theblast într-un material publicat recent, secțiunea ei de comentarii a devenit un loc de susținere masivă pentru independența ei financiară și emoțională.

„Un lucru pe care îl iubesc la Megan este că nu lasă nimic să o oprească de la a face bani.” – Utilizator Instagram, Fan

Muzică nouă și o schimbare radicală de atitudine

Dincolo de pozele la piscină sau de apariția spectaculoasă într-o salopetă neagră transparentă la Miami Swim Week, Megan pregătește ceva concret pentru noi. A lăsat în urmă piesele de dragoste precum „Lover Girl” și se îndreaptă spre o direcție mult mai puternică.

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Zilele trecute a postat un teaser filmat pe un iaht, cu shot-uri de tequila din propriul ei brand, Chicas Divertidas, și o energie debordantă. Versurile noii piese spun totul despre starea ei actuală: „Toate porcăriile alea de soție au murit / Pune porcăriile alea la culcare”. Fanii au reacționat imediat, glumind că semnalul a fost trimis și căutând modalități să fie invitați pe acel iaht.

E clar că a schimbat foaia complet.

Noul ei single de vară urmează să fie lansat oficial în curând, alături de restul colecției de costume de baie. Până când vom afla data exactă a lansării piesei, ne rămâne această lecție de atitudine pe care o putem aplica oricând avem nevoie de un impuls de încredere după un eșec amoros.