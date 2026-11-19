Mirabela Grădinaru a purtat un palton negru, o fustă cu imprimeu discret și o geantă în nuanță neutră la întâlnirea cu Marta Nawrocka, de la Varșovia. Viva.ro a prezentat geanta drept un produs al mărcii românești Caresta, la 995 de lei, însă nu a identificat modelul.

Întâlnirea a avut loc pe 18 noiembrie 2026, înaintea unei conferințe despre siguranța copiilor pe internet. Oficiul Președintelui Poloniei a publicat fotografii de la întâlnire și a confirmat că Mirabela Grădinaru s-a aflat printre invitate.

Ce piese a purtat la întâlnirea de la Varșovia

Potrivit descrierii publicate de Viva.ro, paltonul avea o croială dreaptă și un cordon subțire în talie. De sub el se vedea o fustă până sub genunchi, gri cu negru, cu un desen geometric discret. Pantofii erau într-o nuanță apropiată de cea a pielii, cu vârf ascuțit și toc înalt.

Geanta descrisă în aceeași relatare avea o formă bine definită, mâner scurt și culoare bej-gri. Ulterior, la conferință, Mirabela Grădinaru a purtat un sacou bej, păstrând culorile deschise ale pantofilor și genții.

Combinația poate fi refăcută pornind de la croială și culori: un palton negru simplu, o fustă cu desen mărunt și accesorii neutre. Relatarea nu identifică mărcile paltonului, fustei sau pantofilor.

Cât costă geanta și ce preț poate fi verificat

Cei 995 de lei sunt prețul relatat de Viva.ro pentru geanta atribuită mărcii Caresta, nu un preț confirmat pentru un model identificat. În oferta Biju.ro consultată pe 19 noiembrie 2026, două genți Caresta din gama Alice M, una maro și una vișinie, erau listate la câte 981,22 lei. Oferta nu arată că vreuna dintre ele este geanta purtată la Varșovia.

Diferența dintre prețurile menționate este de 13,78 lei, dar produsele nu pot fi comparate ca și cum ar fi același model. Pentru o cumpărătoare, numele mărcii nu este suficient ca să găsească geanta din fotografii sau să știe cât costă aceasta acum.

Organizatorii au publicat și fotografii de la conferință. Paginile oficiale arată contextul apariției, dar nu dau numele modelului de geantă sau un preț al acestuia.