Iosif, care folosea zilnic pe scalp un tratament cu minoxidil și finasteridă împotriva căderii părului, a povestit că pisica sa l-a lins pe păr, în apropierea zonei tratate. Pentru oamenii care folosesc minoxidil și locuiesc cu animale, riscul este confirmat de alerta Agenției Spaniole a Medicamentelor din 26 octombrie 2026: produsul și urmele lui pot provoca intoxicații grave, mai ales la pisici.

Dacă un câine sau o pisică ar fi putut atinge ori linge minoxidilul, proprietarul trebuie să contacteze imediat medicul veterinar, chiar dacă animalul pare bine. Relatarea lui Iosif nu descrie o intoxicație confirmată a pisicii sale.

Riscul fusese observat și înaintea alertei. Un studiu veterinar publicat în 2021 a analizat expuneri raportate între 2001 și 2019, inclusiv cazuri în care animalele au ajuns la cantități foarte mici de produs.

Cum poate ajunge tratamentul pentru păr la animal

Pisica nu trebuie să bea din flacon ca să fie expusă. În cazurile analizate de cercetători, pisicile au lins pielea proprietarului ori o față de pernă pe care ajunsese produsul. Au existat și vărsări accidentale; la câini, accesul la gunoi a fost o împrejurare frecventă.

Studiul a cuprins 211 expuneri la minoxidil aplicat pe piele. Dintre acestea, 87 de animale au avut semne de intoxicație: 62 de pisici și 25 de câini. Opt dintre cele 62 de pisici care au avut simptome au murit. Aceste cazuri raportate nu arată cât de mare este riscul pentru fiecare animal care intră în contact cu produsul.

Agenția spaniolă avertizează și asupra contactului cu mâinile, hainele sau lenjeria pe care au rămas urme. Nu a stabilit că un animal moare în mod obișnuit în 24 de ore de la expunere.

Cum se țin urmele de minoxidil departe de animale

Aplicarea produsului într-o cameră închisă, fără animale, reduce șansa ca acestea să atingă flaconul sau picăturile vărsate. Mâinile se spală imediat cu apă și săpun, iar orice urmă scursă se curăță pe loc. Animalul nu trebuie lăsat să lingă pielea tratată sau să atingă hainele și lenjeria contaminate.

Produsul trebuie lăsat să se usuce complet înainte ca persoana să intre în contact cu animalul. Eticheta unei soluții cu minoxidil 2% cere spălarea mâinilor după aplicare și uscarea suficientă înainte de culcare, de obicei între două și patru ore. Acest interval nu este o garanție că un animal poate linge apoi părul tratat.

Flaconul se păstrează unde animalele nu pot ajunge la el. Aplicatoarele, șervețelele și recipientele folosite se aruncă într-un coș închis, mai ales dacă în casă este un câine care caută prin gunoi.

Ce semne pot apărea și care substanță este vizată

Slăbiciunea, lipsa de energie, respirația grea, mersul nesigur și tremurăturile pot apărea după expunere. Lipsa lor imediat după contact nu înseamnă că animalul este în afara pericolului. Agenția spaniolă arată că nu există un antidot specific pentru minoxidil; medicul veterinar poate interveni mai devreme dacă află repede ce s-a întâmplat.

Produsul folosit de Iosif conținea și finasteridă. Intoxicațiile grave ale inimii și circulației descrise în alerta spaniolă și în studiul veterinar privesc minoxidilul, nu combinația celor două substanțe. Și finasterida trebuie ținută departe de animale, dar nu există în aceste date dovada că pisica lui Iosif a fost intoxicată cu vreuna dintre ele.

Ce faci dacă bănuiești că animalul a atins produsul