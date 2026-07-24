22 de produse într-o categorie care până acum a stat mai mult în umbra ojei și a gelului: asta aduce Katia Beauchamp, cofondatoarea Birchbox și fost CEO la Victoria Beckham Beauty, odată cu lansarea Buff Beauty, un brand construit în jurul îngrijirii unghiilor naturale.

Dacă ați intrat în faza în care vă doriți unghii îngrijite fără culoare, fără gel și fără programări dese la salon, Buff Beauty răspunde acestei nevoi. Gama are 22 de produse, cu prețuri între 7 și 50 de dolari, disponibile individual sau în seturi, și pune accent pe o rutină în trei pași: exfoliere, refacere și revitalizare.

Miza este mai mare decât pare. Beauchamp revine în domeniul frumuseții după ce a părăsit funcția de CEO al Birchbox în 2021, în urma achiziției companiei de către FemTec Health, și a condus Victoria Beckham Beauty din 2022 până la finalul lui 2024. Acum, ea încearcă să impună o nișă nouă în îngrijirea unghiilor, una în care unghia naturală devine aspectul final, nu o simplă pauză între manichiuri.

Ideea de naturalețe depășește acum îngrijirea pielii sau a părului. Katia Beauchamp explică tranziția.

„Totul în frumusețe a evoluat pentru a celebra și a permite acest fundament natural frumos, iar pielea naturală a devenit acum acest lucru superb, celebrat, la fel ca purtarea părului în mod natural. Am simțit de atâta timp că este ciudat că acest lucru nu a ajuns și la unghii.” SVR Spirial Deodorant 24H Deodorant roll-on 50 ml Cumpără acum

Colecția Buff Beauty include atât instrumente, cât și produse de îngrijire. Printre ele se numără pila de picioare Sole, peria de unghii Dune și inelele Buff, create în colaborare cu designerul de bijuterii Susana Vega, dar și produse precum Surface Exfoliant, Strengthening Serum și Finishing Gel Oil. Brandul este conceput ca un ritual scurt și ușor de urmat, nu o rutină complicată. Wwd

Beauchamp explică de ce a ales această direcție, mai ales pentru femeile care alternează salonul cu perioade în care vor să-și lase unghiile să se refacă.

„Cele mai bune rutine de frumusețe sunt cele pe care le poți menține. Fie că ești între programările la salon, iei o pauză de la ojă sau geluri, sau ai adoptat unghiile naturale ca look-ul tău semnătură, Buff Beauty este conceput pentru a fi soluția ta pentru un aspect natural frumos.”

Katie Holmes, o nouă relație la 47 de ani, mesaj subtil despre frumusețea reală

O altă abordare a ideii de redefinire vine de la Katie Holmes (47), văzută într-o nouă relație. Actrița a fost fotografiată împreună cu artistul vizual Jason Bard Yarmosky (născut în 1987), la seria de concerte SoHo Sessions din New York, pe 22 iulie 2026. El este artist din New York, iar lucrările lui explorează teme precum îmbătrânirea, timpul și memoria.

Relația nu este confirmată oficial. Informațiile conform cărora cei doi s-ar fi cunoscut recent la un eveniment al Festivalului Tribeca vin din surse citate de TMZ și People. Cert este doar că au fost văzuți împreună pe 22 iulie 2026, în New York.

Pentru multe femei, mesajul comun din cele două povești este ușor de recunoscut: după 40 de ani, presiunea de a bifa o anumită imagine începe să conteze mai puțin. În frumusețe, asta înseamnă să porți unghia naturală fără să pară o urgență. În viața personală, înseamnă că o diferență de vârstă de zece ani nu mai este un impediment, ci un detaliu.

Dacă vă interesează lookul de unghii naturale, începeți cu rutina în trei pași

Aspectul practic din Buff Beauty este foarte clar: brandul mizează pe exfoliere, refacere și revitalizare.

Mai este un detaliu util: prețurile pornesc de la 7 dolari și ajung la 50 de dolari, iar produsele se vând și separat, și în seturi. Asta vă permite să testați un singur pas sau să intrați direct în rutina completă.

„Iubesc consumatorul, iubesc frumusețea, și ceea ce mă atrage cu adevărat este unde simt că pot face ceva care este un câștig pentru toți, unde pot extinde definiția a ceea ce este frumos pentru consumatori și să le ofer produse la prețul corect, și ar putea fi o afacere grozavă.”

Anterior, Katie Holmes a avut o relație cu muzicianul Bobby Wooten III, de care s-a despărțit în decembrie 2022.