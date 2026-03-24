Miley Cyrus a marcat 20 de ani de la debutul serialului care a consacrat-o, Hannah Montana, printr-o schimbare de look neașteptată. Artista a revenit la blondul specific personajului său, cea mai deschisă nuanță pe care a purtat-o în ultimii ani, special pentru premiera mondială a ediției aniversare din Los Angeles.

O aniversare de 20 de ani

Pare incredibil, dar au trecut deja două decenii de când o cunoșteam pe Miley Stewart, adolescenta brunetă care ducea o viață secretă ca superstarul pop cu perucă blondă, Hannah Montana. De-a lungul anilor, Miley Cyrus a jonglat de nenumărate ori cu ambele culori de păr, trecând de la un blond platinat în perioada Bangerz la șuvițe brunete calde. Numai ca, odată cu apropierea aniversării de 20 de ani a serialului, artista a început să-și deschidă treptat nuanța părului, culminând cu look-ul actual, la fel de blond ca al personajului ei.

Un look nou, inspirat de rock and roll

Pentru evenimentul din Los Angeles, Miley i-a adus un omagiu celebrei peruci a lui Hannah, printr-o tunsoare și un styling proaspete, realizate de hairstylist-ul Bobby Eliot, în timp ce culoarea vibrantă a fost creată de Kenny Reed. Deși combinația de blond cu breton amintește instantaneu de Hannah Montana, Eliot a declarat că inspirația a fost mai degrabă „rock and roll, dar în același timp superb și luxos”. Practic, o evoluție a personajului. V-ați gândit vreodată cum ar arăta Hannah în 2026?

Părul lui Cyrus, care acum atinge nivelul umerilor, a fost tuns în șuvițe dinamice în jurul feței, cu un breton despărțit pe mijloc care îi depășește linia sprâncenelor. „Pentru Hannah Montana 20 am vrut să o onorăm complet pe Hannah și am tăiat un breton iconic, clasic pentru Hannah Montana”, a explicat Eliot. „Acum, după acel moment, ne-am dorit o formă mai stratificată, cu aspect de franjuri, care este mai ușoară și are multă mișcare, cu un contur mult mai scurt și mai plin.”

Nuanțe de unt, nisip și miere

Noul blond al lui Miley este un amestec proaspăt și cremos de nuanțe de unt, nisip și miere, aducând o căldură subtilă și luminozitate întregului look. E drept că, înainte de această transformare, artista era tot blondă, dar într-o nuanță aurie mult mai închisă.

O schimbare majoră.

Dar, până la urmă, o știm pe Miley. Artista (cunoscută pentru transformările sale cameleonice) nu stă prea mult cu același look. Fanii, însă, speră că va păstra o vreme vibrațiile nostalgice aduse de această nuanță.