Jen Meegan își citește e-mailurile de la companie și revizuiește ideile schițate cu o seară înainte, totul înainte ca agitația să pună stăpânire pe casă. Lucrează cam o oră, apoi, după ce își duce adolescenții la școală, merge la cumpărături sau alimentează mașina. Abia după aceea se întoarce să se concentreze pe munca ei de scriitor principal și cofondator al agenției de creație Sheer Havoc. Iar ritmul zilei ei continuă la fel: segmente de muncă de câteva ore, întrerupte de pauze de o oră sau două pentru familie și nevoi personale, un model repetat până seara târziu.

Meegan este unul dintre angajații care practică „microshifting”, o abordare flexibilă a programului ce presupune îndeplinirea sarcinilor în reprize scurte și productive, în loc de clasicul program de la 9 la 5. Munca plătită se mulează printre responsabilitățile non-profesionale. Performanța este judecată în principal după rezultate, cu mai puțin accent pe numărul de ore petrecute în fața unui ecran.

Creativitate și productivitate în doze mici

V-ați imaginat vreodată că cele mai bune idei pot apărea tocmai când nu vă gândiți la muncă? Susținătorii acestui stil de lucru argumentează că împărțirea muncii în segmente crește productivitatea, oferind creierului pauzele necesare. O plimbare sau participarea la un eveniment școlar al copilului pot fi revigorante pentru cei epuizați de statul la birou. „Uneori, pauza este momentul în care cea mai mare parte a muncii se face în capul tău, pentru că nu stai în fața unui laptop doar uitându-te la un ecran și spunând: «Nu-mi vine nicio idee»”, explică Meegan.

Această perspectivă este susținută și de specialiști. „Din punct de vedere al creativității, este bine să iei pauze”, afirmă Kevin Rockmann, profesor de management la Costello College of Business de la Universitatea George Mason. „Când nu te mai gândești la o sarcină, atunci îți vin cele mai bune idei.”

Shellie Garrett, care a condus o echipă de opt persoane la Oklahoma Community Cares Partners, le-a permis subordonaților să-și stabilească propriul program, cu excepția ședințelor săptămânale. „Toată lumea trebuia să-și mențină disponibilitatea pentru întrebări sau probleme de urgență. Dar am lăsat oamenii să determine ce funcționa cel mai bine pentru ei din punct de vedere al productivității”, spune Garrett. „Dacă productivitatea scădea, trebuia să găsim soluții diferite. Dar, în general, simt că oferirea acelei autonomii a dus la o producție mai bună și la angajați mai fericiți.”

Un câștig pentru viața personală, un risc pentru echipă?

Pentru mulți, beneficiile se văd imediat acasă. Amanda Elyse, profesor la Seattle University School of Law, spune că microshifting-ul îi permite să ia masa cu partenerul ei, care lucrează noaptea, și să se joace cu câinii în timpul zilei. „Sunt atât de multe lucruri mărunte în timpul zilei pe care, atunci când îți controlezi programul, poți să-ți iei timp să le faci”, mărturisește ea.

Numai că lucrurile nu sunt mereu roz. Dacă microshifting-ul este bun pentru relațiile personale, le poate afecta pe cele profesionale, avertizează Rockmann. Echipele eficiente se bazează pe colaborare, dar, până la urmă, „întreaga idee a microshifting-ului este să ai grijă de tine însuți”.

Profesorul adaugă: „Nu că a avea grijă de tine însuți ar fi rău. Doar că pune accentul pe individ, nu pe relații.”

Când flexibilitatea devine o sabie cu două tăișuri

Pranav Dalal, CEO-ul firmei de recrutare Office Beacon, gestionează angajați din India, Filipine, Mexic și Africa de Sud. El știe că unii dintre ei practică microshifting-ul pentru a se ocupa de nevoi personale. „Se întâmplă fără o politică și fără ca eu să o spun, și asta în posturi care sunt mai degrabă manageriale”, recunoaște el. „Nu prea pun la îndoială acest lucru, pentru că știu că oamenii își fac treaba la acele niveluri.”

Dar există și momente când unii angajați întrec măsura. Când un membru al echipei întârzia în mod repetat la evenimentele de lucru în persoană pentru că se ocupa de treburi personale, s-au creat probleme, așa că Dalal a fost nevoit să-l concedieze. „Dacă cineva abuzează cu adevărat de asta, devine distructiv pentru echipă, pentru că atunci se acumulează resentimente”, adaugă Dalal. „Ca angajator, este cu siguranță o schimbare mare pentru companii. Iar schimbarea este, în esență, poți oferi același serviciu de calitate, în mod fiabil, atunci când are loc microshifting?”

O necesitate pentru managementul sănătății

Pentru unii angajați, microshifting-ul nu este un moft, ci o necesitate. Isabelle „Izzy” Young, organizator politic în Texas, își poate alege orele de lucru, atâta timp cât își face treaba. Această flexibilitate o ajută să-și gestioneze autismul și o boală cronică numită sindromul tahicardiei posturale ortostatice (care poate provoca un ritm cardiac rapid sau amețeli la ridicarea în picioare). Dacă are nevoie de mai mult somn, își poate programa întâlnirile mai târziu. „Sunt foarte norocoasă să am un șef care este o persoană plină de compasiune”, spune Young. „El este extrem de conștient că viața se întâmplă și că poți fi incredibil de productiv și bolnav cronic.”

Și Shellie Garrett a simțit beneficiile pe propria piele. Lucrul în blocuri de două ore a ajutat-o să gestioneze afecțiuni cronice, inclusiv o boală autoimună. Putea avea un puseu de creativitate, apoi să tragă un pui de somn sau să meargă la sală. „Microshifting-ul a fost sincer o mană cerească”, afirmă ea. „Nu știu dacă aș fi putut face acest job fără să pot face asta.”

Cum să ceri un astfel de program

Dacă ideea te atrage, cum o prezinți angajatorului? Cheia este să te concentrezi pe beneficiile pentru companie, sugerează Garrett.

„Trebuie să mergi la interviu și să vinzi ideea”, explică ea. „Trebuie să intri și să spui: «Sunt dispus să urmez orice program și să dau tot ce am mai bun, dar dacă vrei să fiu cel mai productiv sau cel mai creativ, acesta este modul în care lucrez cel mai bine, dacă este ceva cu care sunteți dispuși să lucrați.»”

Singurul dezavantaj real, remarcat de unii, este senzația că ești mereu la muncă. Isabelle Young o recunoaște deschis: „Jobul nu se termină niciodată, așa că nu ești niciodată cu adevărat liber.”