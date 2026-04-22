Mel B a fost surprinsă recent pe străzile din New York cu o combinație vestimentară care a întors toate privirile. Artista a readus în atenție trendul controversat al șosetelor purtate cu pantofi cu toc, adăugându-i o notă personală cu un imprimeu de leopard, în timp ce promova brandul de suplimente Revive Collagen, a cărui imagine globală este.

Tocuri de 14 cm și șosete îndrăznețe

Piesa de rezistență a ținutei a fost, fără îndoială, încălțămintea. Mel B a optat pentru o pereche de pantofi cu platformă din satin mov, creație a brandului Charlotte Olympia. Modelul pare a fi Paloma 140mm, cu un toc stiletto amețitor de 140 mm (aproximativ 14 cm), vârf ascuțit și un detaliu plisat distinctiv în partea din spate, specific stilului creativ al designerului Charlotte Olympia Dellal. E drept că acest model nu se mai găsește direct la producător, dar poate fi achiziționat de pe platformele de revânzare.

Numai ca artista nu s-a oprit aici. Ea a adăugat o pereche de șosete scurte cu imprimeu de leopard, creând un contrast puternic cu satinul violet al pantofilor. Întreaga ținută a fost construită în jurul acestei combinații, incluzând un set mov format din sacou cambrat și fustă mini, sub care se zărea un alt articol vestimentar cu același imprimeu animalier.

Imaginea unui brand de suplimente pentru menopauză

Apariția sa publică nu a fost întâmplătoare. Mel B este noua ambasadoare globală a brandului de suplimente lichide Revive Collagen. Ea promovează în special trio-ul dedicat menopauzei, care include produsele Peri Menopause, Menopause Max și Menopause Beauty Sleep.

Artista a vorbit deschis despre motivele care au stat la baza acestei colaborări. „Când mă apropiam de aniversarea de 50 de ani, anul trecut, am început să caut serios cele mai bune suplimente pentru îmbătrânire, pentru menopauză și pentru piele și păr, care au mult de suferit la menopauză”, a declarat Mel B.

Iar decizia de a alege acest brand a venit în urma unei recomandări. „O prietenă mi-a spus că ia suplimente lichide și mi-a recomandat Revive Collagen. M-am documentat, am decis să încerc și, indiferent de ce am citit, am putut simți și vedea literalmente diferența la pielea și părul meu în câteva săptămâni.”

Nu este prima alegere neconvențională

V-ați gândit vreodată că Mel B ar purta ceva banal? Nici noi.

Artista este cunoscută pentru alegerile sale vestimentare și, mai ales, pentru încălțămintea nonconformistă. Nu-i chiar așa de mult timp de când a surprins din nou publicul. În luna februarie, de exemplu, ea a defilat în prezentarea de modă Natasha Zinko pentru colecția de toamnă 2024 purtând o pereche de pantofi cu toc din blană (da, ați citit bine) ce semănau cu fața unui câine.