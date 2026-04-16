Măștile faciale cu LED au trecut rapid de la tratamente exclusiviste de clinică la produse de bază pentru îngrijirea pielii acasă. Concepute pentru a combate totul, de la linii fine și ten tern la erupții și roșeață, cele mai bune măști LED au devenit o soluție pentru oricine dorește rezultate vizibile fără programare la salon. Dar merită, pe bune, investiția?

Ce spun specialiștii?

La prima vedere, par desprinse din filme SF. Numai că tehnologia din spatele lor are o bază științifică. Măștile cu LED sunt „eficiente în îmbunătățirea texturii pielii, reducerea inflamației și sporirea luminozității”, explică dr. Barbara Kubicka, medic și membru al Colegiului Britanic de Medicină Estetică.

Dr. Nyla Raja, medic dermatolog, adaugă că „lumina roșie este un tratament anti-îmbătrânire folosit pentru a promova producția de colagen și pentru a spori elasticitatea pielii”. Pe de altă parte, „lumina albastră vizează excesul de sebum din derm, eliminând bacteriile care cauzează acneea”. Iar pentru cei care se luptă cu acneea, lumina violet este „punctul de echilibru” între cele două, conform dr. Kubicka.

Cea mai bună per total: CurrentBody Series 2

Masca originală de la CurrentBody a fost regândită. Noua serie 2 folosește silicon lichid pentru a se mula pe contururile feței, fiind mult mai confortabilă la utilizare regulată. Acoperă o suprafață mai mare și se înfășoară în jurul bărbiei, permițând tratarea semnelor de îmbătrânire de pe față și gât dintr-o singură mișcare.

Are trei setări de lumină, adăugând o lungime de undă în infraroșu profund, pe lângă cea roșie și cea în infraroșu apropiat, concepută pentru a pătrunde mai adânc sub suprafața pielii. După doar două săptămâni de utilizare zilnică, am observat că pielea arăta mai luminoasă, roșeața cauzată de rozacee s-a calmat, iar textura pielii părea mai netedă. Până la finalul perioadei de testare de 10 săptămâni, tenul era mai puțin tern, iar liniile fine s-au estompat.

E drept că prețul de 400 de lire sterline este cu 100 de lire mai mare decât originalul, dar îmbunătățirile justifică diferența.

Surpriza de 140 de lire: masca Sensse

Să fim serioși, măștile LED sunt o investiție. Dar la mai puțin de 150 de lire sterline, modelul de la Sensse oferă un raport calitate-preț excelent. Vine cu patru setări de lumină (roșu, albastru, galben și violet) și 90 de LED-uri care promit să lupte cu liniile fine, imperfecțiunile și să uniformizeze nuanța tenului.

Un tester a remarcat rezultate chiar după prima utilizare, observând că umflăturile feței s-au redus aproape imediat. După aproximativ patru săptămâni de utilizare la două zile, semnele post-acneice au început să se estompeze, iar tenul a devenit mai uniform.

Singurul minus? Protecțiile interne pentru ochi, deși utile, o fac mai puțin confortabilă decât alte modele.

Anti-îmbătrânire, puncte negre și rozacee

Dacă prioritatea ta este efectul anti-îmbătrânire, masca Shark Cryo-Glow (300 de lire) ar putea fi răspunsul. După două luni de utilizare, unele linii de expresie din jurul gurii au devenit mare mai puțin evidente. În plus, modul de răcire pentru zona de sub ochi oferă rezultate instantanee, zona părând mai luminoasă și mai fermă.

Pentru puncte negre, masca Silk’n Dual LED (399 de lire) s-a dovedit eficientă. Folosește patru tipuri de lumină, inclusiv infraroșu apropiat, care, potrivit dr. Edel Woods, „pătrunde mai adânc în piele și promovează vindecarea și circulația. Acest lucru poate ajuta la repararea problemelor pielii, cum ar fi porii înfundați și erupțiile, făcând pielea să arate mai curată în timp.” După 15 săptămâni de testare, pielea cu tendință la puncte negre a testerului nostru a devenit vizibil mai curată.

Iar pentru tenul sensibil sau cu rozacee, dispozitivul MZ Skin Golden Facial Treatment (500 de lire) a adus îmbunătățiri vizibile. După șase săptămâni de utilizare rotativă a setărilor de lumină roșie, galbenă și albă, roșeața de pe obraji s-a diminuat, iar tenul a căpătat un aspect general mai sănătos.

Cum am ajuns la aceste concluzii

Nu am testat aceste măști peste noapte. Fiecare produs a fost folosit între trei și șapte ori pe săptămână, pe o perioadă de cel puțin șase săptămâni (și în unele cazuri, luni de zile). Am analizat ușurința în utilizare, confortul, setările disponibile și, cel mai important, rezultatele vizibile.

Doar măștile care au trecut testul nostru riguros au ajuns în această listă finală.

Am apelat și la alți experți în review-uri din echipa IndyBest pentru a testa modele suplimentare, permițându-ne să acoperim mai multe dintre cele mai populare dispozitive de pe piață într-un timp mai scurt. Până la urmă, unele măști, precum Omnilux Contour, au fost purtate chiar și de Kim Kardashian.