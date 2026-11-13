Trei modele de manichiură pot fi făcute acasă cu ojă obișnuită, o agrafă de păr și o scobitoare: puncte pe toată unghia, un singur punct sau o inimă cu ochi. Specialista în manichiură Sigourney Nuñez recomandă sprijinirea mâinilor pe o masă pentru mai multă stabilitate.

Punctele și inima sunt explicate de Tina Michael, fondatoarea salonului Shoreditch Nails. Modelul cu un singur punct este o variantă mai simplă a celui dintâi: cere o singură atingere cu agrafa și poate fi mai ușor de făcut când lucrează mâna mai puțin îndemânatică. Inima are mai mulți pași și cere mai mult control.

Cum pregătești unghiile pentru desen

Se îndepărtează oja veche, apoi se dă formă unghiilor cu pila. Pentru unghiile naturale, specialista Georgia Rae recomandă o pilă fină, de 240, și netezirea marginilor care se pot agăța. Praful și urmele de ulei se curăță, iar unghiile se lasă să se usuce complet înainte de aplicarea ojei.

Cuticulele se împing delicat. „When it comes to DIY prep, less is more”, spune Nuñez: pregătirea cere blândețe, nu tăierea adâncă a pielii. Rae avertizează că lustruirea prea apăsată a suprafeței poate subția și slăbi unghia. Între manichiuri, specialista Anna Miles recomandă cremă de mâini și ulei pentru cuticule după spălarea mâinilor.

Nuñez recomandă trei instrumente pentru desen și corecturi: unul pentru puncte, o pensulă subțire pentru linii și o pensulă pentru curățarea ojei de pe piele. Agrafa poate înlocui instrumentul pentru puncte, iar scobitoarea poate înlocui pensula subțire, după cum arată Michael. Pentru curățare, se poate folosi și o pensulă veche de machiaj; după contactul cu dizolvantul, aceasta nu se mai folosește la ochi.

Cum faci două modele cu puncte

Pentru puncte pe toată unghia, Michael recomandă o bază, două straturi de ojă colorată și o pauză în care culoarea să se fixeze. Agrafa se ține perpendicular pe unghie și se atinge ușor suprafața în locurile alese. O cantitate mică de ojă pe vârful agrafei ajută la păstrarea formei punctelor; dacă vârful este târât, desenul se întinde.

Varianta cu un singur punct folosește aceeași pregătire. Punctul se așază deasupra semicercului natural de la baza unghiei. O atingere ușoară lasă un semn mai mic decât apăsarea puternică. Pentru mâna mai puțin îndemânatică, încheietura poate rămâne sprijinită pe masă, la fel ca în cazul modelului cu mai multe puncte.

Cum desenezi inima cu ochi

După ce culoarea de fundal s-a fixat, se trasează cu ojă roșie un „M” mic, în mijlocul unghiei. Scobitoarea sau pensula subțire unește și umple forma până devine o inimă. Deasupra se adaugă două ovale albe, apoi câte un punct negru în fiecare, cu agrafa.

Un „M” prea lat lasă puțin loc pentru ochi, așa că desenul încape mai ușor dacă începe mic. Pentru toate cele trei modele, Michael recomandă să se aștepte între cinci și zece minute după desen înainte de stratul transparent de la final, ca oja să nu întindă formele.