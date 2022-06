Prima poza cu fiul lui Laurentiu Reghecampf si al Corinei Caciuc. Ce nume au ales pentru baietel

A aparut prima poza cu fiul lui Laurentiu Reghecampf, dupa ce iubita antrenorului, Corina Caciuc, a nascut in aceasta dimineata. Fotografia a starnit un val de reactii in mediul online.

Cu aceasta ocazie s-a aflat si ce nume au ales, de fapt, pentru baietel. Antrenorul a devenit tata pentru a treia oara si a pastrat traditia prenumelor care incep cu litera L, la fel ca in cazul primilor sai fii: Luca si Laurentiu.

Prima poza cu fiul lui Laurentiu Reghecampf si al Corinei Caciuc

Mandru nevoie mare, Reghe a postat pe retelele de socializare o fotografie emotionanta, in care isi tine in brate bebelusul.

Asa s-a aflat si ca pe cel de-al treilea fiu al sau il cheama Liam. Urmaritorii sai de pe internet au sarit imediat sa il felicite in comentarii.

El este micul Liam, fiul lui Laurentiu Reghecampf si al Corinei Caciuc. Sursa foto: Instagram

Antrenorul mai are doi fii, din relatiile anterioare. Luca a venit pe lume in timpul primei casnicii, cand Reghe era casatorit cu Mariana, in timp ce Bebeto, adica Laurentiu Reghecampf Jr., este din mariajul cu Anamaria Prodan.

„Sunt foarte fericit, o iubesc, o sa avem un baiat impreuna, simt ca lucrurile au luat o intorsatura pozitiva. Si mi-as fi dorit si ca Anamaria sa aiba parte de acelasi lucru. Spun sincer acest lucru.

E o fata foarte sincera, i-am spus asta de foarte multe ori, este enervant de sincera, capoasa, nu a tinut cont o secunda ca sunt Reghecampf, n-a avut niciun fel de problema sa-si ia o plasa si sa plece.

Nu mi-a cerut niciodata sa divortez, nici acum nu-mi cere asta, nu am avut discutii pe tema asta. Mi-am dorit foarte mult sa nu fie implicati copiii”, povestea Laurentiu Reghecampf, in podcastul lui Catalin Maruta, inainte sa devina tata pentru a treia oara.