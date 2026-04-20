Războiul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan atinge un nou apogeu. Deși divorțul a fost oficializat, antrenorul a deschis un nou proces la Tribunalul Ilfov prin care contestă pensia de întreținere de 3.000 de euro lunar pentru fiul său, Reghe Jr. Numai că, în paralel, acesta este executat silit pentru datorii la aceeași pensie care au depășit deja 70.000 de euro.

Strategia „lipsei de bani” în fața magistraților

Antrenorul, care activează în prezent în străinătate, a revenit recent în țară. Nu pentru a-și vedea fiul, ci pentru a monitoriza dosarele de la tribunal. Prin diverse căi extraordinare de atac, Reghecampf încearcă să convingă judecătorii că resursele sale financiare nu îi mai permit să achite suma stabilită printr-o hotărâre definitivă. E drept că nu e prima oară când invocă acest motiv.

De ani de zile, în timpul proceselor, acesta a susținut constant că situația sa materială s-a schimbat dramatic.

Executare silită pentru restanțe uriașe

Lucrurile stau însă puțin diferit în realitate, cel puțin conform taberei adverse. Avocatul Anamariei Prodan, Oleg Burlacu, a dezvăluit că, în spatele acestor contestații, se ascunde de fapt o tentativă de a ocoli legea, în condițiile în care restanțele financiare ale antrenorului sunt, pe bune, alarmante. Cum vine asta, un tată care susține că nu are bani, dar acumulează datorii de zeci de mii de euro?

Laurențiu Reghecampf se confruntă acum cu o procedură de executare silită.

Iar suma este amețitoare. „Domnul Reghecampf tot încearcă prin diferite căi extraordinare de atac să desființeze hotărârea definitivă prin care l-am obligat să-i plătească lui Reghe Jr suma de 3.000 euro lunar pensie de întreținere. Și am fost nevoit să-i mai administrez o lecție de drept procesual civil, din păcate! Nu a plătit mai nimic. Îl urmărim silit pentru suma de peste 70.000 euro”, a explicat avocatul Oleg Burlacu.

Acuzații de indiferență părintească

Dincolo de cifre și termene de judecată, situația emoțională pare și mai complicată. Surse din anturajul celor doi foști soți susțin că interesul antrenorului pentru copilul său (cunoscut drept Bebe) ar fi scăzut dramatic pe măsură ce procesele s-au înmulțit. În timp ce Reghecampf depune acte la tribunal pentru a dovedi că nu are bani, apropiații familiei spun că a rupt orice legătură afectivă cu minorul.

„El nu mai are legătură cu Bebe de când a plecat de acasă. Nu-l caută, doar deschide procese și motivează că nu are bani să trăiască”, au mărturisit persoane din apropierea fostului cuplu.

Reacția Anamariei Prodan

Dacă în trecut era extrem de vocală, Anamaria Prodan a adoptat acum o postură de detașare completă. Impresara a declarat că acest capitol este închis definitiv și că singura ei grijă este binele copiilor.

„Nu comentez nimic de Laurențiu Reghecampf. Avocatul meu se ocupă. Nici măcar nu știu când sunt termenele. Oleg are mâna liberă să închidă tot. Noi ne rugăm pentru Laurențiu Reghecampf să îl ajute Dumnezeu să își revină din toate punctele de vedere”, a afirmat vedeta.

Dar a ținut să sublinieze că prioritățile ei sunt clare. „Pentru mine, însă, este un subiect de foarte multă vreme închis. Eu și copiii ne concentrăm asupra lucrurilor pozitive din viețile noastre. Restul e fără însemnătate pentru noi”.