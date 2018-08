De ce iese Adelina Pestritu din casa daca are un bebelus? Ce a putut sa le raspunda fanilor curiosi: ”N-am fost de parere ca trebuie sa fii ”arestata”…

Au trecut mai bine de doua saptamani de cand Adelina Pestritu a devenit mama pentru prima oara, insa aceasta s-a pus pe slabit si, ba mai mult, pare sa-si fi reluat activitatile obisnuite. Ea a fost, insa, asaltata de intrebari din partea internautilor.

“De ce iesi din casa daca ai un bebelus? Ar trebui sa-ti petreci tot timpul langa el, nu sa te aranjezi si sa pleci in oras. Am si eu copil si primele 6 luni n-am iesit nici la paine.”, au fost cateva dintre intrebarile pe care Adelina nu le- a evitat, ci a tinut sa le si explice fanilor de ce face toate aceste lucruri.

”Niciodata n-am fost de parere ca trebuie sa fii “arestata” la domiciliu daca dai nastere unui copilas. Chiar si dupa ce a nascut, femeia are nevoie de timpul ei, in care sa faca lucruri care o relaxeaza, ii fac placere sau pur si simplu sa-si rezolve din treburile cotidiene. Un bebe trebuie crescut in armonie si dragoste, de o mama calma si relaxata. Faptul ca ma ocup in continuare de mine si de viata profesionala, nu ma face mai putin mama. Ba dimpotriva! Ma face o femeie responsabila care isi doreste sa-i asigure un viitor stralucit micutei ei. Probabil ca, daca as sta 6 luni in casa, fara sa ies si sa duc o viata normala, as fi in depresie totala, iar asta ar dauna grav copilasului meu, care este in formare. Ar fi mereu agitat, i-as transmite nefericirea si starea de nervi si viata noastra ar deveni un haos imens. As face din el un copil frustrat, rau si nepregatit sufleteste pentru viata care il asteapta.

Aleg sa fiu fericita si linistita, iar Zenaida va simti pe pielea ei acest lucru. Orice mama iubeste sa stea cu copilul ei si, o face cat considera ea, nu trebuie sa i se spuna din exterior. Stie exact ce are de facut si isi asuma fiecare miscare. Iubirea este imensa si, prin asta s-a format o legatura extrem de stransa. Stiu de ce si cand are nevoie de ceva, iar eu sunt prezenta cu toata fiinta alaturi de ea. Iar, pe langa asta, un bebelus este venit pe lume din 2 parinti si mai are si niste bunici. Astfel, o mamica poate fi inlocuita timp de o ora sau doua de catre un alt membru al familiei. Nu transforma asta intr-o tragedie.”, a scris ea pe blogul personal.

Adelina Pestritu a devenit mama unei fetite in urma cu mai bine de doua saptamani. Micuta va purta numele Zenaida Maria.