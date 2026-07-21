Majoritatea speciilor de șerpi întâlnite în România sunt complet inofensive pentru oameni, iar asta schimbă mult primul reflex de panică pe care îl avem când îi vedem aproape de casă. Mai ales primăvara și vara, când sunt mai activi, întâlnirea poate speria serios, dar nu pornește din start de la un pericol major.

Panica apare des exact pentru că reacția instinctivă la întâlnirea cu un șarpe este frica. Dacă știi însă că, în general, speciile locale nu sunt periculoase pentru oameni, momentul se poate muta din zona de groază în zona de gestionare calmă a situației.

Asta este miza reală: siguranța personală, dar și felul în care îți controlezi frica fără să te pui în pericol și fără să rănești animalul. O astfel de întâlnire poate părea terifiantă pe loc, însă devine mai ușor de dus dacă pleci de la informația de bază că majoritatea șerpilor de la noi sunt inofensivi.

Subiectul revine sezonier în discuție, pentru că primăvara și vara cresc șansele să vezi un șarpe în apropierea locuinței. Iar când apare în curte sau, și mai stresant, în casă, primul lucru util este să nu tratezi automat situația ca pe o urgență extremă.

Potrivit Antena3, înțelegerea modului corect de a reacționa face diferența dintre o experiență care scapă de sub control și una gestionată în siguranță, atât pentru om, cât și pentru animal.

Primul pas util când vezi un șarpe

Primul pas util este unul simplu: oprești panica. Nu pentru că frica n-ar fi firească, ci pentru că informația de bază te ajută imediat – în România, majoritatea speciilor de șerpi întâlnite local sunt inofensive pentru oameni.

Dacă te sperie ideea în sine (lucru foarte comun, pentru că frica de șerpi este o fobie răspândită), ajută să te întorci la faptul concret, nu la scenariul din minte. În cazul întâlnirilor obișnuite de la noi, vorbim, în general, despre specii care nu reprezintă un pericol pentru oameni.

Reacția corectă protejează și animalul

Și mai e ceva important: reacția corectă nu înseamnă doar să te liniștești pentru tine, ci și să eviți să vatămi animalul. Tocmai de aceea, o abordare calmă și practică este partea care contează cel mai mult când apare un astfel de episod acasă.

Primăvara și vara, șerpii sunt mai activi și probabilitatea de a-i întâlni în apropierea locuințelor crește.