Madonna a lansat un apel public după ce costumația purtată la festivalul Coachella a dispărut în mod misterios. După apariția sa surpriză de vineri seară alături de Sabrina Carpenter, artista în vârstă de 67 de ani a constatat că piesele vestimentare de arhivă, vechi de 20 de ani, nu mai sunt de găsit și oferă acum o recompensă.

Apel disperat pe Instagram

Luni, pe contul său de Instagram, cântăreața a publicat un mesaj prin care cere ajutorul fanilor. Ea a povestit despre bucuria de a reveni pe scena unde a cântat în urmă cu două decenii, bucurie umbrită însă de incidentul neplăcut. „Încă plutesc de bucurie după vineri seara la Coachella! Mulțumesc Sabrinei și tuturor celor care au făcut acest lucru posibil. Să încep ‘Confessions II’ acolo unde a început totul a fost un fior de neuitat.”

Numai că entuziasmul s-a transformat rapid în îngrijorare. „Acest moment de închidere a cercului a fost special, până când am descoperit că piesele vintage pe care le-am purtat au dispărut – costumul meu care a fost scos din arhivele mele personale – jacheta, corsetul, rochia și toate celelalte articole vestimentare.”

Printre obiectele dispărute se numără jacheta mov din piele lăcuită marca Gucci, un corset din satin și cizmele înalte până la genunchi.

„Nu sunt doar haine, sunt o parte din istoria mea”

Valoarea ținutei este, până la urmă, mai mult sentimentală decât materială. Piesele fac parte din istoria personală a Madonnei, fiind exact cele purtate de ea când a fost cap de afiș la Coachella acum 20 de ani, la lansarea albumului „Confessions on a Dance Floor”.

Dar cum vine asta să dispară o întreagă ținută de arhivă? V-ați fi imaginat așa ceva?

Artista a subliniat acest aspect în mesajul său, oferind și o adresă de e-mail pentru oricine ar avea informații. „Acestea nu sunt doar haine. Ele sunt o parte din istoria mea. Și alte articole de arhivă din aceeași epocă au dispărut. Sper și mă rog ca un suflet bun să găsească aceste articole și să contacteze echipa mea: Infomaverick2026@gmail.com. Ofer o recompensă pentru returnarea lor în siguranță. Vă mulțumesc din toată inima.”

Momentul de pe scenă

Apariția Madonnei pe scena principală a avut loc în timpul setului susținut de Sabrina Carpenter în al doilea weekend al festivalului. Cele două artiste au interpretat împreună hiturile „Vogue”, „Like A Prayer”, dar și o piesă nouă, nelansată încă.

Iar momentul a marcat, simbolic, aniversarea de 20 de ani a propriei sale performanțe la Coachella.

Înainte de a părăsi scena, Madonna i-a mulțumit Sabrinei Carpenter pentru invitație, încheind cu o remarcă plină de umor (și o mică înțepătură legată de înălțime). „[Aceasta este] prima dată când am cântat cu cineva mai scund decât mine, așa că îți mulțumesc că mi-ai oferit această experiență.”