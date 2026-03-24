Dacă ai impresia că vezi peste tot pe internet buze în culori intense, cu finisaje metalice și detalii fanteziste, nu ți se pare. În 2026, deși estetica „clean-girl” a dominat o bună perioadă, arta machiajului maximalist pentru buze a revenit în forță, apărând pe rețelele sociale, pe podiumuri și chiar în concertele unor staruri pop precum Zara Larsson.

De ce a explodat acest trend în 2026?

Să fim serioși, maximalismul în machiaj nu a dispărut niciodată cu adevărat. Fiecare decadă a avut momentele ei de imaginație, de la fardul de obraz intens din anii ’80 la sclipiciul de corp din anii ’90. Iar acum, se pare că buzele fantezie vor fi una dintre mărcile definitorii ale acestui an. Într-un climat social și economic complex, această întoarcere la culori puternice și contrastante are sens. Julia Edwards, un make-up artist din Londra, o spune cel mai bine: „Acest trend este înrădăcinat în nostalgia copilăriei feminine, în joacă și în prioritizarea exprimării de sine.”

Donni Davy, make-up artist principal pentru serialul Euphoria și cofondatoare a brandului Half Magic, subliniază paralelele cu anii ’90 și Y2K. Ea spune că elemente ale acestor estetici „revin în forță în 2026, adăugând dimensiune unor look-uri de buze altminteri simple”, menționând că vom vedea acest lucru reflectat și în următorul sezon din Euphoria.

O reacție la estetica „clean-girl”

Până la urmă, acest trend poate fi văzut și ca o pendulare în direcția opusă look-urilor minimaliste. „Cred că vedem pendulul oscilând în direcția opusă față de [estetica] clean-girl”, declara anterior Alexandra French, un make-up artist premiat cu Emmy din Los Angeles.

Dar Julia Edwards duce ideea mai departe, cu o perspectivă mult mai tranșantă. „Pentru mine, trendul clean-girl a fost cel mai potrivit pentru privirea masculină – concentrându-se pe crearea unei aparențe ‘naturale, dar mai bune’ și pe îmbunătățiri subtile care accentuează simetria”, explică ea. Edwards recunoaște că există un timp și un loc pentru frumusețea simplă, „dar pe măsură ce discuțiile despre drepturile și identitatea femeilor continuă să evolueze, frumusețea devine un alt spațiu pentru autonomie și autodefinire.”

Și ce crede Donni Davy despre estetica „clean-girl”? Nici măcar nu e pe radarul ei în acest moment.

Inspirație de pe podium și dincolo de el

Viziunile escapiste și expresia de sine îndrăzneață au apărut și pe podiumurile recente. La prezentarea Prabal Gurung toamnă-iarnă 2026, buzele modelelor au fost pictate într-un roșu aprins și acoperite cu sclipici granulat. La Roksanda, a fost imposibil de ratat combinația severă de ruj cireașă și contur negru pentru primăvară-vară 2026. Iar Willow Smith, ambasadoare Dior, a defilat pentru colecția primăvară-vară 2026-2027 purtând buze metalice conturate cu un creion gri-bej închis.

E drept că pentru unii, buzele dramatice nu sunt doar un trend trecător, ci fac parte din ADN-ul lor artistic. Rowi Singh, make-up artist și creator de conținut din Sydney, spune că abordarea ei este adânc înrădăcinată în cultura sa. „Femeile Punjabi m-au atras spre maximalism, spre accesorizarea excesivă și spre plonjarea în profunzime cu culori îndrăznețe.”

Și riscurile acestea dau roade.

În ceea ce privește popularitatea actuală, Singh înțelege dorința de schimbare. „Suntem într-o perioadă în care oamenii sunt încurajați să-și asume mai multe riscuri în materie de machiaj”, spune ea.

Cum obții look-ul acasă

Există nenumărate variante ale acestui trend, dar indiferent de abordare, vei avea nevoie de puțină încredere și de câteva sfaturi practice. Cum se traduce asta în practică? Hai să vedem.