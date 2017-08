Ponturi pentru un machiaj perfect la nunta. Ce sa faci si ce sa nu faci

Cu toate ne dorim sa aratam perfect in ziua nuntii, cea mai importanta zi din viata noastra. Si da, lookul perfect este la indemana, el putand fi realizat prin machiaj. Iata cateva mici detalii care pot face diferenta dintre perfect si i mperfect.

1. Mai intai de toate, foloseste un rimel rezistent la apa. Emotiile din cadrul evenimentului se pot transforma rapid in lacrimi de bucurie care ar putea ruina lookul. Pentru gene lungi si voluminoase, folositi intotdeauna 3 straturi de rimel: unul pentru lungime, unul pentru volum si, in fine, unul rezistent la apa.

2. In cazul in care planuiesti o nunta in aer liber, nu uita sa iti protejezi pielea cu crema de protectie solara. Zonele cele mai importante sunt mainile si umerii dar si acele parti de pe fata care pot fi cu usurinta arse de soare.

3. Foloseste o mica cantitate de pudra bronzanta in zona decolteului. Aceasta iti va egaliza tonul de culoare al pielii si o va face sa arate mai bine in poze.

4. Incearca un fond de ten cu pigmenti usor reflectorizanti, special adaptat pentru sesiunea foto. Nu te stresa, pe piata vei gasi o mare varietate de astfel de produse.

5. Nu folosi fondul de ten pe suprafetele din jurul rochiei. Acesta poate lasa urme nedorite pe materialul rochiei, extrem de vizibile pe albul imaculat al acesteia.

6. In cazul in care nu te-ai hotarat asupra unui makeup artist si vrei sa incerci machiajul singura, asigura-te ca inainte de nunta ai repetat de suficient de multe ori procedura pentru a obtine rezultatul dorit. De asemenea, foloseste-te de lumina naturala pentru a completa machiajul, pentru a preveni efectul de masca. Doar nu vrei sa-ti sperii invitatii, nu?

7. Buzele perfecte pentru o sesiune foto nu sunt nicidecum cele naturale sau rujate in culori pale. Foloseste in acest caz un ruj luminos, in culori vii ori un gloss.

8. Nu e nevoie ca ochii sa fie conturati intensiv. Incearca mai degraba sa urmezi linia naturala a acestora folosind un dermatograf lichid brun inchis.

9. Sprancenele sunt extrem de importante. Fa-le cu o zi inaintea nuntii pentru a preveni iritarea pielii. Asigura-te ca le-ai pensat cu grija, ca ai ales culorile potrivite pentru farduri, ca le-ai dat forma perfecta.

10. Toate elementele ce compunmachiajul de nunta trebuiesc adaptate propriilor tale trasaturi. Asortarea lor este cuvantul cheie, orice mica greseala precum culorile nepotrivite, liniile prea dure ori fondul inegal putand ruina lookul in aceasta zi speciala.

11. La sfarsit, foloseste o pudra translucenta pentru a absorbi din stralucire si pentru a fixa machiajul definitiv. Recomandarea noastra este sa pastrezi pudra la tine pe durata intregii zile pentru retusuri in cazul in care este nevoie.

12. Nu uita sa ceri sfaturi de la prieteni si sa iei in considerare opiniile lor. Suntem de acord, fiecare stie ce e mai bine pentru el dar, in aceasta situatie speciala, este important sa ai mai multe optiuni. Roaga-i de asemenea pe cei din jur sa-ti faca poze de fiecare data cand experimentezi cu machiajul de nunta. E bine sa vezi rezultatul final si dintr-o alta postura, detasata, departe de oglinda si pensule.

