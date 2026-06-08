Lily-Rose Depp tocmai a împlinit 26 de ani la finalul lunii mai, iar imaginile de la petrecerea ei fac deja înconjurul internetului. Fără filtre exagerate și fără machiaj strident, actrița și modelul a ales o destinație tropicală pentru a sărbători alături de prietene.

V-ați gândit vreodată cum arată o petrecere de vedetă fără echipe întregi de stiliști în spate? Într-o lume plină de postări regizate perfect, e o gură de aer proaspăt să vezi o tânără celebră bucurându-se pur și simplu de soare, cu părul prins neglijent și o nucă de cocos în mână. Ne amintește subtil că cele mai bune momente sunt adesea cele în care renunțăm la presiunea de a arăta impecabil.

Fara machiaj și cu zambetul pe buze

Deși are peste 8 milioane de urmăritori pe Instagram, printre care se numără nume grele precum Kaia Gerber, Emily Ratajkowski și Lisa Rinna, Lily-Rose a preferat să nu lase nicio postare permanentă pe contul ei oficial cu ocazia zilei de naștere. Fotografiile au ajuns la public prin intermediul unui cont de fani.

Recomandări Imaginile cu fiica lui Gypsy Rose care au emotionat internetul. De ce a luat o decizie radicala

Iar pozele vorbesc de la sine.

Într-una dintre ele, o vedem afișând o talie incredibil de subțire și un abdomen tonifiat, purtând o pereche de pantaloni scurți roz, mulați, și o cămașă albă asimetrică, scurtă și lejeră. Alături de o prietenă, ambele țin în mână câte o nucă de cocos proaspătă cu pai.

O pauza de la lumina reflectoarelor

Așa cum a relatat recent Theblast, fanii au fost încântați de naturalețea ei. Într-o altă imagine, surprinsă printre copaci cu lumina soarelui filtrată printre crengi, actrița apare doar într-un top de costum de baie în formă de triunghi, multicolor. Aceasta ține în mână o osatură de pește și face o grimasă amuzantă către aparat.

„Două imagini de la petrecerea de 26 de ani a lui Lily-Rose. Los Angeles, 27 mai 2026.” – Fan, Instagram

Și sincer, chiar avea nevoie de puțină relaxare. După agitația din jurul serialului „The Idol” de pe HBO, care a fost anulat după doar un sezon, fiica Vanessei Paradis și a lui Johnny Depp pare să se reconecteze cu lucrurile simple departe de platourile de filmare.

Recomandări Kylie Jenner, criticată pentru o fotografie. Presiunea asupra femeilor.

De la covorul rosu la nisipul fierbinte

Dar să nu uităm cine este, de fapt, Lily-Rose. Ambasadoare Chanel încă din adolescență, ea știe exact cum să atragă privirile când situația o cere.

Ne amintim cu toate apariția ei spectaculoasă de la a 44-a ediție a Premiilor César din Paris, în 2019, când a purtat o rochie transparentă, cu detalii din dantelă. Sau momentul promovării filmului „The King”, alături de Timothée Chalamet, când a optat pentru o rochie maxi cu imprimeu floral și accente negre.

Numai că acum, la 26 de ani, atitudinea ei pare complet diferită. Mai asumată, mai naturală, mai aproape de ceea ce ne dorim și noi într-o vacanță cu fetele.

Până la urmă, indiferent de câte evenimente mondene bifezi în agendă, o zi cu soare și o nucă de cocos rece rămân greu de egalat. Următorul ei proiect cinematografic nu a fost încă anunțat oficial, iar până aflăm pe ce ecrane o vom revedea, imaginile astea ne fac pur și simplu să visăm la propriul bagaj pentru mare.