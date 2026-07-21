Le Bon Marché Rive Gauche și Alexandra Van Houtte (fondatoare Tagwalk) continuă colaborarea cu o a doua colecție capsulă de toamnă, sub marca Maison Rive Gauche.

La finalul lunii iulie, colecția aduce 20 de piese concepute pentru două momente din garderoba reală: vreme rece și ținute de sărbătoare. Prețurile pornesc de la 90 de euro pentru accesorii și urcă la 450 de euro pentru un palton de lână. Această diferență de 360 de euro arată clar cum este structurată oferta: de la piese accesibile la piesa esențială de sezon. Croiul este gândit pentru uz cotidian.

Sustenabilitate și versatilitate în nouă colecție

Obiectivul este simplu și de actualitate. Primiți o capsulă care pune accent pe versatilitate, iar sustenabilitatea este asigurată prin materialele folosite: țesături și piele de lux nevândute, provenite de la Nona Source, o companie LVMH specializată în deadstock. Când o colecție de 20 de piese se bazează pe astfel de materiale, conceptul de garderobă inteligentă capătă o formă concretă.

Un alt aspect important, mai ales dacă vă doriți piese care să se potrivească oricărei siluete. La fel ca prima ediție, mărimile merg de la 34 la 50 în sistem francez, echivalentul 2-18 în SUA. Propunerea de stil nu se limitează, așadar, la o singură conformație.

Isabelle Fine (director de modă feminină la Le Bon Marché) a explicat, potrivit Wwd, că noua etapă a colaborării continuă în aceeași direcție practică.

„Ne-a permis să mergem și mai departe într-o viziune comună a unei garderobe inteligente, evolutive, adânc înrădăcinate în realitatea de zi cu zi. E moda care se adaptează vieții noastre, nu invers.”

Paleta cromatică a fost aleasă de Alexandra Van Houtte cu ajutorul instrumentului de predicție a tendințelor de la Tagwalk. Apar un roșu intens și o combinație de carouri, două elemente care pot revitaliza o garderobă de toamnă dacă sunt integrate în piese ușor de purtat. Nu este nevoie de o reinventare totală. Acestea adaugă tensiune vizuală exact unde este necesar.

Alexandra Van Houtte a legat alegerea culorilor de felul în care femeile cumpără piese pe termen lung.

„Datele Tagwalk arată că, atunci când piesele sunt menite să trăiască într-o garderobă, femeile gravitează spre tonuri rafinate, care lasă croielile și țesăturile să vorbească.”

Colaborarea vine după o primă capsulă primăvară-vară descrisă ca un succes, ceea ce a dus la continuarea parteneriatului. Pentru Le Bon Marché, direcția nu este una întâmplătoare: magazinul are ca obiectiv strategic două astfel de parteneriate pe an.

Fine a descris și filtrul după care sunt alese aceste nume creative.

„Ne propunem să asociem marca noastră cu [profiluri] creative care sunt dedicate know-how-ului și măiestriei. Îi favorizăm pe cei care întruchipează această sinergie între creație, modă și influență pentru a crea o conexiune sinceră cu clientela noastră.”

Cum integrați ideea capsulei în garderoba dumneavoastră de toamnă

Dacă doriți să preluați partea utilă din această lansare, urmăriți trei criterii. Primul este versatilitatea: piesele pentru vreme rece și cele de sărbătoare trebuie să poată trece din zi în seară fără prea mult efort. Van Houtte a descris în acești termeni modul în care a funcționat prima colecție, spunând că hainele simple și frumoase din materiale foarte bune puteau fi purtate cu New Balance ziua și cu tocuri noaptea.

Al doilea criteriu este materialul. Aici, accentul cade pe deadstock de lux de la Nona Source, adică pe țesături și piele deja existente, nevândute. Când căutați o piesă de toamnă care să reziste în timp, merită să vă uitați mai întâi la material, apoi la trend.

Al treilea este plaja de mărimi. O capsulă care merge de la 34 la 50 FR are, din start, o logică mai apropiată de viața reală decât una construită pentru un tip unic de corp. Acest lucru schimbă și felul în care vă raportați la trend: nu este o probă de conformare, ci ceva ce vă poate avantaja.

Mărimile disponibile merg de la 34 la 50 în sistem francez, echivalentul 2-18 în SUA.