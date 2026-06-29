Layla Taylor, vedetă în „The Secret Lives of Mormon Wives”, a vorbit deschis despre bisexualitatea dumneaei în podcastul „On Purpose With Jay Shetty”, în episodul lansat luni, 29 iunie. Anunțul apare la finalul Lunii Pride și subliniază o experiență comună multor femei: înțelegerea propriei identități se poate clarifica abia după ani în care sentimentele au fost puse „pe pauză”.

Layla nu le spusese încă personal celorlalți membri MomTok. Motivul este simplu: grupul nu s-a mai întâlnit de când producția emisiunii a fost suspendată în martie, iar dumneaei a considerat că o astfel de discuție nu este potrivită pentru un mesaj scris. Dacă există tensiuni în spate, declarațiile publice ale Laylei sugerează o altă direcție: relațiile s-au schimbat, dar nu este vorba despre o ruptură.

Această situație evidențiază un aspect important dincolo de știre. Când o persoană vizibilă afirmă public „asta sunt”, efectul depășește sfera imaginii. Pentru femeile care au avut întrebări similare, dar nu au avut reprezentare sau limbaj pentru ce simțeau, un astfel de moment poate oferi claritatea necesară. Nu este o presiune de a divulga totul imediat, ci o validare că nu este nimic „greșit” în a încerca să te înțelegi.

Layla a ales să vorbească public înainte de a avea conversațiile private

Layla Taylor a explicat că distanța dintre membrii grupului a influențat mult modul în care a ales să facă anunțul. Dumneaei a spus că nu a dorit ca acest pas să fie redus la un schimb de mesaje.

„Nu am fost într-un loc rău cu niciuna dintre fete. Dar știu că există unele prietenii care sunt în locuri diferite față de cum au fost în trecut. Cred că acum am fost cam puțin separate de când am luat acea pauză de la filmări. Deci nu am văzut pe niciuna dintre ele personal.” eBook Istoria sexualitatii I. Vointa de a sti - Michel Foucault Cumpără acum

În același interviu, Layla a fost foarte clară și despre motivul pentru care nu le anunțase deja direct:

Aceasta este, de fapt, una dintre ideile esențiale care rămân în urma poveștii dumneaei: nu există o singură formă „corectă” de asumare. Puteți alege ritmul, ordinea și oamenii. Și puteți dori întâi un spațiu în care să vă ascultați pe dumneavoastră înșivă.

În clipul din podcast se vede acest moment de vulnerabilitate pe care Layla a ales să îl facă public.

Reacțiile din MomTok au fost, până acum, de susținere

Chiar dacă Layla spunea că nimeni din grup nu știa în acel moment, reacțiile venite apoi de la foști și actuali membri MomTok au mers în registrul sprijinului, nu al scandalului. Miranda McWhorter a scris „fata mea”, Mayci Neely a postat „Abia aștept!!”, iar Jacob Neely, soțul ei, a răspuns cu „Haide!”. Marciano Brunette, prezentat ca „iubitul” lui Jessi Draper (neconfirmat), a scris: „Să vedem cum Jay își va face magia cu asta.”

Potrivit Cosmopolitan, Mayci Neely și Jessi Draper au urcat și Instagram Stories cu mesaje de susținere alături de un clip din interviul Laylei. Jessi a scris: „Atât de mândră de tine @laylaannetaylor ❤️❤️. Mândră de tine întotdeauna.” Iar Mayci a completat: „Te iubesc Lay! Atât de mândră de tine bb!”

În imaginile de mai jos se vede felul în care sprijinul a fost exprimat public, fără ambiguități.

Nu toate numele din cercul ei au reacționat până acum. Taylor Frankie Paul și Demi Engemann nu au avut încă o reacție publică. Primele răspunsuri care au apărut au fost însă calde și vizibile, ceea ce poate conta enorm când faceți un pas atât de personal.

Ce a spus despre momentul în care a început să înțeleagă ce simte

Partea importantă din ce a povestit Layla nu ține de show, ci de recunoaștere. A spus că a avut astfel de gânduri de mult timp, doar că nu a avut în jur exemple care să o ajute să le numească.

„Am avut mereu aceste gânduri și acum râd de ele pentru că mă uitam la seriale ca Pretty Little Liars și o vedeam, de exemplu, pe Shay Mitchell sărutând o fată. Și mă gândeam: «Stai, de ce e asta excitant?» Dar nu știam ce erau acele sentimente pentru că nu aveam reprezentare queer în jurul meu, a cuiva la care să mă uit și să spun: «Ok, asta e normal». Nu aveam oameni în jurul meu care să modeleze asta.”

Dacă ați trecut și dumneavoastră prin perioade în care ați minimizat ceva ce simțeați, povestea dumneaei rezonează. Nu toată lumea are limbajul, contextul sau curajul la 20 de ani. Uneori, înțelegerea vine mai târziu. Și este în regulă.

De ce momentul acesta poate conta pentru femeile care o urmăresc

Layla a spus că și-a subestimat aceste sentimente „pentru o lungă perioadă” din viață, iar acum simte că a ajuns într-o etapă în care nu mai vrea să ascundă părți din ea. Aceasta capătă greutate și prin contextul personal: are doi fii din căsnicia cu Clayton Wessel, iar divorțul de fostul soț a ajutat-o să își asume această parte a identității.

Aici este miza reală pentru publicul care o urmărește. Este vorba despre faptul că a pus în cuvinte o experiență foarte comună: să te descoperi în etape, să ai nevoie de timp și să ajungi, în cele din urmă, la o versiune mai completă a ta.

Mesajul ei final a fost și cel mai clar: „Am subestimat aceste sentimente pentru o lungă perioadă din viața mea. Acum simt că sunt în sfârșit în era în care am depășit faptul de a nu fi eu însămi și am depășit faptul de a nu arăta lumii fiecare parte a Laylei. Acum sunt foarte mândră să fiu deschisă.”

Ce urmează, concret: Layla a spus că va vorbi personal cu fetele din MomTok data viitoare când le va vedea, după pauza începută în martie a producției emisiunii.



